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10 октября, 13:00

Синнер вновь обыграл Медведева. А ведь недавно итальянец был «клиентом» Даниила

Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала турнира в Шанхае
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Даниил Медведев.
Фото AFP
Россиянин выиграл шесть первых матчей очного противостояния, но в последних матчах доминирует Янник.

«Мастерс». Шанхай. Четвертый круг. Мужчины
Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:1, 6:4

Перед началом турнира мы прогнозировали, что Даниил Медведев доберется до финала «мастерса» в Шанхае, а Янник Синнер проиграет Бэну Шелтону в 1/8 финала или россиянину в следующей стадии. Однако первая ракетка мира не дал усомниться в своей форме. И если Шелтон был близок к тому, чтобы взять сет у итальянца, то Медведев проиграл практически без шансов. Справедливости ради, стоит отметить, что Даниила беспокоило плечо, которое он повредил в предыдущем матче со Стефаносом Циципасом. Дважды он вызывал на корт физиотерапевта.

Разгром в первой партии

Можно сказать, что Медведеву не повезло с жеребьевкой, ведь он попал на Синнера уже в четвертьфинале. С другой стороны, трудно ожидать более приемлемого варианта, если не стоишь в топ-4 рейтинга. В результате Даниил и Янник сыграли уже в пятый раз в этом сезоне, причем снова на крупном турнире. На Australian и US Open, а также на «мастерсе» в Майами сильнее оказался итальянец. Россиянин победил в четвертьфинале Уимблдона. Благодаря трем победам Синнер вплотную приблизился к Медведеву в личном противостоянии (6:7).

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«С Синнером у нас было много тяжелых матчей. Тактически я пока не знаю, как буду действовать. Обсужу это со своим тренером. Психологически я должен бороться. Он сейчас номер один в мире. Я бы сказал, что он и Карлос Алькарас, вероятно, лучшие. Также никогда не недооценивайте Новака Джоковича. Как только вы его недооцените, он может укусить вас (смеется). Это три очень сильных соперника», — отметил перед матчем Медведев.

Даниил Медведев и&nbsp;Янник Синнер. Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае. Онлайн-трансляция

Букмекеры считали Янника безоговорочным фаворитом. Судя по всему, на это было две причины. В матче 1/8 финала Даниила беспокоило плечо, а после победного матча с Маттео Арнальди россиянин жаловался, что ему совсем не нравятся мячи, которыми играют на китайском «мастерсе». «Они подходят только Синнеру и Алькарасу», — сетовал Даниил.

А как можно обыграть первого в мире, если ты чувствуешь сразу двойной дискомфорт? Пожалуй, надежды были только на очень плохой день Синнера. Даниил играл почти без форхэнда, чем его соперник любезно пользовался. Первый сет Янник выиграл образцово-показательно. Сделал семь эйсов, радовал публику красивыми ударами (например, сделал идеальную «свечу», когда Медведев решил сыграть у сетки в третьем гейме), был практически идеален на приеме.

Фото AFP

Десятый для Синнера

После первой партии Даниил вызвал на корт физиотерапевта, и казалось, что на этом их 14-я битва закончится. Однако после этого Медведев выдал очень солидный сет, потрепав нервы итальянцу. Хотя началось все с брейка Янника, но закрепить преимущество первому «сеяному» неудалось. Медведев сделал несколько сочных виннерсов, а вскоре впервые повел в этом матче (2:1), выиграв затяжной дьюс.

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Однако Янника эта не смутило. В тяжелой борьбе он выиграл три следующих гейма (4:2), в том числе взяв подачу Даниила, исполнив красивейший дроп-шот. В восьмом гейме за красоту отвечал уже Медведев, дважды достав практически неберущиеся мячи. Правда, после этого Даниил вновь вызвал на корт физиотерапевта, который несколько минут разминал плечо россиянина.

И это явно помогло. Медведев уверенно взял свою подачу и не позволил Синнеру легко подать на матч. При «ровно» Янник попросил челлендж, который показал, что удар Даниила попал в линию. Так Медведев заработал брейк-пойнт и шанс сравнять счет во втором сете. Однако Янник тут же включился по полной, отлично проведя три следующих розыгрыша.

Фото AFP

Таким образом, Синнер впервые сравнял счет в очном противостоянии, начавшемся в 2020 году. Янник вышел в полуфинал 11-й раз в сезоне, в том числе на четвертом турнире подряд (после Цинциннати, US Open и Пекина).

Для итальянца это будет пятый полуфинал «мастерса» в сезоне (брал титул в Майами и Цинциннати) и 10-й карьере. Теперь Янник встретится с победителем матча Карлос Алькарас — Томаш Махач. Медведев заработал в Шанхае 155 очков и практически обеспечил себе путевку на Итоговый турнир года в Турин.

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Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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