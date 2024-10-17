Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:30

«Это было тотальное раздражение». Медведев шокирован разгромным поражением от Синнера

Медведев признался, что шокирован разгромным поражением от Синнера
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото AFP
Даниил признал, что находился в хорошей форме, и плечо его не беспокоило.

Разгромное поражение Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера на «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде не войдет в официальную статистику, но все равно стало болезненным ударом для лучшего российского теннисиста. В чем он, выиграв лишь три гейма за четвертьфинальный матч, завершившийся 6:0, 6:3 в пользу Янника, сам честно признался после игры. Впрочем, есть и хорошие новости — с плечом, которое беспокоило Даниила в заключительных матчах «мастерса» в Шанхае, в целом все в порядке, а значит, на «мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP в Турине мы его увидим. Однако участие в ближайшем турнире в Вене все-таки под вопросом.

Чувствовал себя хорошо, но...

Медведев до турнира в Саудовской Аравии провел против Синнера 14 матчей — семь выиграл и семь проиграл. Пусть в последних восьми встречах победил лишь однажды — минувшим летом в пяти партиях в четвертьфинале Уимблдона. Но при этом он никогда не проигрывал итальянцу сет с «баранкой» и не уступал настолько быстро — за 69 минут. Да, с учетом гонорара в 1,5 миллиона долларов россиянин зарабатывал в этом матче деньги со скоростью 21 тысяча 739 долларов в минуту, но это вряд ли его сильно порадовало. Как и любой амбициозный спортсмен, он очень болезненно относится к подобным разгромам.

Даниил Медведев. Медведев вновь не смог дать бой Синнеру, но заработал 1,5 миллиона

Правда, в этом сезоне он и до этого дважды проигрывал итальянцу, что называется, без шансов — буквально на прошлой неделе в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае уступил 1:6, 4:6 за 84 минуты, а в конце марта 2024-го в полуфинале «мастерса» в Майами 1:6, 2:6 за 70 минут. Но в Шанхае он явно не играл на максимуме из-за боли в плече, а в Майами допускал слишком много брака по своим меркам. Поэтому поражение в Эр-Рияде все равно стоит особняком для Даниила, ведь на сей раз он сыграл, может, и не на пике возможностей, но в целом очень неплохо. Отсюда и такая досада на негативный результат.

«Это мое ощущение, оно может быть неправильным, субъективным, но я не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл. И я ничего не мог сделать. В теннисе очень много матчей в году, и на все матчи ты не можешь выходить одинаково. Иногда ты чувствуешь себя хуже, иногда ты чувствуешь себя лучше, и сегодня я чувствовал себя хорошо, поэтому, скажем так, был огонь в глазах, физически чувствовал, что могу бегать быстро. И когда ты проигрываешь 6:0, когда ты чувствуешь себя хорошо, это тяжело, потому что ты такой: окей, лучше я себя чувствовать не могу. Окей, надо стараться делать что-то лучше. И по факту во втором сете я играл чуть лучше, но все равно было тяжело, и сегодня я не знал, что мне делать, чтобы выиграть», — рассказал Медведев «Больше».

Даниил Медведев и Янник Синнер.
Фото AFP

Травмы нет, просто усталость

Даниил объяснил и выплеск негатива по ходу встречи: «Это было тотальное раздражение. Может, бывали такие матчи, но чтобы я чувствовал себя хорошо и в принципе удары свои чувствовал хорошо, и при этом настолько сильнее меня был соперник...» Что ж, конечно, разгромное поражение при хорошей, по собственным ощущениям, игре — это очень обидно. Однако понятно, что Медведев не сдастся, пусть в двух последних встречах с Янником он взял за четыре сета всего восемь геймов.

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Во-первых, далеко не факт, что итальянец и дальше в режиме нон-стоп будет играть против него на столь запредельном уровне. Во-вторых, после такой взбучки в Шанхае и Эр-Рияде россиянин в следующий раз выйдет на игру сверхмотиврованным. В частности, после разгрома в Майами уже в следующем матче он взял да и обыграл Синнера в пяти партиях на Уимблдоне. Хотя, конечно, надо признать, что справиться с Янником в его пиковой форме — задача для Даниила нынче архисложная.

В любом случае надо продолжать бороться. И Медведев, безусловно, будет это делать. Кто знает, может, реванш удастся взять уже в нынешнем сезоне. Хотя точно не в Вене. В два предыдущих сезона соперники встречались на ATP 500 в столице Австрии — в 2022-м в четвертьфинале верх взял Даниил, в 2023-м в финале победил Синнер. Но на сей раз итальянец снялся, отказавшись защищать титул. Есть вероятность, что пропустит этот турнир, который пройдет с 21 по 27 октября, и Даниил. Россиянин дал понять, что сперва поедет домой и посмотрит по самочувствию — сниматься с Вены или нет.

Янник Синнер.
Фото AFP

Радует, что серьезной травмы правого плеча он в Китае не получил. Как рассказал Медведев, он уже сделал МРТ, и все оказалось в порядке. Плечо в Шанхае у него заболело, поскольку «просто устало». Конечно, отдохнуть ему не помешает, но в принципе в таком состоянии без риска усугубить Даниил готов играть и через боль. Так что, если даже он и не поедет в Вену, на двух заключительных турнирах сезона в Париже и Турине точно будет. Конечно, вряд ли стоит ожидать повторение триумфальной концовки 2020 года, когда Медведев взял и «мастерс» в Париже и ATP Finals, но шансы на хорошие результаты у него есть. В чемпионской гонке россиянин идет четвертым и даже сохраняет теоретические шансы на третье или даже второе место по итогам года.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
Читайте также
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости