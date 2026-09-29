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Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира ATP в Ханчжоу 29 сентября 2026

Медведев выиграл русский финал — победил Андрея Рублева в Ханчжоу

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Даниил Медведев.
Фото AFP
Даниил рвется на Итоговый турнир года, несмотря на все карьерные спады.

Турнир категории ATP 250 в Ханчжоу подарил редкое для мужского тенниса зрелище — русский финал, в котором титул разыграли первая и вторая ракетки страны. Медведев и Рублев прекрасно знают друг друга с детских лет, поэтому поединки между ними носят принципиальный характер независимо от текущей формы. Оба переживают не лучшие моменты в своих карьерах, но сейчас Медведев поймал кураж. Он прекрасно подавал, сделав 23 эйса, и заслуженно победил в двух сетах (7:5, 6:4). Это был первый российский финал в туре за три с половиной года и лишь седьмой в истории.

«Матч получился зрелищным и интересным. Считаю, что Даня победил заслуженно, — отметил в разговоре с «СЭ» бывший теннисист сборной России Андрей Ольховский. — Медведев хорошо подавал и увереннее выглядел в решающие моменты. Подача в мужском теннисе сейчас очень важна, и он доказал, что отлично умеет это делать».

«Вне зависимости от исхода финала это положительный момент для российского тенниса. Но Медведеву победа была необходима. Об этом все говорят», — поделился экс первый номер мирового рейтинга Евгений Кафельников.

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Действительно, титул в Ханчжоу и прилагающиеся к нему 250 рейтинговых очков сейчас очень важны для Даниила, который ведет борьбу за топ-8 и попадание на Итоговый турнир года. В прошлом сезоне Медведев пропустил этот «мастерс мастерсов» после шести лет непрерывного участия, но сейчас близок к тому, чтобы вернуться в обойму. Год снова складывается непросто, но и соперники небезупречны, так что 30-летний теннисист держится. Нынешний трофей (24-й в карьере) для него — отличное подспорье. В первую очередь в психологическом плане.

Трофей в Ханчжоу стал для Даниила третьим в 2026-м. Но два предыдущих — в Брисбене и Дубае — добыты в начале сезона. После этого Медведев пытался вернуть мотивацию, искал уверенность на турнирах «Большого шлема» и в конце концов сменил еще одного тренера. Многие считают, что многолетний лидер нашего тенниса «едет с ярмарки», но Даниил категорически не согласен с таким подходом. И победа в Китае — лишнее доказательство того, что он еще не сказал последнего слова.

Андрей Рублев.
Фото AFP

Что касается Рублева, то сейчас Андрей в лайв-рейтинге 24-й и точно пропустит финальный чемпионат. При таком раскладе ему самое время задуматься о правильной подготовке к будущему сезону. Но все это не значит, что он играл с Медведевым в поддавки. Финал, пусть и на небольшом турнире, — это все равно очень громко. Особенно когда по другую сторону корта находится такой раздражитель, как Даниил. Рублев в последний раз побеждал своего друга в 2022-м. Сейчас Андрей уступает по личным встречам уже со счетом 2:8, но настроен переломить негативный тренд.

«Был рад видеть тебя в этом финале. Извини, что сегодня хорошо подавал. Надеюсь, так же сильно мы закончим и весь сезон, — обратился Медведев к Рублеву после победы. — Наши результаты, наверное, стали немного хуже. Мы провели финал ATP 500, теперь — 250... Но настало время для «мастерса». А там, глядишь, через пять лет дойдем и до «Шлема».

Будем верить, что Даниил не ошибся.

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Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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