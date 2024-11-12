Рублев обошелся без истерик на старте итогового турнира в Турине. Но все равно проиграл Звереву

Тем не менее, россиянин сохранил шансы на выход в полуфинал ATP Finals.

ATP Finals 2024. Турин, Италия

Группа Джона Ньюкомба. Первый тур

Александр Зверев (Германия, 2) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:4, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 6:1, 7:5

В первом туре группового турнира ATP Finals в Турине россияне не сумели выиграть ни одной партии. Вслед за Даниилом Медведевым в двух партиях проиграл и Андрей Рублев. Впрочем, шансов на выход в полуфинал у Рублева сейчас даже побольше, чем у Медведева, поскольку уступил он не кому-нибудь, а второй ракетке мира Александру Звереву из Германии. И с учетом болезни Карлоса Алькараса еще способен блеснуть. По крайней мере, радует, что в стартовой игре Андрей держал себя в руках, не психуя и не срываясь.

Алькараса подвело здоровье

В группе Джона Ньюкомба изначально фаворитами считались Зверев и Алькарас — вторая и третья ракетки мира на данный момент соответственно. Но уже стартовый матч дня в корне изменил расклады, поскольку явный, казалось бы, аутсайдер норвежец Каспер Рууд в двух сетах обыграл Карлоса. Каспер до итогового турнира ATP умудрился проиграть семь из восьми своих последних матчей, да и у Алькараса в четырех предыдущих встречах взял только один сет. Но на туринском корте Карлос выглядел крайне слабо. Он без борьбы отдал вторую партию, во второй ненадолго воспрял, повел 5:3, однако затем проиграл четыре гейма подряд, а с ними сет и матч.

Что ж, еще до игры было известно о простуде Алькараса. С другой стороны, с банальным насморком вроде как можно играть и даже выигрывать. Но, как выяснилось, дело не только в насморке. «Я заболел еще дома, за несколько дней до приезда в Турин. На тренировках до турнира чувствовал себя нормально. Не очень хорошо, но нормально. Я мог играть, завязывать розыгрыши. Однако сегодня почувствовал себя плохо. С утра появился дискомфорт в животе. После долгих розыгрышей начал испытывать неприятные ощущения», — рассказал Алькарас.

Кроме того, как и россиянин Даниил Медведев, испанец признался, что в конце сезона очень сильно устал психологически. С учетом своего нынешнего состояния Карлос не стал загадывать по поводу выхода в полуфинал, только выразив надежду на скорое улучшение самочувствия. Как бы то ни было, нынешняя форма Алькараса явно повысило шансы остальных теннисистов из группы Джона Ньюкомба, включая, само собой, и Рублева.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Андрей после «мастерса» в Париже откатился на девятое место в чемпионской гонке и отправился продолжать заочную битву за место на ATP Finals во французский Мец. Именно там его и застало известие о снятии серба Новака Джоковича, что гарантировало россиянину путевку в Турин. Рублев все же сыграл в Меце один матч, обыграв итальянца Лоренцо Сонего. После чего снялся с четвертьфинала и приехал в Италию. До этого он проиграл пять из восьми последних матчей, так что, как и Рууд, в финальной части сезона отнюдь не блистал. Но все равно старался искать позитив. «Это были американские горки. Несколько удивительных моментов, несколько сложных ситуаций и плохих моментов. Но неважно, какие негативные мысли у меня были в этом сезоне, главное, я смог квалифицироваться на итоговый турнир», — цитировал его официальный сайт ATP.

Два сета по одному сценарию

Настрой на игру со своим хорошим другом Зверевым также обнадеживал. Андрей признавал, что его ждет серьезное испытание, но при этом победы будут ждать как раз от Саши, а самому Рублеву проще — он сможет играть свободно, без давления. При этом россиянин признавал очевидное — у Зверева очень эффективная подача. Что на быстром харде в Турине является очень серьезным козырем. И, надо признать, теннисист из Германии данный козырь в матче с Рублевым использовал на «отлично».

При этом в первой половине стартовой партии Андрей подавал даже лучше, чем Зверев. На своей подаче он выиграл 13 розыгрышей подряд. Даже Александр, чей процент попадания первым мячом на тот момент был пониже, брал свои геймы не так чисто, проиграв суммарно пару розыгрышей. Однако, надо признать, что Зверев куда более уверенный в себе теннисист прямо сейчас. Он умеет прибавить в нужный момент, остро принять, поддавить. Так и случилось в седьмом гейме, когда Рублев после нескольких хороших ударов соперника внезапно рассыпался, несколько раз в относительно несложных ситуациях смазав коронный удар справа. Александр сделал брейк, который и предопределил его победу в сете, пусть при подаче на партию Андрей впервые добрался до 30:30.

Александр Зверев. Фото Reuters

Второй сет в общем и целом прошел по такому же сценарию. Только Зверев к середине партии начал подавать так, что даже мечтать о брейке россиянин мог вряд ли. Рублев тоже смотрелся на подаче недурно, вот только вновь минутная расслабленность в сочетании с опытом Зверева сыграли не в его пользу. На сей раз в девятом гейме, где Андрей вновь ошибся на брейк-пойнте ударом справа по длине и проиграл подачу. Затем, когда немецкий теннисист подавал на матч, Андрей взял первый розыгрыш, но все надежды уничтожил шикарный эйс Зверева со второй подачи. Завершил матч Александр тоже эйсом. Все прошло даже немного буднично, хотя надо отдать должное Рублеву — он на протяжении встречи держал себя в руках, обходилсябез истерик и в целом смотрелся достойно. Во многом ключевым станет для него следующий матч против Алькараса, где россиянин ради сохранения шансов должен обыгрывать приболевшего испанца.