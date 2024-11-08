Медведев может воспользоваться в Турине неявкой Джоковича. Шансы россиян на Итоговом турнире ATP

Даниил, как и Андрей Рублев, не считается фаворитом, но жребий был к нему благосклонен.

ATP Finals-2024. Турин, Италия. Состав групп

Группа Илие Настасе: Янник Синнер, Даниил Медведев, Тэйлор Фритц, Алекс де Минаур.

Группа Джона Ньюкомба: Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Андрей Рублев.

Итоговый турнир ATP, который состоится с 10 по 17 ноября в Турине, по традиции соберет лучших теннисистов мира. Включая и двоих россиян — Даниила Медведева и Андрея Рублева, попавшего на ATP Finals в последний момент во многом благодаря отказу серба Новака Джоковича. Впрочем, при всем уважении к Андрею вовсе не он, а Медведев является главной надеждой России на предстоящем турнире. Понятно, что повторить триумфальный ATP Finals-2020 будет непросто, но шансы на выход как минимум в полуфинал весьма неплохи.

Положительный баланс с Фритцем и де Минауром

Время в теннисе летит стремительно. Чтобы лишний раз в этом убедиться, достаточно посмотреть на состав победного для Даниила Итогового турнира в 2020-м, в котором присутствовали только три нынешних участника — Медведев, дебютировавший тогда Рублев и Александр Зверев из Германии. Испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Диего Шварцман вот-вот завершат карьеру, австриец Доминик Тим это совсем недавно сделал, Стефанос Циципас из Греции никак не может нащупать былую игру, а Джокович... Новак отказался от борьбы на ATP Finals в 2024 году, сославшись на травму. Но, возможно, просто решил, что на данный момент не готов побеждать двух молодых суперзвезд — итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

Осенние каникулы серба привели к тому, что он пропустил в рейтинге многих, включая и Медведева. Даниил начнет Итоговый турнир в ранге четвертой ракетки мира, что позволило ему, кстати, гарантированно избежать на групповом этапе игры с третьей ракеткой мира Алькарасом. Да, не слишком приятно попасть в одну группу с лидером рейтинга ATP Синнером, к тому же прекрасно умеющим играть на быстрых кортах в залах. Но россиянин и сам в лучшей форме хорош в зале, к тому же в любом случае в полуфинал-то выходят двое. И попадание с Янником в одну группу позволит гарантированно избежать матча с итальянцем до финала.

Даниил Медведев и Алекс де Минаур. Фото Global Look Press

Да, на «мастерсе» в Париже, где Даниил в стартовом матче уступил Алексею Попырину из Австралии, казалось, что он испытывает дискомфорт в правом плече. Но сам он это опровергал, к тому же в любом случае получил около полутора недель на отдых и подготовку к турниру в Турине. А так с конца лета он в официальных матчах проигрывал только Синнеру (на US Open и в Шанхае) и Алькарасу (в Пекине). Да и вообще осенью 2024-го действовал на корте не хуже двух других соперников по группе Илие Настасе — американца Тэйлора Фритца, пусть тот и дошел до финала US Open, и австралийца Алекса де Минаура.

По личным встречам россиянин, кстати, не уступает никому из своих оппонентов в группе. С Синнером баланс побед и поражений равный (7:7), пусть с конца прошлого года Янник превратился для россиянина в очень неудобного оппонента, с Фритцем, матчем с которым он стартует в воскресенье, — 1:0, с де Минауром — 6:3. «Настоящее безумие, потому что мы с Тэйлором уже года три оба в топ-10 и в тур пришли примерно в одно время, а играли друг с другом всего один раз. Чтобы победить Янника, надо действовать безупречно. От начала и до конца сохранять концентрацию, заставлять его уставать и много работать, иначе он получит контроль над игрой. Он очень, очень сложный соперник, особенно здесь, в Италии. Алекса я знаю давно. Всегда считал его великолепным теннисистом, которому прежде, вероятно, мешала нестабильность. Но в этом году он заметно добавил в этом плане», — приводит слова Медведева о соперниках официальный сайт ATP.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Рублеву поможет статус аутсайдера?

Не исключено, в случае выхода в полуфинал со второго места Даниил может попасть даже не на Алькараса, а на куда более удобного для него Зверева. Александр на харде ведет у испанца 4:2, причем у него в активе есть и победа над Карлосом в 2023-м как раз в Турине. Так что полуфиналы Медведев — Зверев и Синнер — Алькарас для россиянина идеальны. Ведь в случае успеха в матче с Сашей он мог бы выйти на кого-то из измотанных битвой друг с другом молодых звезд. Но все же так далеко забегать вперед, наверное, не стоит, ведь даже для выхода в полуфинал россиянину предстоит серьезно потрудиться.

Шансы Рублева при всем к нему уважении на полуфинал заметно ниже. Во-первых, осеннюю серию он провел менее убедительно, чем Медведев, да и вообще смотрится куда слабее себя самого в этой же фазе сезона в 2023-м. А ведь даже в прошлом году Андрей умудрился проиграть в Турине все три встречи, не взяв ни одного сета. Сейчас помочь ему исправиться может норвежец Каспер Рууд, провально выступавший во второй половине сезона.

По личным встречам Рублев ведет у Каспера 5:2, правда, оба поражения он потерпел как раз на ATP Finals. Звереву он уступает 3:6, пусть выиграл три из последних четырех матчей, а c Алькарасом счет ничейный — 1:1. Но самое неприятное — Андрей никак в концовке года не мог нащупать свою фирменную атакующую игру. С другой стороны, возможно, статус аутсайдера в группе поможет Рублеву сбросить психологическое давление, раскрепоститься и всех удивить. Играть на быстрых кортах он, безусловно, умеет.