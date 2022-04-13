Джокович пострадал из-за испанца с русскими корнями. Новака огорчили в первом же матче после возвращения

Кто такой Давидович-Фокина и как он сенсационно обыграл первую ракетку мира.

«Мастерс» в Монте-Карло. Мужчины.

Алехандро Давидович-Фокина — Новак Джокович — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Новак Джокович сенсационно вылетел со старта «Мастерса» в Монте-Карло из-за 22-летнего испанца с русскими корнями. Первая ракетка мира не без борьбы, но все-таки уступил в трех сетах Алехандро Давидович-Фокине со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6 за два часа 54 минуты. Фокина в прошлом году дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», но занимает всего 46 позицию в мировом рейтинге. До вечера вторника в его арсенале была всего одна победа над топ-10 (Маттео Берретини), а последние два турнира он начал с провала. Но исход матча против Джоковича был не совсем неожиданным. Постараемся объяснить причины краха серба, рассказать, кто такой этот молодой испанец и почему на него стоит обратить внимание в нынешнем сезоне.

Я разочарован. Никто не любит проигрывать

После печально известной депортации Новака из Австралии знаменитый серб провел всего лишь четвертый матч в сезоне. И хотя ему все еще удается удержать статус первой ракетки мира, вероятно, начало 2022 года- самое неудачное в его карьере. Он определенно подходил к турниру в Монте-Карло фаворитом — ведь у него было больше времени, чем у других теннисистов, подготовиться к грунтовому сезону, но многообещающий испанец внес коррективы в планы Ноле.

Ветреная погода в княжестве, дискомфорт в физическом состоянии, 51 невынужденная ошибка — в принципе уже достаточное количество факторов, чтобы проиграть матч. Но когда Новак вытащил второй сет, привычно празднуя мини-победу вместе с публикой, все же сохранялась уверенность, как это обычно и происходит в такие моменты с Джоковичем, что матч он уже не отдаст. Но третий сет был уже полностью под контролем испанца. В любом случае соперники проводили игру в одинаковых погодных условиях, но Фокина допустил вдвое меньше невынужденных ошибок, при этом реализовав девять из 20 брейк-пойнтов.

«Ну, конечно, я разочарован, — сказал серб. — Никто не любит проигрывать. Мы профессиональные спортсмены. Это то, что мы делаем. Мы выходим на корт, чтобы соревноваться, и пытаемся победить друг друга».

Джокович проиграл первый сет со счетом 3:6, но выиграл второй на тай-брейке. Однако в решающем сете он полностью провалился, взяв всего один гейм. Серб признался, что израсходовал все силы во второй партии, которая дорого ему обошлась на таком физически требовательном покрытии, как грунт. Во время пресс-конференции Новака также спросили, хотел бы он что-нибудь изменить в своем сезоне, если бы ему дали шанс. Он ответил, что не заинтересован отвечать на вопросы по типу «а что, если».

«Мне не понравилось то, как я себя чувствовал физически в третьем сете, — подвел он итог матча. — У меня просто полностью кончился бензин. Я просто не мог полноценно обмениваться с ним ударами. Ты не можешь нормально участвовать в розыгрышах, не чувствуя ног на глине, это невыполнимая миссия».

Это особенная для меня победа, потому что я вырос, наблюдая за Ноле

22-летний Алехандро немного напоминает своим видом викинга, готового устроить погром: его голова тщательно выбрита по бокам, а светлые волосы собраны в узел. Его отец Эдуард Марк Давидович, бывший боксер, родом из Швеции, а мать Татьяна Фокина — из России. Он родился в Малаге и вырос в южном испанском регионе Андалусии. Давидович-Фокина начал играть в теннис в два года — даже раньше Джоковича — и стал одним из самых ярких и быстрых теннисистов в туре под руководством своего тренера Хорхе Агирре.

В послематчевом интервью на корте Давидович-Фокина сказал: «Эта победа особенная для меня, потому что я вырос, наблюдая за Ноле. Я его большой поклонник. Я смотрю на него на каждом турнире и в каждом матче, в котором он играет. Я начал очень хорошо, и знал, что Ноле не был уверен в себе, потому что у него было мало игровой практики. Мне нужно было сосредоточиться на каждом моменте. Было психологически тяжело, когда он выиграл второй сет. Но я так усердно работал, чтобы быть более сосредоточенным, поэтому неважно, проиграл я второй или первый сет, я должен был быть готов к худшему».

Мечта другого испанца — 18-летнего Карлоса Алькараса, которого сейчас считают главной молодой звездой тенниса, пока не сбудется. Юный талант очень хотел в четвертьфинале Монте-Карло встретиться с Джоковичем. Но тут назревает другое интересное противостояние — потенциальная встреча двух многообещающих испанцев. Правда, до нее Карлосу нужно одолеть своего соперника по финалу молодежного итогового турнира Себастьяна Корду и победителя пары Тейлор Фритц — Марин Чилич. Оппоненты не из легких. А вот Алехандро в третьем круге «Мастерса» Монако сразится либо с Даниэлом Эвансом, либо с Давидом Гоффеном. Что касается Новака, он выразил надежду, что на следующей неделе в Белграде выступит лучше, чем в Монте-Карло, а также выйдет на пик формы к «Роллан Гарросу».