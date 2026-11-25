Звезде французского тенниса грозят четыре года дисквалификации. Он не сдал пробу, опаздывая на поезд
Французскому теннисисту Артуру Риндеркнешу грозит четырехлетняя дисквалификация за отказ от прохождения допинг-теста, сообщает газета L'Equipe. Инцидент произошел в начале июня 2026 года, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) проводит расследование. Согласно предварительным данным, спортсмен спешил на поезд и не нашел общего языка с англоязычным допинг-офицером, который пришел к нему домой в Бретани. Сам француз категорически отвергает обвинения и требует рассмотрения дела независимым трибуналом. Это уже второй подобный скандал в теннисе за последнее время. Ранее на четыре года за отказ от внесоревновательного контроля была дисквалифицирована чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова.
Роковая подпись
По информации L'Equipe, Риндеркнеш, которого допинг-офицер застал в момент выхода из дома, полагал, что в худшем случае ему грозит предупреждение за пропущенный тест. В ходе разговора на английском языке произошло недопонимание, в результате которого теннисист подписал документ об отказе от прохождения контроля, предположительно, не осознавая юридических последствий своего поступка.
Неприятные новости об открытии антидопингового дела француз узнал в середине сентября, когда находился в Канаде в расположении национальной сборной на Кубке Дэвиса. Временного отстранения не последовало, поэтому Артур смог завершить сезон. А вскоре после появления публикации L'Equipe спортсмен выступил с заявлением.
— Мне известно о сообщениях, касающихся моего предполагаемого отказа от допинг-теста. Согласно требованиям ITIA, это дело должно было оставаться строго конфиденциальным. Я уже уведомил ITIA о том, что отвергаю эти обвинения, и обратился с просьбой о рассмотрении и разрешении дела независимым трибуналом. Я представлю независимому трибуналу полную информацию о ситуации и пока не буду публично отвечать на обвинения, — написал Риндеркнеш в социальных сетях. — Уверен, независимый трибунал оправдает меня по обвинению в отказе от теста. Я никогда не принимал запрещенных веществ и горжусь теннисными достижениями, добытыми честным трудом.
Стандартное наказание за отказ от сдачи допинг-теста без уважительной причины составляет четыре года. Антидопинговый регламент тенниса в редакции 2026 года позволяет сократить срок дисквалификации до двух лет, если доказан непреднамеренный характер несдачи пробы. В случае сознательного отказа спортсмену необходимо доказать наличие исключительных обстоятельств для смягчения санкций. Полное освобождение от наказания возможно при доказанном отсутствии вины и халатности.
Риндеркнеш намерен добиваться полного оправдания. Однако если трибунал не примет его аргументы, а оснований для смягчения санкций не найдется, француз рискует получить полномасштабную четырехлетнюю дисквалификацию. Многое будет зависеть от содержания разговора с допинг-офицером, формулировок подписанного документа и обстоятельств, зафиксированных инспектором в протоколе.
Знаменитые кузены
31-летний Риндеркнеш сейчас занимает 57-е место в рейтинге ATP, хотя еще в мае нынешнего года находился на 24-й позиции. Необычная для французского спортсмена фамилия имеет германское происхождение: родственная ей фамилия Риндеркнехт изначально обозначала работника, который ухаживал за крупным рогатым скотом.
Артур вырос в теннисной семье. Его отец Паскаль руководил теннисным клубом в парижском регионе, а мать Виржини Паке выступала на профессиональном уровне и доходила до второго круга «Ролан Гаррос». При этом сам Риндеркнеш в детстве мечтал о карьере футболиста. Он несколько лет совмещал два вида спорта, а впоследствии отправился получать образование в Техасский университет A& M, где четыре года выступал за студенческую команду и получил диплом в области бизнеса.
Свой самый успешный сезон француз провел в 2025 году. На Уимблдоне он уже в первом круге выбил из борьбы третью ракетку мира Александра Зверева, на US Open впервые добрался до четвертого круга турнира «Большого шлема», а осенью стал одним из главных героев «мастерса» в Шанхае.
Там Риндеркнеш одержал четыре подряд победы над представителями топ-20 мирового рейтинга, в том числе над Зверевым и Даниилом Медведевым. А в финале Артур встретился со своим двоюродным братом Валентеном Вашеро, представляющим Монако. В решающем матче уступил более опытный и титулованный на тот момент француз, тогда как его родственник стал первой ракеткой, выигравшей «мастерс» с 204-й позиции мирового рейтинга.
В ноябре 2026 года Риндеркнеш расстался со своим тренером, бывшей десятой ракеткой мира Люкой Пуем. Теперь подготовка к новому сезону осложнена еще и антидопинговым разбирательством.
Опасный прецедент
В декабре прошлого года чешская теннисистка Маркета Вондроушова тоже отказалась от прохождения внесоревновательного допинг-контроля у себя дома и подписала соответствующий документ. Победительница Уимблдона ссылалась на психологические проблемы, опасения за собственную безопасность и невозможность убедиться в полномочиях инспектора.
— Всего через три дня после инцидента, который в итоге изменил мою жизнь, я снова прошла тест. Результат был отрицательным, как и результаты всех предыдущих тестов, — написала Вондроушова в социальных сетях.
Независимый трибунал признал, что спортсменка испытывала стресс и тревогу, однако не счел ее состояние достаточным основанием для отказа от сдачи пробы.
— Непредсказуемость тестирования — важнейший инструмент защиты чистого спорта. Независимый трибунал в конечном счете поддержал этот принцип, — заявила генеральный директор ITIA Карен Мурхаус в официальном сообщении организации.
Чешку дисквалифицировали до 21 июня 2030 года. В августе Вондроушова обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS).
При этом антидопинговый регламент тенниса и так учитывает специфику календаря с его многочисленными переездами и продолжительными турнирами. В частности, спортсмены освобождены от необходимости указывать ежедневный часовой интервал доступности для тестирования в период участия в большинстве соревнований. Предусмотрены особые правила предоставления информации о местонахождении во время поездок.
Однако эти послабления не отменяют обязанности сдать пробу при личном уведомлении допинг-офицером. Именно незнание или неверное толкование этого правила может обойтись Риндеркнешу чрезвычайно дорого. В случае четырехлетней дисквалификации француз сможет вернуться на корт только после своего 35-летия.