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Форлан дебютировал в профессиональном теннисе. Разгромно уступил в паре с сильным аргентинцем

Экс-футболист Форлан дебютировал в профессиональном теннисе с поражения
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Бывший уругвайский футболист Диего Форлан сыграл в теннис
Бывший уругвайский футболист Диего Форлан сыграл в теннис.
Фото Reuters
Диего залетел в парный разряд Uruguay Open.

Экс-футболист Диего Форлан дебютировал в профессиональном теннисе. Легендарный бомбардир сборной Уругвая выступил в парном разряде турнира ATP Challenger Tour Uruguay Open, но уже в первом круге потерпел сокрушительное поражение.

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Как выступил Форлан

45-летний спортсмен заявился в парный разряд, где играл в дуэте с аргентинцем Федерико Кориа — им выдали wild card. На арене в теннисном центре Carrasco Lawn собрались полные трибуны, которые увидели чувствительное поражение дебютанта — 1:6, 2:6. Форлану и Кориа противостояли боливийцы Борис Ариас и Федерико Себальос. Уругваец вместе с напарником не реализовали ни одного брейк-пойнта, однако бывший футболист все равно остался крайне доволен дебютом.

«Мне это очень понравилось. Я знал, что вероятность сложной игры для нас будет очень высока. Я счастлив. Это совсем не легко. Я играл в выставочных матчах в 2017 и 2018 годах, и это был не такой опыт, как сегодня», — прокомментировал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» свой дебют.

Дебют Форлана стал одним из главных событий всего турнира — игру уругвайца ждали, собрались полные трибуны. «Вниманию любителей тенниса и спорта! В этом году на Открытом чемпионате Уругвая у нас будет незабываемый дуэт в парном разряде: аргентинский теннисист Федерико Кориа и бывший уругвайский футболист Диего Форлан. Да, наш 10-й номер бьет рекорды и в теннисе!» — сообщалось в релизе Uruguay Open.

Бывший уругвайский футболист Диего Форлан (слева) и теннисист Федерико Кориа
Бывший уругвайский футболист Диего Форлан (слева) и теннисист Федерико Кориа.
Фото Reuters

Он играл в паре с сильным аргентинцем

Партнером Форлана стал достаточно мастеровитый теннисист. На пике Кориа занимал 63-е место в одиночном рейтинге ATP — это было в 2021 году, сейчас 32-летний аргентинец находится на 101-й строчке. В 2024-м он даже участвовал в Australian Open, где вылетел после первого круга. Правда, в парном разряде Федерико выступает слабее — сейчас находится лишь на 413-м месте рейтинга ATP, а наивысшей строчкой остается 238-я, куда он забрался тоже в 2021 году.

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Еще больших успехов добился старший брат Федерико, Гильермо Кориа — бывшая третья ракетка мира. В 2004-м он даже доходил до финала «Ролан Гаррос», а всего за карьеру выиграл девять титулов. Также у аргентинца в карьере был неприятный эпизод, связанный с допингом. В начале 2000-х он пропустил семь месяцев из-за дисквалификации — в его пробе обнаружили нандролон. Сначала Кориа забанили на два года, но он доказал, что вещество попало в организм случайно — с витаминами, на упаковке которых не было написано о наличии запрещенки в составе. Дисквалификацию снизили до семи месяцев.

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан
Диего Форлан.
Фото Reuters

Диего пошел по пути Паоло Мальдини

Форлан — не первый знаменитый футболист, который после завершения карьеры дебютировал в профессиональном теннисе. В 2017-м в парном разряде турнира ATP Challenger в Милане сыграл 49-летний Паоло Мальдини. Легендарный защитник «Милана» выступал в дуэте с итальянцем Стефано Ландонио и проиграл еще более крупно — 1:6, 1:6 польско-голландской паре Томаша Беднарека и Давида Пела.

Диего Форлан
Теннис
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