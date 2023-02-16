Медведев впервые за полтора месяца вышел на игрока из топ-10. Проверка для Даниила

Во втором круге турнира в Роттердаме российский теннисист помуч и лся с голландцем Ботиком ван де Зандшульпом.

ABN Amro World Tennis Tournament

Роттердам, Нидерланды

ATP 500

Крытые корты, хард

1/8 финала

Даниил Медведев (Россия) — Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — 6:2,6:2

Даниил Медведев здорово размялся перед решающими матчами представительного турнира в Роттердаме. В 1/8 финала он позволил взять всего четыре гейма Ботику ван де Зандшульпу. Но разгром четвертьфиналиста US Open не отображает реального характера матча. Представитель Нидерландов уверенно действовал на задней линии, заставляя Даниила играть в полную силу. На приеме Ботик также не выглядел мальчиком для битья, заработав шесть брейк-пойнтов, но реализовать ни один из них не получилось. Россиянин проходит дальше, где его ждет встреча с восьмой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Серьезная проверка

В начале матча у Даниила с Ботиком шла равная борьба. Первые два гейма дошли до «ровно», но оба раза россиянин выиграл ключевые мячи и повел 2:0. В пятом гейме у теннисиста из Нидерландов было два брейк-пойнта, чтобы попытаться выравнять положение, но своими шансами он не воспользовался (4:1). Гейм продолжался почти 10 минут. Следом Даниил получил три брейк-пойнта, однако Ботик выиграл пять розыгрышей подряд (4:2). Один из них вышел на загляденье — его Медведев проиграл после почти 40 ударов. Даниил показал своей ложе, что испытывает проблемы с кистью. К счастью, он обошелся без медицинского тайм-аута. Спустя две минуты он вернулся на корт и выиграл подачу под ноль. А затем и сделал второй брейк.

Второй сет начался с двух брейк-пойнтов Ботика, но Даниил не позволил сопернику выйти вперед. Расстроившийся голландец в третий раз в матче проиграл свою подачу, а в третьем гейме опять не реализовал брейк-пойнт (3:0). После этого Даниил уже не давал сопернику шансов зацепиться за брейк, мощно подавал и пару раз классно вышел к сетке. Матч закончился менее чем за 100 минут, но оказался довольно зрелищным. Медведев в четвертый раз подряд обыграл голландца. Первый раз это случилось в четвертьфинале победного US Open-2021.

Тем не менее Даниил вновь не убедил на своей подаче (в первом круге с Давидовичем-Фокина россиянин позволил испанцу сделать пять брейков). Это настораживает перед четвертьфиналом с Оже-Альяссимом. Россиянин впервые за полтора месяца сыграет с топовым игроком. В начале января он уступил Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде. После этого было неудачное выступление в Мельбурне (в третьем круге проиграл Себастьяну Корде) и вылет из топ-10. В случае успеха в Роттердаме Даниил может вернуться в десятку.

Отметим, что с канадцем у Медведева великолепная статистика — 4:0. Даниил обыгрывал Феликса на Australian Open-2022, ATP Cup-2022, US Open-2021 и канадском «мастерсе» в 2018 году.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Кризис первых?

Увы, Даниил остался последним представителем России на турнире в Нидерландах. Аслан Карацев продолжает свое падение в рейтинге — в этот раз он без шансов уступил Григору Димитрову (четвертое подряд поражение в основной сетке). Андрей Рублев также в первом круге уступил Алексу де Минауру. Интересно, что австралиец выиграл три из четырех последних встреч у представителей топ-5 (помимо Рублева обыгрывал Рафаэля Надаля на United Cup и Медведева в Париже).

Для Рублева это был первый турнир после Australian Open-2023. Казалось, что первая ракетка России должен был набраться сил и показать в Роттердаме свой лучший теннис. Но де Минаур втянул его в свою тягучую игру, не позволив заработать ни одного брейк-пойнта. Это тревожно, учитывая, что в феврале Андрею предстоит защищать очки за победы в Марселе и в Дубае. Будем надеяться, что поражение от де Минаура — лишь стечение обстоятельств.

Не может обрести стабильность в этом сезоне и первая ракетка России у женщин Дарья Касаткина. После финала в Аделаиде уроженка Тольятти проиграла Варваре Грачевой в первом круге Australian Open, во втором круге в Абу-Даби (Чжэн Циньвэнь) и втором круге в Дохе (Беатрис Аддад Майе). Только с бразильянкой получилось побороться. С Грачевой и Чжэн Циньвэнь Касаткина не смогла взять больше трех геймов.