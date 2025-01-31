Медведев в поисках победных эмоций. Заявился на камерный турнир, где брал титул четыре года назад

Россиянин выступит на ATP 250 в Марселе.

Первая ракетка России Даниил Медведев получил «уайлд-кард» от организаторов турнира в Марселе категории ATP 250, который пройдет с 10 по 16 февраля. То, что наш теннисист попал на турнир не по рейтингу, говорит о том, что изначально он выступать на нем не планировал. Для чего ему это и почему выбор пал на Марсель?

Не его уровень

В последние годы в фокусе внимания Медведева только крупные турниры. На категорию ниже ATP 500 он заглядывается редко. В прошлом сезоне россиянин не сыграл ни одного матча на ATP 250. Последний турнир такого уровня был проведен в нидерландском Хертогенбосе в июне 2023-го.

Марсель станет для Даниила лишь второй игровой локацией в текущем сезоне. Начинал он год без раскачки на Открытом чемпионате Австралии. Там теннисист признавался, что больше никогда не будет играть турниры перед первым «Шлемом» сезона, так как хочет праздновать Новый год дома с семьей. Прошлый сезон Медведев тоже начинал сразу в Мельбурне, добравшись тогда до финала. В этот раз что-то пошло не так, хотя перед началом «Шлема» россиянин хвастался своей формой: «Подготовка к сезону прошла отлично. Не хочу слишком громко говорить, но, по-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни. Мы выделили на нее пять недель — это много».

В результате «одна из лучших предсезонок» обернулась провалом. В первом матче он с трудом обыграл тайца Касидита Самрея, занимавшего 418 место в рейтинге ATP, а во втором круге для него турнир закончился — россиянин уступил 121-й ракетке мира Лернеру Тину из США. По ходу этих двух встреч он бросал ракетки, бил камеры, висящие на сетке, ругался со зрителями и судьями, а после вылета не явился на обязательную пресс-конференцию. Все это вылилось для него в мощный штраф — 76 тысяч долларов США.

Даниил покинул Australian Open так рано впервые с 2018 года. Вместе с тем он потерял много очков, ведь в прошлом сезоне в Мельбурне россиянин играл в финале. Таким образом, Медведев впервые с марта 2023-го вылетел из топ-5 рейтинга ATP. На данный момент он занимает седьмую строчку. На 120 очков его обогнал Новак Джокович. Чтобы сместить серба, россиянину нужно доходить на турнире в Марселе до финала. Однако до пятой строчки, где расположился норвежец Каспер Рууд, титула во Франции не хватит.

Медведев не в первый раз применяет подобный антикризисный план после ранних вылетов с крупных турниров. Последний такой случай закончился неудачно. В 2023 году оказался на ATP 250 в Хертогенбосе после неудачного «Ролан Гарроса», где в первом раунде уступил бразильцу Тиагу Зайботу Вилду. В Нидерландах все тоже закончилось одним матчем — поражением от француза Адриана Маннарино.

Фото Global Look Press

Знаковый Марсель

В одно время с соревнованиями в Марселе пройдут еще два турнира категории ATP 250 — в американском Делрей-Бич и аргентинском Буэнос-Айрасе. Очевидно, что Франция, где Медведев давно проживает, ему намного удобнее.

Помимо этого, с Марселем у россиянина связаны приятные воспоминания. В 2021 году он взял здесь свой 10-й титул в карьере. В четвертьфинале был обыгран нынешний лидер рейтинга ATP Янник Синнер, а в финале Даниилу понадобилось три сета, чтобы одолеть хозяина корта Пьера-Юга Эрбера. После победной недели в Марселе россиянин добился, можно сказать, исторического достижения — он стал первым теннисистом за 15 с лишним лет, кто сумел отвоевать второе место у представителей «Большой четверки» (Федерера, Джоковича, Надаля и Маррея). Тогда Медведев подвинул в рейтинге Рафу и приблизился к первому месту, на котором шел Новак.

«Я действительно счастлив. Знал, что стану вторым в мире вне зависимости от результата в Марселе, но всегда здорово, когда ты делаешь шаг вперед благодаря чему-то великолепному. Также я в восторге от десятого титула. Это уже солидное достижение, но я собираюсь работать усерднее, чтобы добиться еще большего», — говорил тогда Даниил.

С тех пор на турнире в Марселе россиянин не появлялся ни разу. Но сейчас есть острая нехватка титулов. В прошлом сезоне их у Даниила не было совсем, а последний выигранный финал случился в мае 2023 года на «мастерсе» в Риме, где наш теннисист был сильнее датчанина Хольгера Руне. Всего у россиянина 20 титулов ATP.

Сейчас в Марселе Медведев будет единственным представителем топ-10 рейтинга ATP, ожидаемо получив первый номер «посева». Вторые и третьи места в сетке забрали хозяева Уго Умбер (15-й в рейтинге) и Артур Фис (19-й). Также во Франции выступит еще один россиянин Карен Хачанов (20-й), плюс всегда могут доставить трудностей поляк Хуберт Хуркач (21-й) и американец Себастьян Корда (22-й).

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Рублев выбирается из ямы

Вторая ракетка России Андрей Рублев тоже использует турнир во Франции категории ATP 250 в качестве своеобразного карьерного рехаба. Сейчас Рублев выступает в Монпелье. На нем россиянин имеет первый номер «посева» и тоже попал в основную сетку благодаря «уайлд-кард».

В первом матче в Монпелье Андрей был сильнее американца Кристофера Юбэнкса — 6:4, 6:3. Победа для нашего теннисиста была очень важна. К турниру во Франции Рублев имел серию из пяти поражений подряд. Все началось в конце прошлого сезона, когда на итоговом турнире он взял лишь один сет в трех матчах группового этапа. До Нового года россиянин успел сразу вылететь с турнира в Гонконге, а после — с Открытого чемпионата Австралии. В первом круге Мельбурна Андрей проиграл 112 -й ракетке мира Жоао Фонсеке из Бразилии.

В этот неудачный период Рублев дал сверхоткровенное интервью The Guardian, где рассказал о психических проблемах: «Полгода назад в плане самоощущения я переживал худший период в жизни. Низшая точка была после Уимблдона. Это был самый тяжелый момент. Дело было даже не в теннисе, а во мне. После этого я не видел причин жить. Зачем? Это прозвучит драматично, но мысли в голове меня просто убивали, создавали много тревоги, и я не справлялся. У меня развилось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли так говорить. Но я сам все это запустил».

Сейчас Андрей находится на десятой строчке рейтинга ATP и может в скором времени выпасть из этой десятки, что будет для него впервые за четыре года. При этом россиянин уверяет, что все складывается не так уж плохо, в том числе и в психологическом плане: «Нормально себя чувствую, намного лучше, чем в том году после Австралии. Тогда было намного тяжелее, ужаснее, в разы хуже. А сейчас — да, результат плохой, но ощущаю себя лучше. И сама игра... Сам понимаю, что играл лучше, прибавляю во всем. Просто нужно продолжать — и оно где-то обязательно выстрелит».

В Монпелье вместе с Андреем за титул борются канадец Феликс Оже-Альяссим (2-й номер «посева»), итальянец Флавио Коболли (3-й) и Александр Бублик (4-й), выступающий за Казахстан. После французских турниров наша «русская тройка» (Медведев, Рублев, Хачанов) сыграют на ATP 500 в Дубае, куда они все заявлены. Турнир в ОАЭ стартует 24 февраля.