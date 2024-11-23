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«Время одному из самых сложных соперников занять место в моем углу». Маррей стал тренером Джоковича

Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Australian Open
Егор Сергеев
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Теннисисты Новак Джокович и Энди Маррей
Энди Маррей (справа) стал тренером Новака Джоковича.
Фото AFP
Шок?

Двухкратный олимпийский чемпион Энди Маррей вошел в тренерский штаб Новака Джоковича. 37-летний британец в августе завершил игровую карьеру, и теперь будет помогать некогда принципиальному сопернику.

Джокович назвал Энди серьезнейшим соперником

О необычном пополнении в тренерском штабе многократный победитель турниров «Большого шлема» сообщил в социальных сетях.

«Мы играли друг с другом с самого детства. 25 лет мы были соперниками, толкали друг друга за пределы наших возможностей. У нас были одни из самых эпических сражений в нашем спорте. Нас называли «меняющими игру», «рискующими», «творящими историю». Я думал, что наша история уже закончилась. Но оказалось, у нее есть последняя глава. Пришло время одному из самых сложных соперников занять место в моем углу. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей», — заявил серб.

Энди Маррей. Большая теннисная четверка остается в прошлом. Маррей выбыл с олимпийского турнира и завершает карьеру

Британец также подтвердил информацию, поступившую от Джоковича: «Я собираюсь присоединиться к команде Новака в межсезонье и помогать ему готовиться к Australian Open. Я очень рад этому и с нетерпением жду возможности провести время на одной стороне корта с Новаком, чтобы помочь ему достичь своих целей», — написал британец в социальных сетях.

Теннисисты Энди Маррей и Новак Джокович в 2006 году
Энди Маррей и Новак Джокович в 2006 году.
Фото Getty Images

Джокович и Маррей — большое противостояние

Энди действительно непривычно видеть в тренерском штабе Джоковича — они были очень ожесточенными соперниками всю карьеру. По данным портала GoTennis, серб и британец сыграли между собой 36 встреч — ожидаемо, большинство из них остались за Новаком (25).

Теннисисты семь раз играли друг против друга в финалах турниров «Большого шлема» — пять раз сильнейшим оказывался Джокович. В том числе четыре раза они выходил на корт друг против друга в финале Australian Open — в Мельбурне побеждал исключительно серб. Маррей в свою очередь забирал «Уимблдон» и US Open.

Но про 25 лет Джокович все же немного «слукавил» — первый официальный матч на взрослом уровне он с Марреем провел 18 лет назад. Это случилось в 2006 году в Испании, на турнире Masters Series Madrid. Сильнее тогда тоже оказался сербский теннисист.

Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Синнер отложил 100-й титул Джоковича. Итальянец обыграл серба в третий раз подряд

Как выступил Джокович в прошедшем сезоне

Появление Маррея в тренерском штабе Джоковича можно объяснить желанием серба что-то изменить в своей подготовке. Для 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» последний год сложился не лучшим образом.

Серб не смог взять ни одного трофея на уровне ATP, уступив в финалах Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу. Единственное, чем он по-настоящему может гордиться, это долгожданная победа на Олимпиаде в Париже. Концовка сезона и вовсе получилась смазанной. Новак из-за травмы снялся с Итогового турнира ATP.

Теннис
Новак Джокович
Энди Маррей
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