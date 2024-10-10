«Стараюсь бороться, как только могу». Медведев признал превосходство Синнера и Алькараса

Лучший теннисист России снова не смог переиграть одного из главных конкурентов.

Даниил Медведев остановился в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае. Россиянин прошел бразильца Тиаго Сейбота Уайлда, итальянца Маттео Арнальди, грека Стефаноса Циципаса и проиграл Яннику Синнеру. Новое противостояние Даниила с итальянским теннисистом закончилось за 84 минуты — 1:6, 4:6. Первая ракетка мира остался в одной половине сетки с основным соперником по туру — Карлосом Алькарасом, в другой — Новак Джокович.

Медведев и ноль титулов

Медведев перед «тысячником» в Шанхае уступил Алькарасу в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине и не добрался до повторения прошлогоднего финала с Синнером. В битве двух суперталантов за титул в столице Китая испанец победил итальянца. Россиянин в целом остался доволен своим выступлением, несмотря на довольно быстрое поражение от Карлоса. Даниил отметил: переход на хард после Олимпиады дался непросто, US Open с походом до четвертьфинала против Синнера получился неплохим, после нескольких поражений ему удалось вернуть уверенность. На двух китайских турнирах бывший лидер мирового рейтинга даже в хорошем состоянии не смог противостоять Алькарасу, а при проблемах со здоровьем — Синнеру.

«Есть взлеты и спады, в целом я бы сказал, что сезон неплохой, но неидеальный, потому что у меня ноль титулов, так что точно неидеальный. Были хорошие матчи и победы, несколько хороших турниров. Тяжело играть против Янника и Карлоса, но я смог победить Янника в четвертьфинале Уимблдона, сыграл отлично. Против Карлоса в трех матчах этого года я чувствовал, что играю даже лучше, чем раньше, но все равно уступил. Да, определенно чувствую, что есть куда прибавлять, но в то же время не все так плохо. Я сильно иду в чемпионской гонке, рад возможности закончить сезон на хорошей ноте. Оставшиеся цели — постараться выиграть титул», — сказал Медведев о сезоне после первого матча в Шанхае.

Даниил также согласился, что об успешности игрока говорят его титулы: «Считаю, что в теннисе так, все еще. Может быть, у меня, сколько там, 10 финалов? Если ты выходишь в четыре финала «Большого шлема», быть может, получится даже стать первой ракеткой мира без титулов. Но титул — это лучшее чувство. Какой бы турнир ни играл — 250, челленджер, «мастерс», «Большой шлем», взять титул — это лучшее чувство. Снова, у меня было несколько хороших турниров, поэтому не скажу, что мои выступления не очень или весь год плохой, но титулы — всегда хорошо, и у меня еще есть несколько шансов. Выиграть титул здесь? Да, конечно же, на каком бы турнире ни играл, могу выйти в финал, доказал это много раз. Это непросто, но я постараюсь по полной, буду стремиться играть лучше и лучше с каждым матчем, подавать лучше и лучше и постараюсь выиграть».

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Медведев и повторное чемпионство

Медведев остается без новых титулов с мая 2023 года после победы на грунтовом «мастерсе» в Риме, с тех пор в нескольких близких попытках его останавливали Синнер и Алькарас. Россиянин вернулся к теме новых трофеев после второго матча в Шанхае, когда ему напомнили о той самой интересной статистике: он выиграл 20 турниров, но никогда не становился чемпионом в одном и том же городе во второй раз. Победитель «мастерса» в Шанхае-2019 уже выражал желание прервать эту традицию в прошлом году в Китае или любом другом месте.

«Да-да, сумасшествие. Я определенно хочу выиграть один и тот же турнир. Мне уже 28, давно уже не 22. В этом году до сих пор без титулов, так что точно хочу взять трофей в каком-то городе, где выигрывал раньше, на турнире, где уже побеждал. В то же время, знаете ли, если быть на сто процентов честным, если выиграю 21-й титул [в новом городе] где-то вроде Мельбурна или даже Пекина или еще где-то, то тоже будет замечательно продлить эту статистику. Но я бы предпочел выиграть здесь, на этой неделе, и забыть об этом», — сказал Медведев.

Даниил также оценил свой личный рост с первого приезда в Шанхай в 2017 году и рассмеялся о сделанном выводе: «Знаете, я считаю, что мы все, как личности, рождаемся с определенными качествами, некоторые качества в нас вкладывают родители, некоторые мы приобретаем при взрослении. Так что уверен, у меня есть некоторые качества из 2017-го, но в чем-то я изменился. У меня есть дочь. Я иначе мыслю на корте, за пределами корта. Но некоторые вещи не меняются. Так что сложный вопрос, не способен ответить на него лучше, чем только что».

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Медведев и мячи

Медведев на «мастерсе» в Шанхае продолжил серию выступлений о качестве мячей в ATP-туре. Пока Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо, Стефанос Циципас (и не только) срывались из-за решений судей на вышке, Даниил послал еще несколько месседжей производителям, организаторам турниров и ассоциации теннисистов.

«Честно говоря, по поводу мячей, дело не только во мне. Я общаюсь в раздевалке [с другими теннисистами], и это не только мое ощущение. На данный момент такое ощущение, что компании пытаются посмотреть, как долго они смогут делать мячи все хуже, а ATP ничего не скажет. (Улыбается.) Это смешно. Имею в виду, что Пекин, Шанхай, US Open был немного лучше, а «Ролан Гаррос» был просто... (Качает головой.) По моему мнению, это недостаточно хорошие мячи для профессионального уровня в теннисе. Если видели, когда я выполнял обводящие удары, старался ударить по мячу, а он просто не отлетал от ракетки. Это смешно», — сказал Медведев в интервью на корте после первого матча, по ходу которого вызывал супервайзера для жалобы на качество мячей.

Во втором матче в Шанхае Даниил получил предупреждение и штрафное очко за сценку после проигранной подачи во втором гейме второго сета. Теннисист поднес мяч со спины и потер пару раз по своим шортам, а затем прикрыл рот рукой и перешел к спору с судьей на вышке. После игры россиянин написал на камере «Хорошие мячи» с грустным смайликом.

«Я не думаю, что кто-то что-то меняет. Я считаю, это в основном на руку тем, кто может выбивать мощь из мертвых мячей. У некоторых это получается, у некоторых — нет. На самом деле есть два лучших игрока в этом — они и так лучшие в мире, уверен, они были бы ими и без таких мячей, но с этими мячами — только они способны выжимать сумасшедшую силу. Это Янник и Карлос. Это дает им дополнительное преимущество. Но я стараюсь бороться, как только могу. Мы много тренируемся. Я пытаюсь извлечь эту силу, которой у меня никогда не было с юности из-за моего телосложения. Даже проводили тесты, проверяли мышцы и измеряли силу, тестировали взрывную силу, а у меня ее на самом деле нет. Я могу генерировать большую мощь, словно проходя через мяч, но не тогда, когда мяч останавливается. Стараюсь делать то, что могу. Я все еще играю неплохо. Борюсь и хочу пройти весь путь», — сказал Медведев.

Даниил также прокомментировал инцидент с судей на корте и его влияние на игру с учетом предыдущих историй противостояния с разными рефери: «Что ж, в том-то и дело, знаете ли, я пробовал разные вещи в своей карьере, пытался сохранять спокойствие, стремился быть и иногда не старался, порой срывался и сходил с ума. Считаю, такое сработает, если вы чувствуете это в конкретный момент. И вы не должны переходить черту, точно, потому что вас могут дисквалифицировать, а это неприятно. Сегодня я этого не делал. Что я сделал, так это разозлился, когда мне дали первое предупреждение, поэтому сделал вид, что говорю что-то за рукой себе под нос, но ничего такого не сказал. Я бормотал что-то вроде: «О, ты плохой, ты плохой, ты плохой». Затем я получил второе предупреждение, которое могу считать заслуженным, потому что тогда сорвался. Но в тот момент понимал, что, если сумею справиться с этим после проигранного первого сета и оберну в свою пользу, — это то, что мне иногда требуется. И я смог сделать это. Мне просто нужно было не переходить черту и остаться друзьями после матча, потому что так тоже работает спорт».

Вопрос о противостоянии и дружбе также касался отношений Медведева и Циципаса. Россиянин и грек с русскими корнями превратились из прямых соперников фактически во врагов после перепалки на корте «мастерса» в Майами-2018 и комментариев Стефаноса о необычной игре Даниила в Шанхае-2019. Несколько лет между ними летали молнии, с годами конфликт был улажен. На сентябрьском Кубке Лэйвера камера в подтрибунном помещении выхватила захватывающую сцену разговора двух теннисистов из команды Европы. После оба заверили: отношения не стали супердружескими, но заметно улучшились, их можно назвать уважительными.

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Медведев и Синнер

Медведев и Синнер встретились в 14-м матче на уровне ATP-тура. C февраля 2020-го до финала «мастерса» в Майами в апреле 2023-го Даниил выиграл шесть раз подряд. С финала Пекина в октябре 2023-го до полуфинала Майами в марте 2024-го Янник ответил своим рывком из пяти игр, в том числе переиграл соперника в решающем матче Открытого чемпионата Австралии. Россиянин остановил неудачную серию в четвертьфинале Уимблдона-2024, итальянец после этого оставил за собой два четвертьфинала — US Open и теперь в Шанхае, впервые сравнял счет в личном противостоянии — 7-7.

«Нет, я всегда буду бороться до конца. С Янником у нас было много тяжелых противостояний. Это то, что я собираюсь показать завтра. Тактически пока не знаю, обсудим с моим тренером. Психологически я должен бороться. Он сейчас номер один в мире. Я бы сказал, что он и Карлос, вероятно, лучшие. И никогда не недооценивайте Новака. Как только вы его недооцените, он может укусить вас. (Смеется.) Это три очень сильных игрока в данный момент. А я постараюсь изо всех сил», — сказал Медведев накануне матча.

Даниил также заметил: «С Синнером мы играли уже четыре раза в этом году. Думаю, один матч был очень легким для него, другие прошли тяжелее, в некоторых я играл хорошо. Постараюсь ввязаться в борьбу, подготовиться тактически, ментально, физически. Будет тяжелый матч, поэтому надеюсь, что мое тело будет чувствовать себя хорошо, и — да, я готов бороться».

Синнер накануне игры сказал: «Да, тяжелый матч, конечно же. Мы очень хорошо знаем друг друга, мы точно знаем, чего ждать, более или менее. Конечно же, он изменит пару вещей, и я изменю, а потом посмотрим, что получится. Конечно же, это будет очень сложный матч, физически, ментально, а также тактически, так что посмотрим, что выйдет».

Если в четвертьфинале Уимблдона по ходу игры Синнер демонстрировал признаки недомогания, то теперь Медведев дважды обращался к физиотерапевту из-за проблем с правым плечом. С учетом «мертвых мячей» и важности подачи в противостоянии с первой ракеткой мира за игру и состояние пятого номера рейтинга было тревожно. Даниил отвечал на вопрос о своем повреждении после игры с Циципасом и тогда заверил: «Ничего страшного, все будет в порядке». «Нормально, спасибо», — отреагировал россиянин на обращение Янника при рукопожатии у сетки.

«Все зависит от того, где мы играем, и всего такого. Очевидно, я очень доволен тем, как справился сегодня в этом матче. Мне показалось, что его немного беспокоило плечо, он не мог бить форхендом так, как хотел. Надеюсь, он восстановится настолько быстро, насколько возможно. А с моей стороны был отличный матч, великолепная битва, и теперь посмотрим, что смогу сделать в полуфинале», — сказал Синнер в интервью на корте на вопрос об отличиях этого матча с Медведевым от предыдущих изматывающих игр.

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Медведев и плечо

Даниил после матча на пресс-конференции рассказал о своем состоянии. Россиянин не стал скрывать, что проблемы с правым плечом оказались серьезнее, чем он сам считал.

«К сожалению, возникла боль в плече, чего не предполагал. Это началось вчера во время матча, но посчитал, что ничего серьезного. И я все еще думаю, даже все еще надеюсь, что это так. Завтра должен пройти обследование. Это не позволяло мне подавать так, как хотел, а с Янником подача важна, потому что сейчас он сам отлично подает, его тяжело брейкануть. Против него нужна хорошая подача, а без нее сложно. Плюс когда что-то болит, нет той энергии. Во втором сете я вроде как попытался прибавить, и это немного помогло мне, но все же без подачи тяжело победить Янника, вот что случилось», — сказал Медведев.

Даниил ответил на вопрос об участии в звездном выставочном турнире в Саудовской Аравии на следующей неделе и отсутствии титулов в длинном сезоне: «Да, есть три турнира, на которые я подписался, так что посмотрим, смогу ли я сыграть, особенно с учетом проблем с плечом, которые начались вроде как вчера. Да, всегда говорю: знаете, я считаю, что титулы — самая важная вещь в теннисе. И в то же время я почти уверен, может быть, из топ-100 где-то вроде как 90, что ж, как минимум 90 игроков хотели бы провести такой сезон с нулем титулов. Что есть, то есть. И еще — да, сезон длинный, и ты решаешь, на каких турнирах хочешь сыграть. У тебя много обязательных турниров, я стараюсь играть не так много в этом году, но все еще, как вы говорите, это длинный сезон, а мы делаем все, что можем».

Бывший лидер рейтинга ATP также оценил прогресс Синнера в этом году. Итальянец остается в невероятной форме с осени 2023-го.

«Да, он играет хорошо, считаю, в данный конкретный момент он и Карлос — вероятно, лучшие в мире. Но как говорил, знаете ли, мы все в курсе, на что способен Новак, он снова доказал это на Олимпиаде, особенно победой над Карлосом в финале. Янник подает хорошо, намного лучше, чем раньше, даже сегодня, когда все складывалось в его пользу, в нескольких моментах, в которых я мог на что-то рассчитывать, он подавал очень здорово. Он очень стабилен, да, великолепный игрок. Думаю, у него сумасшедшая статистика, он почти не проигрывает до четвертьфиналов и все такое, так что он — отличный теннисист», — сказал Медведев.

Россиянин ответил на вопрос о поддержке китайских болельщиков, которая его не удивляет: «Нет, совсем нет. Я люблю Китай. Я всегда говорю, что Шанхай — вероятно, моя любимая остановка в году. Мне нравится приезжать сюда, нравится китайская еда, люди, и считаю, что эта любовь взаимна. Уже жду возвращения, пусть я еще не уехал».

Даниил назвал свой ориентир и цели до конца сезона. Повреждение может разрушить его планы в гонке за титулом на оставшихся турнирах.

«В чем сегодня мне сильно не повезло в этой ситуации с плечом — все то, что я пытался выстроить в Пекине и Шанхае, весь этот огонь, энергия, теперь уходят. Мне удалось сделать это, даже в матче с Карлосом в Пекине, когда я был очень доволен игрой, а это случается очень редко, когда ты проигрываешь и остаешься доволен. Сегодня я очень расстроен — даже не самим результатом, а тем, что не сумел продолжить накапливать эту энергию. Сегодня этого не было, к сожалению, из-за моего физического состояния. Вот на чем теперь предстоит сосредоточиться, постараться вернуть это. Что ж, первое — нужно оставаться здоровым, и я надеюсь, что у меня ничего серьезного. И затем, если я могу играть, тогда постараюсь вернуть и использовать эту энергию на корте», — сказал Медведев.