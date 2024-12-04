Все еще вместе с Анной?

Первая ракетка мира Янник Синнер дал большое интервью Esquire. Он прокомментировал отношения с российской теннисисткой Анной Калинской, а также рассказал изданию о влиянии на него Новака Джоковича и своих сожалениях за прошедший год.

Об отношениях с Калинской

Итальянский теннисист считает, что его отношения с россиянкой Анной Калинской не изменили его как человека или спортсмена.

«Наличие девушки делает тебя либо счастливым, либо несчастным. Я хочу, чтобы отношения развивались естественно. Я не могу позволить себе измениться как игрок или как личность. Этого не произошло, вот почему все работает», — сказал Синнер.

Интересно, что ранее появились слухи о расставании Синнера и Калинской. Это произошло после финала Итогового чемпионата ATP в Турине, который состоялся 17 ноября. Янник победил американца Тейлора Фрица со счетом 6:4, 6:4. На трибунах не увидели девушку итальянца, хотя Анна всегда появлялась на играх первой ракетки мира.

Кроме того, на финальный матч в Турине приехала бывшая возлюбленная Синнера — итальянская модель Мария Браччини. Слухи о расставании пара не комментировала.

О проигрышах Джоковичу

Также Янник рассказал, какое влияние на него оказали поражения в матчах с Новаком Джоковичем. По словам итальянца, каждая встреча с сербом его многому научила.

«Это хороший опыт, он мотивирует. В футболе, встречаясь с Роналду, вы осознаете, что в следующий раз вам нужно лучше подготовиться. Но когда наступит этот «следующий раз»? В теннисе у нас больше возможностей исправить ошибки», — отметил Синнер.

Новак Джокович и Янник Синнер. Фото Global Look Press

Об осознании собственного превосходства в теннисе

По словам итальянца, он никогда не ставил перед собой цель быть лучшим теннисистом мира.

«Для меня важнее то, какой я человек, какими людьми я себя окружаю, насколько я могу им доверять. Я считаю, что победа не определяет твою ценность, так же как и поражение не делает тебя неудачником. У каждого из нас есть свои таланты. Удача заключается в том, чтобы найти способ их выразить», — сказал Янник.

Он также добавил, что, находясь в статусе чемпиона, человек испытывает большее давление.

«Но я действительно верю, что нет денег, которые могут заменить здоровье и жизнь в окружении любимых людей», — признался Синнер.

О жалобах итальянских фанатов на отсутствие побед в домашних турнирах

Синнер отметил, что расстраивался, поскольку до Итогового турнира ATP в Турине никак не мог выиграть трофей на родине, при своих болельщиках.

«Было больно не играть в Риме. Задавать вопросы спортсменам, которыми ты восхищаешься, — это нормально. Это способ поддержать их. Для нас это должно стать источником мотивации. Если бы никто не обсуждал мои выступления, это означало бы, что я не вызываю интереса», — отметил теннисист.

Фото Global Look Press

О сожалениях этого года

Ну а больше всего Янник сожалеет из-за своей загруженности и отсутствия возможности чаще видеться с семьей.

«Теннис важен, но я осознаю, что не уделял достаточно времени своим близким. Мне необходимо находить время для общения с теми, кого я люблю, ведь некоторые моменты ускользают и больше не вернутся», — резюмировал Синнер.

Рената Кагарова