Медведев проиграл третий матч подряд. Виновата Олимпиада?
Турнир ATP Cincinnati Open
Второй круг
Иржи Легечка (Чехия) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:6 (7:2), 6:4
Турнир WTA Cincinnati Open
Первый круг
Мирра Андреева (Россия) — Эмма Наварро (США, 11) — 6:2, 6:2
Российский теннисист Даниил Медведев продолжил серию неудач на турнирах в Северной Америке, уступив чеху Иржи Легечке на «Мастерсе» в Цинциннати. Это третье подряд поражение лидера отечественного тенниса, если считать одиночный разряд на Олимпиаде в Париже. Раньше выступление на заокеанском харде считалось сильной стороной Даниила, однако нынешний отрезок сезона Медведев начал из рук вон плохо — пропустил из-за Игр-2024 турнир в Вашингтоне, провалился на «тысячнике» в Монреале и вот теперь подошел к US Open не в самой хорошей форме и, вероятно, не в самом хорошем психологическом состоянии. Для того, чтобы исправить ситуацию до старта мейджора в Нью-Йорке, у нашего спортсмена остается всего полторы недели.
Снова проиграл самому себе
В этом году у Медведева с чехом связаны неприятные воспоминания о травме на майском «мастерсе» в Мадриде, где Даниилу пришлось отказаться от продолжения четвертьфинала. На том турнире Иржи тоже получил проблемы со спиной, которые удалось преодолеть только сейчас. В целом Легечка для россиянина не самый удобный соперник, что и показала встреча в Цинциннати. Наш теннисист уверенно начал поединок, владел инициативой и легко брал геймы на своей подаче. Правда при этом проявил некоторую вальяжность, не использовав несколько брейк-пойнтов. И за это был наказан на тай-брейке. После серии ошибок Медведева победа в первой партии осталась за чехом, причем Даниил обвинил в своих неудачах судью и долго с ним ругался.
Эта ситуация окончательно лишила россиянина концентрации. Он еще держался в начале второго сета, но игра россиянина развалилась. У Медведева начались проблемы на подаче и как итог — проигранный в результате двойной ошибки брек в седьмом гейме, которого Легечке хватило, чтобы оформить выход в третий круг, где его ждет американец Фрэнсис Тиафо. По большому счету можно сказать, что Даниил сам отдал матч, в котором поначалу демонстрировал прекрасный настрой и уверенный теннис. Конечно, в том, что у россиянина теперь появилось время для целенаправленной подготовки в US Open, есть определенные плюсы. Другой вопрос — не являются ли нынешние неудачи свидетельством серьезного кризиса и расплатой за нарушенный во имя Олимпиады многолетний график.
На Играх в Париже Даниил взвалил на себя непосильную ношу, заявившись сразу в трех разрядах. Как результат — два поражения в первых же поединках в паре и миксте, и вылет в третьем круге от канадца Феликса Оже-Альяссима в одиночке. После этого лидер нашего тенниса срочно перебазировался в Монреаль, где пополнил список неудач нынешнего лета поражением от испанца Алехандро Давидовича-Фокины. На рейтинге все это пока не сказывается — Медведев остается на пятой строчке. В прошлом году перед выходом в финал US Open Даниил тоже не демонстрировал в Монреале и Цинциннати искрометного тенниса. Однако сейчас за состояние Даниила действительно тревожно. Для того, чтобы защитить в Нью-Йорке 1200 очков, ему придется сильно прибавить.
Мирра показала свою силу, несмотря на жару
Тем временем напарница Медведева по олимпийскому турниру смешанных пар Мирра Андреева успешно дебютировала в основной сетке Cincinnati Open. В матче первого круга 17-летняя россиянка довольно легко обыграла 13-ю ракетку мира Эмму Наварро из США — 6:2, 6:2. Наша теннисистка, занимающая 24-ю строчку рейтинга WTA, доминировала на жарком корте Огайо практически все 65 минут матча. А соперница явно не пришла в себя после полуфинала турнира WTA 1000 в Торонто — на ее счету 18 невынужденных ошибок и всего один брейк на подаче Мирры, который Андреева без видимого напряжения оставила за собой.
«Я знала, что это будет очень тяжелый матч. Эмма проводит потрясающий год, поэтому я просто старалась выйти на корт, сделать все возможное, потому что мне нечего было терять, — рассказала Андреева после матча. — Я просто пыталась показать свой лучший уровень. Думаю, что мне это удалось. Я нервничала не так сильно, как могла бы, а моя подача была просто великолепной. Надеюсь, она останется такой же и в других матчах в США. Я очень довольна своей игрой, хотя было очень жарко, и на корте отсутствовала тень...».
Во втором круге в Цинциннати Мирре предстоит поединок с Каролиной Плишковой из Чехии. Пока форма нашей юной звезды в первом матче после Олимпиады внушает оптимизм. Напомню, что накануне Парижа-2024 Андреева завоевала в Румынии первый титул на уровне WTA. Однако это обернулось провалом в олимпийском одиночном турнире, где звездная юниорка уступила в первом же круге Магде Линетт из Польши. Правда затем Мирре удалось реабилитироваться в паре с Дианой Шнайдер — созданный на ходу дуэт завоевал серебро, которое стало для всех нейтральных россиян единственной наградой на Играх-2024.
После Парижа Андреева не стала форсировать старт на североамериканском харде и пропустила турнир в Торонто. Сейчас Мирра начала в Цинциннати разминку перед US Open, который стартует в Нью-Йорке через полторы недели — 26 августа. На Открытом чемпионате США Мирра попытается впервые в карьере пробиться в Топ-20 мирового рейтинга и будет претендовать как минимум на выход в четвертьфинал. В нынешнем сезоне юная россиянка уже играла в полуфинале мейджора, уступив на «Ролан Гаррос» Жасмин Паолини.