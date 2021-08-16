Даниил разыгрался к финалу и в невероятном матче обыграл Райли Опелку в двух сетах.

Турнир ATP National Bank Open. Торонто (Канада). Открытые корты, хард

Одиночный разряд. Финал

Даниил Медведев (Россия) — Райли Опелка (США) — 6:4, 6:3

На Олимпиаде в Токио Даниил Медведев остался единственным россиянином, который уехал из Японии без медали. Карен Хачанов дошел до финала в одиночном разряде, Андрей Рублев и Аслан Карацев сыграли в решающем матче в миксте и увезли вместе с партнершами золото и серебро соответственно. Вторая ракетка мира же почти сразу же уехал готовиться к следующей части сезона.

Для начала Медведев отправился участвовать в «мастерсе» в Торонто и сразу же вышел в финал — американская серия турниров началась для него неплохо, если не смотреть на некоторые трудности в первых матчах. Но и соперники были неплохие — например, Хуберт Хуркач, уже обыгрывавший Даню на «Ролан Гарросе» в этом году.

В финальной игре россиянину предстояло встретиться с великаном из Америки Райли Опелкой, который сенсационно обыграл грека Стефаноса Циципаса за день до этого. А теперь пришел покуситься и на победу над первым сеяным турнира.

Невероятный «камбэк» Медведева на своей подаче

В 2019 году Медведев в похожем стиле начал американскую часть сезона — тоже дошел до финала, где сыграл с Рафаэлем Надалем и отдал матч испанцу. Сейчас же в соперниках был, конечно, не 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», но тоже серьезный соперник. С Опелкой россиянин встречался четыре раза и три из них выиграл — только в прошлом году потерпел неудачу в Санкт-Петербурге. Интересно, что в финальном матче сошлись высокие игроки — Медведев под два метра ростом, Опелка — выше на 13 сантиметров. За счет этого американец может круто подавать, с чем не смог справиться тот же Циципас.

До финала «мастерсов» Райли вообще ни разу не доходил — в рейтинге он за тридцаткой сильнейших, хотя регулярно обыгрывает игроков из топ-10. Медведев же в таких ситуациях уже был.

Первые геймы прошли по предсказуемому сценарию — Опелка мощно подавал, но Даня отвечал тем же. Вообще в Торонто россиянин как-то круто прокачался в этом компоненте и составлял серьезную конкуренцию всем славящимся подачей теннисистам. Неожиданность произошла в четвертом гейме — внезапно Медведев «летел» со счетом 0:40 и мог бы позволить американцу сделать брейк. К счастью, этого не случилось — пять взятых мячей подряд позволили забрать свою подачу, а в следующей гейме сразу же сделать брейк самому.

Вообще теннисисты демонстрировали красивую игру — зрители, которые на стадионе присутствовали, требовали «хлеба и зрелищ» и ближе к концу поддерживали то Райли, то Даню. Главное, чтобы было продолжение игры. А какие обводные и свечки в исполнении Медведева! Болельщики реагировали на все действия теннисистов на корте — игроки были и не против и сами просили еще больше поддержки.

Россиянин — теперь в компании с Джоковичем и Надалем

После приятного для Медведева итога первого сета развязалась какая-то бешеная борьба в первом же гейме второй партии. Сначала розыгрыш из 27 ударов — не рекорд, но неплохо, потом — ошибки со стороны Медведева, который очень стабильно играл в этом матче. Реализовать брейк-поинты Даня смог через гейм. Опелка начал волноваться, а Медведев смог приспособиться к приему.

— Он способен создавать проблемы кому угодно, что мы сегодня увидели, — сказал Медведев после полуфинальных матчей. — Стефанос был в очень хорошей форме на этом турнире, но не смог победить, не смог взять его подачу. По-моему, у него даже шансов было не очень много — может быть, один брейк-пойнт за три сета.

Так и получилось — Райли стал лучше двигаться по корту, хотя в этом компоненте Медведев его, конечно, переиграл. В этом видится и его главное преимущество — особенно это было заметно в концовке матча, когда Опелка практически стоял на одном месте, пока Даня вытягивал все мячи, молниеносно перемещаясь по корту. Матч закончился на подаче американца, где Медведев отыгрался по ходу гейма.

— Сейчас для меня это много значит, кто знает, сколько я еще выиграю титулов, — рассказал Медведев после финала — Я хочу добиться большего, дальше развиваться, счастлив, что здесь победил. Вообще мне всегда приятно играть против такого классного игрока. Первый финал — это не просто, в некоторых ключевых моментах он допускал ошибки, но нужно много работать. В следующих матчах должно быть лучше.

Теперь Дане надо продолжать играть в том же темпе — ему нужно защитить очень много очков, чтобы остаться на том же месте в рейтинге ATP. Торонто — только первый шаг на этом сложном пути.