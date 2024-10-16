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Медведев вновь не смог дать бой Синнеру, но заработал 1,5 миллиона

Медведев проиграл Синнеру на выставочном турнире «Шлем шести королей»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Даниил Медведев.
Фото Reuters
Поездка на выставочный турнир в Эр-Рияд оказалась короткой, но прибыльной.

Six Kings Slam-2024
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:0, 6:3

Даниил Медведев не смог взять реванш у Янника Синнера за недавнее поражение в Шанхае. В Китае итальянец позволил взять россиянину пять геймов, на выставочном турнире в Эр-Рияде — всего три. Матч продолжался 69 минут и стал неплохой разминкой для Янника, который не так давно приехал в Саудовскую Аравию. Однако Медведев все же смог повеселить болельщиков, попытавшись разбить ракетку после четырех упущенных брейк-пойнтов.

Впервые за четыре года

Янник и Даниил встречались меньше недели назад на «мастерсе» в Шанхае, и тогда Синнер не оставил никаких шансов сопернику. Первая партия была выиграна буквально за полчаса (6:1). Во втором сете Даниил постарался дать бой, но Янник уверенно контролировал ситуацию, так и не позволив россиянину приблизиться к брейку (6:4). Стоит отметить, что в описываемом матче Даниил сетовал на проблемы с плечом, дважды вызывая на корт физиотерапевта. «У него побаливало плечо, он не мог бить с форхенда так, как хотел, — сказал после матча итальянец. — Надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Если говорить обо мне, то был отличный матч, отличная битва».

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

После этого Янник выиграл полуфинал у Томаша Махача (убравшего на предыдущей стадии Карлоса Алькараса), а в решающем матче не позволил Новаку Джоковичу взять 100-й титул в карьере. Синнер обыграл великого серба в двух сетах и прибыл в Эр-Рияд в отличном настроении.

Чтобы вновь сыграть с Джоковичем в Саудовской Аравии, Синнеру надо было обыграть Медведева (Новак и Рафаэль Надаль начнут Six Kings Slam сразу со стадии 1/2 финала). Задача казалась не такой сложной, учитывая, что вряд ли Даниил успел избавиться от боли в плече за такой короткий период (минус форхенд и мощная подача).

Однако настолько безвольного первого сета от Даниила вряд ли ожидали даже его главные хейтеры. Уже спустя 8 минут Янник вел 3:0, а забрал партию с «баранкой» за 26. Первый брейк-пойнт россиянин заработал при счете 0:5, но Синнер тут же отыграл его эйсом и больше не испытал никаких проблем на своей подаче. Медведев впервые проиграл сет с «баранкой» с 2020 года. Тогда он уступил своему будущему тренеру Жилю Симону (6:4, 6:0) в четвертьфинале турнира в Марселе.

Даниил Медведев.
Фото Reuters

В ожидании Новака

Впрочем, Даниил не собирался опускать руки и показал характер в начале второй партии. Особенно это проявилось в третьем гейме, когда на своей подаче россиянин отыгрался с 0:40, выиграв пять розыгрышей подряд (2:1). Причем Даниил дважды очень круто сыграл по линии, показав, что он приехал в столицу Саудовской Аравии не отбывать номер.

Однако когда Янник в такой прекрасной форме, то, чтобы обыграть его, нужно сделать что-то сверхъестественное. Даниил в этот вечер не был готов к чудесам. В пятом гейме Синнер довольно буднично сделал брейк, а затем и закрепил преимущество, раз за разом переигрывая оппонента в длинных розыгрышах (4:2).

Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Синнер отложил 100-й титул Джоковича. Итальянец обыграл серба в третий раз подряд

При этом следующие два гейма уже прошли с преимуществом россиянина. Он уверенно взял свою подачу, а следом имел четыре брейк-пойнта. Но Синнер отыгрался сначала с 0:40, а потом и на «дьюсе». Тут нервы россиянина не выдержали и он подарил настоящее шоу фанатам, несколько раз смачно ударив ракеткой о корт.

После такого срыва было очевидно, что до победы Янника остались считаные минуты. Так и получилось. Первые два матчбола Даниил отыграл, но на «дьюсе» Синнер очень уверенно принимал вторые подачи Медведева и обеспечил себе выход в полуфинал.

Обидное поражение первой ракетки России, но унывать точно не стоит. Матч никак не влияет на рейтинг, к тому же только за приезд в Эр-Рияд Медведев получит 1,5 миллиона долларов. Многие топ-теннисисты не зарабатывают столько за целый сезон.

Янник Синнер.
Фото Reuters

Янник же, без сомнения, главный фаворит в борьбе за главный приз, который составляет рекордные 6 миллионов. «Я очень мало тренировался на этих кортах, поэтому не понимал, что ждать от себя в четвертьфинале с Даниилом. Однако в итоге у меня получилась довольно цельная игра, я доволен собой, — заявил после матча Синнер. — Это особенный турнир, который собрал великолепных игроков, болельщиков со всего мира. Спасибо, что доехали до Эр-Рияда, чтобы поддержать меня. Очень ценю это. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие. Тут великолпеные новые корты. Я счастлив находиться здесь».

Также итальянец высказался о предстоящем матче с Джоковичем. Последние три матча их личного противостояния остались за Синнером. Причем в финале Шанхая у Новака не было ни одного брейк-пойнта.

«Мы отлично знаем друг друга, — продолжил Янник. — Так что ожидаю классный матч, уверен, что болельщики получат удовольствие от нашей очередной битвы».

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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