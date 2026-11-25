Звезде французского тенниса грозят четыре года дисквалификации. Он не сдал пробу, опаздывая на поезд

Артур Риндеркнеш отвергает обвинения, утверждая, что стал жертвой плохого знания английского языка.

Французскому теннисисту Артуру Риндеркнешу грозит четырехлетняя дисквалификация за отказ от прохождения допинг-теста, сообщает газета L'Equipe. Инцидент произошел в начале июня 2026 года, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) проводит расследование. Согласно предварительным данным, спортсмен спешил на поезд и не нашел общего языка с англоязычным допинг-офицером, который пришел к нему домой в Бретани. Сам француз категорически отвергает обвинения и требует рассмотрения дела независимым трибуналом. Это уже второй подобный скандал в теннисе за последнее время. Ранее на четыре года за отказ от внесоревновательного контроля была дисквалифицирована чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова.

Роковая подпись

По информации L'Equipe, Риндеркнеш, которого допинг-офицер застал в момент выхода из дома, полагал, что в худшем случае ему грозит предупреждение за пропущенный тест. В ходе разговора на английском языке произошло недопонимание, в результате которого теннисист подписал документ об отказе от прохождения контроля, предположительно, не осознавая юридических последствий своего поступка.

Неприятные новости об открытии антидопингового дела француз узнал в середине сентября, когда находился в Канаде в расположении национальной сборной на Кубке Дэвиса. Временного отстранения не последовало, поэтому Артур смог завершить сезон. А вскоре после появления публикации L'Equipe спортсмен выступил с заявлением.

— Мне известно о сообщениях, касающихся моего предполагаемого отказа от допинг-теста. Согласно требованиям ITIA, это дело должно было оставаться строго конфиденциальным. Я уже уведомил ITIA о том, что отвергаю эти обвинения, и обратился с просьбой о рассмотрении и разрешении дела независимым трибуналом. Я представлю независимому трибуналу полную информацию о ситуации и пока не буду публично отвечать на обвинения, — написал Риндеркнеш в социальных сетях. — Уверен, независимый трибунал оправдает меня по обвинению в отказе от теста. Я никогда не принимал запрещенных веществ и горжусь теннисными достижениями, добытыми честным трудом.

Стандартное наказание за отказ от сдачи допинг-теста без уважительной причины составляет четыре года. Антидопинговый регламент тенниса в редакции 2026 года позволяет сократить срок дисквалификации до двух лет, если доказан непреднамеренный характер несдачи пробы. В случае сознательного отказа спортсмену необходимо доказать наличие исключительных обстоятельств для смягчения санкций. Полное освобождение от наказания возможно при доказанном отсутствии вины и халатности.

Риндеркнеш намерен добиваться полного оправдания. Однако если трибунал не примет его аргументы, а оснований для смягчения санкций не найдется, француз рискует получить полномасштабную четырехлетнюю дисквалификацию. Многое будет зависеть от содержания разговора с допинг-офицером, формулировок подписанного документа и обстоятельств, зафиксированных инспектором в протоколе.

Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро. Фото Global Look Press

Знаменитые кузены

31-летний Риндеркнеш сейчас занимает 57-е место в рейтинге ATP, хотя еще в мае нынешнего года находился на 24-й позиции. Необычная для французского спортсмена фамилия имеет германское происхождение: родственная ей фамилия Риндеркнехт изначально обозначала работника, который ухаживал за крупным рогатым скотом.

Артур вырос в теннисной семье. Его отец Паскаль руководил теннисным клубом в парижском регионе, а мать Виржини Паке выступала на профессиональном уровне и доходила до второго круга «Ролан Гаррос». При этом сам Риндеркнеш в детстве мечтал о карьере футболиста. Он несколько лет совмещал два вида спорта, а впоследствии отправился получать образование в Техасский университет A& M, где четыре года выступал за студенческую команду и получил диплом в области бизнеса.

Свой самый успешный сезон француз провел в 2025 году. На Уимблдоне он уже в первом круге выбил из борьбы третью ракетку мира Александра Зверева, на US Open впервые добрался до четвертого круга турнира «Большого шлема», а осенью стал одним из главных героев «мастерса» в Шанхае.

Там Риндеркнеш одержал четыре подряд победы над представителями топ-20 мирового рейтинга, в том числе над Зверевым и Даниилом Медведевым. А в финале Артур встретился со своим двоюродным братом Валентеном Вашеро, представляющим Монако. В решающем матче уступил более опытный и титулованный на тот момент француз, тогда как его родственник стал первой ракеткой, выигравшей «мастерс» с 204-й позиции мирового рейтинга.

В ноябре 2026 года Риндеркнеш расстался со своим тренером, бывшей десятой ракеткой мира Люкой Пуем. Теперь подготовка к новому сезону осложнена еще и антидопинговым разбирательством.

Маркета Вондроушова. Фото Getty Images

Опасный прецедент

В декабре прошлого года чешская теннисистка Маркета Вондроушова тоже отказалась от прохождения внесоревновательного допинг-контроля у себя дома и подписала соответствующий документ. Победительница Уимблдона ссылалась на психологические проблемы, опасения за собственную безопасность и невозможность убедиться в полномочиях инспектора.

— Всего через три дня после инцидента, который в итоге изменил мою жизнь, я снова прошла тест. Результат был отрицательным, как и результаты всех предыдущих тестов, — написала Вондроушова в социальных сетях.

Независимый трибунал признал, что спортсменка испытывала стресс и тревогу, однако не счел ее состояние достаточным основанием для отказа от сдачи пробы.

— Непредсказуемость тестирования — важнейший инструмент защиты чистого спорта. Независимый трибунал в конечном счете поддержал этот принцип, — заявила генеральный директор ITIA Карен Мурхаус в официальном сообщении организации.

Чешку дисквалифицировали до 21 июня 2030 года. В августе Вондроушова обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS).

При этом антидопинговый регламент тенниса и так учитывает специфику календаря с его многочисленными переездами и продолжительными турнирами. В частности, спортсмены освобождены от необходимости указывать ежедневный часовой интервал доступности для тестирования в период участия в большинстве соревнований. Предусмотрены особые правила предоставления информации о местонахождении во время поездок.

Однако эти послабления не отменяют обязанности сдать пробу при личном уведомлении допинг-офицером. Именно незнание или неверное толкование этого правила может обойтись Риндеркнешу чрезвычайно дорого. В случае четырехлетней дисквалификации француз сможет вернуться на корт только после своего 35-летия.