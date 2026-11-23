«У меня есть желание побеждать». Медведев вернулся на топ-уровень и снова мечтает о большом титуле

Лучший теннисист России подвел итоги сезона.

Пятый в мире

Даниил Медведев закончил сезон-2026 на Итоговом турнире. 30-летний россиянин вернулся в Турин после пропуска ATP Finals в прошлом году. В полуфинале экс-лидер рейтинга проиграл новой первой ракетке мира Александру Звереву — 6:7 (0:7), 4:6.

Медведев начинал 2026 год за пределами топ-10, завершил сезон на пятом месте и по числу выигранных матчей уступил только Звереву. Россиянин одержал 54 победы при 22 поражениях, завоевал четыре титула и довел число трофеев тура в своей коллекции до 25. Даниил стал чемпионом в Брисбене, Дубае (впервые повторно взял трофей в одном городе даже без необходимости играть финал), Ханчжоу, Алматы (впервые защитил титул на следующий год).

Медведев в этом сезоне не добирался до поздних стадий турниров «Большого шлема». Чемпион US Open-2021 и шестикратный финалист «мейджоров» остановился в четвертом круге на двух наиболее удачных для себя «шлемах» — Australian Open и US Open, выбыл в первом круге «Ролан Гаррос» и в третьем круге Уимблдона. В Мельбурне россиянин снова проиграл Лернеру Тьену, с поражения от которого в Австралии начались его проблемы в 2025 году. В любимом Нью-Йорке бывший победитель турнира на этот раз уступил Фрэнсису Тиафо.

Медведев в этом сезоне на турнирах серии «мастерс» дальше всего зашел в Индиан-Уэллсе. Теннисист выбил в полуфинале Карлоса Алькараса и проиграл в решающем матче Яннику Синнеру. Россиянин нашел позитив в том, что снова стал добираться до стадий, когда можно пересекаться с двумя главными претендентами на мировую корону. Это позволило чемпиону ATP Finals-2020 и финалисту ATP Finals-2021 вернуться в Турин. На Итоговом турнире он в двух сетах уступил в матче лидеров своей группы против Алькараса, а до и после переиграл Флавио Коболли и Фрэнсиса Тиафо с выходом в полуфинал на Зверева.

2026-й в ATP-туре стал годом Александра Зверева, пока две суперзвезды следующего поколения испытывали проблемы из-за травм. Алькарас пропустил часть сезона с середины апреля до US Open, а Синнер не выступал после Уимблдона. Русский немец впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема» и затем взял второй титул на «мейджорах» — на «Ролан Гаррос» и US Open. При этом в полуфинале Aus Open его остановил Алькарас, а в финале Уимблдона — Синнер. В конце сезона Зверев впервые поднялся на первую строчку мирового рейтинга. В Турине немецкий теннисист дошел до финала без потери сета, где его снова ждал Алькарас.

Медведев встретился со Зверевым на корте в этом сезоне только в полуфинале Итогового турнира и сошелся с ним в туре в 23-й раз за карьеру при балансе 14-8 в свою пользу. Даниил упустил свои шансы и уступил Александру на двух критических отрезках обоих сетов. Так россиянин закончил хорошую неделю в Турине, а до этого часто говорил о накопившейся усталости и желании скорее отправиться в отпуск на Мальдивские острова. Даже послание на камере после победы над Тиафо и выхода из группы он оставил с отсылом к теме отдыха: «Все еще без Мальдив». При этом теннисист подчеркивал прежнее желание соревноваться и побеждать, без чего вместе с большой работой и стабильностью не смог бы изменить ситуацию в этом сезоне.

«Я очень рад, что ты снова вышел на такой уровень. Ты это заслужил», — сказал Зверев на русском языке во время рукопожатия с Медведевым у сетки и потом тепло отозвался о россиянине в интервью на корте.

Даниил подвел итоги выступления в Турине и всего сезона в нескольких интервью и на пресс-конференциях за два дня — после выхода из группы и полуфинала.

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«Наверное, в прошлом или этом году иногда возникали сомнения»

— У вас когда-нибудь были сомнения в том, что вы сможете вернуться на этот уровень? — спросили Медведева после победы над Тиафо.

— Наверное, немного — в определенные моменты карьеры в прошлом или в этом году. Но в то же время не было такого, чтобы я, скажем, полгода играл ужасно и из-за этого сильно упал в рейтинге. Всегда были турниры, на которых мне удавалось показывать свой лучший теннис, и тогда я видел, что на самом деле, когда я так играю, меня тяжело обыграть.

Так что я всегда знал: дело в стабильности. То же самое с Сашей. Ему удалось стать гораздо стабильнее в этом году, он теперь первая ракетка мира. Так что все дело в стабильности. Я знал, что у меня есть игра топ-уровня, а также смог выступать более стабильно.

— Что можете найти такого, что вас вдохновляет перед новым матчем со Зверевым?

— Думаю, сам факт того, что я в полуфинале. У меня тяжелая концовка года: много турниров, и на многих из них я далеко проходил. Это немного выматывает физически и ментально. То, что я сохранил способность бороться и побеждать против кого-то вроде Фрэнсиса, который играл очень хорошо, — это здорово, это возможность задержаться здесь и завтра снова выйти на корт.

— Вы вернулись на прежний уровень, но насколько сильно вы голодны до побед на одном из крупных турниров — «Большой шлем», Итоговый, «мастерс»?

— Сейчас и на этом турнире — не так уж сильно, просто потому что я дико устал. Повторюсь, я борюсь и много работаю. То, что я устал, не значит, что я не могу побеждать — иначе меня бы не было в полуфинале. Я бы тогда проигрывал все матчи в двух сетах, ведь здесь выступают только теннисисты из топ-10. Но в целом аппетит довольно сильный. Хотя в январе, наверное, он будет больше, чем сейчас.

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«Заслуженное поражение»

— Что вы думаете об этом очень упорном полуфинале? Многое зависело от подачи, а больше — почти ничего? — спросили Медведева после поражения от Зверева.

— Да, я говорил еще до матча, что подача важна. На самом деле, вероятно, Сашу еще ни разу не брейковали на этом турнире, так что было непросто. У меня не было ни одного брейк-пойнта, а потому, конечно же, пришлось нелегко. На тай-брейке мне нужно было сыграть немного лучше, если я хотел забрать сет. И то же самое во втором сете, когда я отдал свою подачу, — мог бы сыграть чуть лучше. Но я заслужил поражение, так что двигаемся дальше.

— Конкретно в том гейме, что это было: потеря концентрации или Зверев сыграл лучше?

— Он принял несколько подач — вероятно, либо прочитал подброс, либо угадал направление подачи. Я не помню точно все розыгрыши, но ему удалось выстоять в обмене ударами, тем самым оказав определенное давление. Я пару раз ошибся, он пару раз хорошо отзащищался, а затем на последнем мяче я решил рискнуть. На самом деле подобный риск оправдался в следующем гейме, но тот был важнее, а я сделал двойную ошибку. Ну и ладно.

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«Просто перестал отдавать матчи, в которых не должен проигрывать»

— Зверев стал действовать агрессивнее и изменил свой стиль, чтобы не отставать от топ-игроков. Как считаете, вы уже сделали подобное, хотели бы поменять или думаете об этом? - также спросили Медведева после полуфинала.

— Думаю, в наши дни редко увидишь оборонительных игроков. Мне кажется, сейчас все умеют сильно бить по мячу, иначе тебя просто обыграют. Соперники будут забивать навылет, и ты проиграешь матч. Думаю, сейчас все игроки действуют агрессивно, когда это необходимо. Он реально прибавил в этом компоненте и поэтому стал лучше? Мне кажется, он просто стал стабильнее, перестал проигрывать матчи, знаете ли, в которых вообще-то не должен проигрывать.

Так что мне сложно сказать, потому что, опять же, когда мы играли сейчас, почувствовал ли я, что он стал агрессивнее, чем раньше? Не особо. Но он определенно стал лучше подавать, может быть, лучше действовать в комбинации «подача плюс первый удар». Да, повторюсь, мне просто нужно было довести дело до второго тай-брейка и попытаться там...

— Но вы считаете, что играете достаточно агрессивно?

— Когда я играю хорошо — да. Когда плохо — нет. Это не потому, что я не хочу. А потому, что я ошибаюсь. Я могу играть агрессивно, но могу — не очень агрессивно, если игра не получается. Я могу дать вам ракетку прямо сейчас и сказать так: «Будьте агрессивны». Но это не значит, что вы станете первой ракеткой мира. Так что, скажем так, мне нравится, как я играю, а агрессивно это или нет — пусть решают другие.

— Как вы считаете, форхенд Зверева сейчас стал лучше?

— Думаю, лучше стала его подача. Форхенд? Я бы сказал так: считаю, что его форхенд и раньше был очень хорош, просто иногда он может ошибаться. Сегодня он тоже пару раз ошибся, поэтому я бы не сказал, что он стал лучше.