Медведев завершает сезон: усталость от такого тенниса, срыв и шум, режим «мне все равно»

Лучший теннисист России о своем выступлении на Итоговом турнире ATP.

Даниил Медведев заканчивает сезон на турнире лучших теннисистов мира в шестой раз подряд. Россиянин взял титул ATP Finals в Лондоне-2020 и сыграл в финале Турина-2021. В каждом из шести предыдущих сезонов Медведев завоевывал не менее двух трофеев и довел их число на разных турнирах в разных городах до 20. Теперь бывший лидер мирового рейтинга оказался единственным теннисистом в Турине без титулов в этом году. И еще — самым возрастным, что удивило самого 28-летнего Даниила.

Соперниками Медведева в одной группе с первой ракеткой мира Янником Синнером стали Тэйлор Фритц и Алекс де Минаур. Сначала россиянин проиграл американцу (4:6, 3:6) и затем взял верх над австралийцем (6:2, 6:4). При этом стартовый матч выглядел определяющим в борьбе за выход в полуфинал из этого квартета.

В игре с Фритцем в воскресенье на Медведева нашло затмение: он потерял самообладание, сломал одну ракетку, разнес микрофон и начал жонглировать другой, вышел на прием с выставленной вперед рукояткой. После всего этого россиянин сказал, что сильно устал от тенниса и с трудом держится, а потому с радостью отправится в отпуск при всем желании бороться. Негативная реакция прессы и болельщиков на такое представление на корте была обеспечена.

Против де Минаура во вторник Даниил выглядел очень собранным: провел один из лучших матчей сезона, отпраздновал победу популярным жестом со вставленными в уши указательными пальцами и написал на телекамере «Блокируй шум» со смайликом. После этого теннисист сказал, что просто переключился на режим «мне все равно» в хорошем значении этого понятия. И теперь с таким подходом попробует показать то, что может, в четверг с местным любимцем Синнером.

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«Долго держался, но не испытываю абсолютно никакого удовольствия на корте»

После стартового матча Медведев больше говорил не про необъяснимый срыв, а про накопившуюся усталость. Теннисист последовательно ответил на вопросы на общей пресс-конференции, для российских журналистов и YouTube-каналов. Даниил выразил намерение бороться и закончить сезон без серии поражений, пусть в моральном плане силы на исходе.

О том, что можно изменить после первого матча:

— Понятия не имею. Просто постараюсь сыграть лучше. Если не сработает, с радостью закончу турнир. Если получится, буду рад остаться. Так что — посмотрим. Как говорю, такое случается. Я буду работать над тем, чтобы подобное исправить. Пока мне не удалось это сделать, но у меня остается еще как минимум — или максимум — два мачта. Посмотрим, как пойдет.

О своем срыве — что в такие моменты происходит в его голове и чего ждет от такого выплеска эмоций:

— К несчастью, ничего не приходит мне в голову, я ничего не жду. Я злюсь, расстраиваюсь. На этот раз [злился] полностью на себя, а не на кого-то. Только на себя. Да, был очень расстроен. Я имею в виду жесткий брейк-пойнт. И я вроде как такой: «Как бы то ни было, я проиграл этот матч. Мне все равно». Имею в виду, что должен был закончить матч. Ты не можешь сняться, не так ли? Я просто закончил матч.

О том, не удивил ли его Фритц стойкостью в затяжных розыгрышах, многие из которых он выиграл:

— Вовсе нет. С такими мячами теперь каждый может делать такое. Так что совсем неудивительно. У меня это происходит каждый день, день за днем вроде как два-три года. Каждая тренировка — это борьба. Каждый матч — это борьба. Я долго держался. Но теперь не испытывают абсолютно никакого удовольствия на корте. Так что сегодняшний матч совершенно не удивляет.

О том, надеется ли он, что год просто закончится:

— Сто процентов. В первый раз говорю это. Обычно ATP Finals был для меня нелегким. Единственный раз выиграл его, когда год [из-за пандемии] начался с US Open, так что это было несколько другое. Но я вроде как всегда борюсь. Как уже сказал, я долгое время борюсь с чем-то, что не зависит от меня. Я хороший боец. Я все еще четвертый в мире. Может быть, стану пятым, если Тэйлор хорошо сыграет здесь. Все еще довольно прилично. Я уверен, что многим парням понравилось бы. Но сейчас я устал бороться. Я устал бороться против чего-то, что не зависит от меня. Посмотрю, как пойдет. Сегодня у меня на самом деле были шансы. Они будут в следующих матчах. Если не получится, я отправлюсь в отпуск. С радостью.

О том, изменит ли он подготовку к следующему сезону после нескольких комментариев за последние недели о мячах в туре:

— Сто процентов. Это цель. Конечно, мы всегда пытаемся. Мы попытаемся, потому что, опять, я чувствую, что все еще могу выигрывать у многих игроков. Я мог бы выиграть матч сегодня, возможно, будь в лучшей форме или даже просто окажись немного более удачливым и не сделай три двойные ошибки. Конечно, мы что-то пробуем, но не уверены, что это сработает. Мы проведем хорошую предсезонку, попытаемся увидеть, что я могу делать лучше со своей стороны.

Как уже сказал, я чувствую, что нахожусь в очень невыгодном положении [из-за тяжелых мячей], но мне нужно что-то с этим делать. В моменте не смог найти конкретный выход, как удалось в нескольких матчах в Шанхае, Пекине, даже на US Open. Я могу бороться на этом пути. Я могу стараться находить решения во время матча. Я не нашел точного решения [сейчас], хорошо, но выхожу на корт и знаю, как хочу играть и что хочу делать. Как заметили, буквально каждый может оставаться в длинном розыгрыше со мной прямо сейчас. В каждом матче я знаю, что просто должен бить во что бы то ни было. И уже не важно. Тактика имеет меньшее значение. Это речь просто о борьбе и хорошей подаче. Так что собираюсь много работать в предсезонке, чтобы найти некоторые решения, это точно.

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«Желания играть в такой теннис у меня мало»

О том, есть ли уверенность, что в межсезонье он перезагрузится и снова будет бороться за вожделенный «Большой шлем»:

— Уверенности нет, но обычно у меня это получалось, и я думаю, что получится еще раз. Я еще молодой. Каждый раз, когда начинается предсезонка, это новые цели, новые желания. Если брать все сезоны начиная с 2019-го, были взлеты и падения, но все они были крутые — какие-то лучше, какие-то хуже. Уверен, смогу еще многого добиться. И это не совсем выгорание. Считаю, что я крутой борец на корте. В своем формате могу на кого-то злиться, как Андрей [Рублев] бьет себя по коленке, но мы оба бойцы, это было с детства. И мы всегда будем бороться до конца, где-то больше, где-то меньше. Сегодня это было чуть хуже, чем в других матчах.

Где-то месяца два после того, как закончился US Open (на «Большом шлеме» другой менталитет), ты как бы все отбрасываешь в сторону и идешь до конца, но это тяжело делать постоянно. У кого-то получается, у кого-то — нет. Я просто почувствовал, что больше не могу бороться с чем-то, что не зависит от меня. Не буду даже говорить, с чем, слишком часто об этом говорю. Я устал. Поэтому теперь — пусть будет так, как будет.

О том, когда почувствовал, что этот матч от него уходит и зацепиться за игру не получится:

— Я ощутил это три недели назад. Скажем так, это слишком длинная история, но у меня складывается ощущение, что в течение двух лет или конкретно трех последних месяцев я борюсь с чем-то, что не зависит от меня. Как бы я люблю бороться, но я устал. Три недели назад сказал тренеру, что выхожу на тренировочный корт, а у меня просто никакого желания, точнее — удовольствия. Нет, желание всегда есть — прогрессировать, стараться [и работать]. А вот желания играть в теннис, какой он сейчас есть, у меня мало. И я очень стараюсь, скажем так, с этим бороться, когда выигрываю трехсетовые матчи, играю в четвертьфиналах и полуфиналах «мастерсов». Но здесь я это чуть-чуть потерял и не уверен, что найду в этом году. Но попробую, посмотрим.

Это именно удовольствие от самой игры. Вот меня спросили, не удивило ли меня, что Фритц все доставал и бегал, мы играли длинные розыгрыши, а он даже их забрал. Нет, не удивило, два года мы играем в такой теннис. И если в 2019-м или 2020-м я мог выигрывать матчи со счетом 6:2, 6:2, то сейчас это просто невозможно, я должен бороться, везде только длинные розыгрыши. Сейчас другого тенниса просто нет. Если у тебя нет силы, как у Алькараса и Синнера, бить по стоячему мячу и разгонять его, то ты играешь в монотонный теннис — туда-сюда, туда-сюда. Даже тактики нет. Я выхожу на матчи, просто играю, куда попадет. Сегодня не был готов идти до конца.

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«Мне было все равно, что происходит на корте»

После первой победы в Турине-2024 Медведев много говорил о своем особенном настрое. Теннисист снова последовательно пообщался с англоязычными и российскими журналистами, а перед этим ярко ответил на вопросы на корте. Даниил выразил мнение, что если вдолгую выбранный подход к игре не сработает, то сейчас может принести результат.

О своем отношении к игре с де Минауром после срыва с Фритцем:

— Предыдущий матч был не очень хорош во многих вещах. Я решил, что выйду на этот — и мне будет вроде как все равно, в хорошем смысле, что бы ни случилось. Думал, что если проиграю сегодня, вероятно, поеду домой в четверг. Это хорошее чувство, окончание сезона. Но если выиграю, у меня будет шанс в четверг. У меня будет шанс побороться. Я старался сохранить это до конца, потому что как только начинаю вести, то начинаешь думать: «Окей, я могу выиграть это». Я же был вроде как: «Что бы ни было, это не имеет значения. Выходи на удар и старайся играть в свой теннис». И я сумел довести это до конца. Доволен этим уровнем. Постараюсь сделать то же самое в следующем матче. Так что мне все равно. (Смеется.)

О праздновании с указательными пальцами в ушах:

— Я думаю, многие футболисты делают так. Если правильно понимаю, это больше связано с соцсетями. После моего перформанса с Тэйлором и некоторых моих комментариев я постарался меньше использовать [соцсети]. Я вышел на этот матч, блокируя шум, даже от себя. Никаких истерик. Просто блокировал шум. Мне было все равно, что происходит на корте. Я просто пытался играть. Это было хорошее чувство. Обычно я праздную, когда выигрываю турниры, но сегодня мне было все равно. (Улыбается.)

О том, чувствовал ли он, что шум его беспокоит:

— Нет, я так не думаю. Просто это полезно иногда делать, чтобы кое-что напомнить себе. Чем популярнее вы становитесь, тем больше у вас болельщиков и хейтеров. И тем больше внимания вы получаете. Иногда даже хороший шум может вывести из равновесия. Ты выигрываешь все, и люди говорят, что ты как бог. Ты проигрываешь два матча, и люди говорят, что твоя карьера закончена. Иногда полезно просто заблокировать это.

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«Когда играешь за огромные деньги и важные очки, должно быть по-другому»

О победе и том, что мог позволить себе играть свободнее после неудачного первого матча без необходимости что-то доказывать:

— Был отличный матч. Доволен этим уровнем, конечно же. С нетерпением жду следующего матча, но без каких-либо ожиданий, только в хорошем смысле. Просто должен делать все, что могу. Если получится, хорошо. Если не получится, то ладно.

Да, я определенно играл намного лучше сегодня. Я кое-что изменил в своей экипировке перед матчем, что обычно не делаешь во время турнира. Но после поражения в первой игре я, по сути, больше думал о следующем сезоне. После предсезонки в хороших условиях ты приезжаешь в Австралию — и это совсем другая история. Так что у меня осталось два матча, чтобы кое-что проверить. Я сделал это сегодня, и это сработало. Дело просто в изменении чего-то, что вне моей ответственности. Как сказал, на самом деле вышел на матч и старался не беспокоиться о том, выиграю или проиграю, буду хорошо играть или нет. Это сработало сегодня. Конечно же, к сожалению для Алекса, потому что я сыграл в 26 раз лучше, чем первый матч. Да, теннис иногда бывает таким. Я надеюсь, он сможет хорошо сыграть последний матч. Может, это будет важно для меня. (Улыбается.)

О том, что Александр Зверев поделился с журналистами своим исследованием об ухудшении качества мячей из-за использования производителями плохих материалов и падения внутреннего давления:

— Не знаю, где Саша проводил это исследование. Я такого не проводил и не знаю, как сделать, но слышал об этом. Некоторые игроки, которые недовольны мячами, как я, говорят, что все это изменилось сразу после ковида. Таковы мои ощущения. 2022-й был моим худшим годом. Мне пришлось сменить струны [ракетки] на более мягкие, чтобы мяч летел быстрее, потому что я больше не мог выбить виннер. Это сработало. В этом году я перешел на еще более мягкие [струны]. На грунте и траве было играть сложнее. В любом случае это стало немного похоже на психологические загоны. Сегодня я снова поменял, прошло хорошо. Это именно то, что он объяснял и что я чувствую, что мяч буквально умирает в полете. Парни вроде Алькараса, Синнера, наконец, самого Саши справляются с этим, пусть даже я немного удивлен, потому что он вроде как моей [комплекции], такого же роста и тому подобное. Но он хорошо справляется, может атаковать этими мертвыми мячами, чтобы он не терял скорость после отскока и в полете.

Говоря о себе — например, когда я принимал в пяти метрах от задней линии, меня на самом деле не беспокоило, если кто-то подавал и выбегал к сетке. Я просто выбивал виннер. Люди говорили: «Может, против него нужна подача с выходом к сетке». Я думал: «Делай это». Но потом даже при хорошем ударе с приема из глубины, когда я чувствую это и должен выбивать виннер, вижу, что мяч буквально останавливается и у парней есть время меня атаковать. Вот почему я сказал это про Тэйлора Фритца, теперь буквально каждый может оставаться в таких розыгрышах. Раньше это была моя сильная сторона. Я мог оставаться в таких обменах дольше, чем многие мои соперники. Но теперь каждый может делать это. Не важно, насколько ты высокий, как плохо двигаешься, сколько можешь допускать невынужденных ошибок, теперь все могут делать это. Моя сила просто уничтожена. Это тяжелое чувство. Я справлюсь с этим как смогу. Я четвертый в мире, играю хорошо. Но это все же немного невыгодно для меня.

О мячах и расписании сезона — как их улучшить и нужно ли проводить меньше матчей:

— Боюсь, это будет самая длинная пресс-конференция в моей жизни. (Улыбается.) В основном — о мячах, это будет легко. Если Саша [Зверев] сказал правду, не знаю, просто используйте более качественные материалы. Мне понравилось, что также сказал Каспер [Рууд]. Должно быть разнообразие, потому что некоторые игроки извлекут из этого выгоду, что для меня нормально. Мячи разные, но они все умирают в полете. Нет ни одного мяча, которым бы играл в этом году и этого не происходило. Хотя мне понравилось на Олимпийских играх. Я проиграл там, не победил на турнире. И мог бы сказать, что это из-за мячей. Нет, я проиграл, но мячи мне понравились. Мне понравилось играть там. Да, я думаю, что должно быть разнообразие. Некоторые мячи не умирают в полете, некоторые — да. Некоторые турниры мне не понравятся, зато некоторые должны, но не играть 365 дней в борьбе, как говорил.

О расписании? Этот вопрос был не так давно. Думаю, я нашел хороший ответ для себя. В этом году я пытался играть только на крупных турнирах. Думаю, выступал только на трех «пятисотках». Один — в качестве подготовки к Уимблдону, один — в Дубае вскоре после Australian Open, один — в Пекине в связке с Шанхаем, это хороший турнир для выступления. Считаю, каким-то образом должно быть больше крупных, важных турниров, которые станут определяющими для формирования топ-10, вроде как «мастерсы». Если хорошо играете их, то будете там. Да, расписание должно строиться вокруг них. Чтобы не было турнира категории 250 после «мастерса» в Париже, на который Каспер [Рууд], Андрей [Рублев] и Алекс [де Минаур] должны ехать, а потом снимаются или что-то такое.

Я помню, что Рафа [Надаль] однажды сказал это. Сезон должен заканчиваться раньше, а затем вы добавляете турниры категории 250 для людей, который хотят продолжать играть. Если вы достаточно хороши, вы заканчиваете сезон в любом случае в октябре, играете на «мастерсах» и потом не так важно, турниры после не в счет. Если вам нужно больше очков перед Australian Open или больше матчей, вы потом добираете. Я думаю, такое надо обсуждать, потому что Карлос [Алькарас] сказал это вчера.

В первом матче у меня был срыв, потому что на каждый я выхожу с желанием бороться до конца и победить. Когда это не срабатывает, я иногда расстраиваюсь. Этот матч в основном прошел по принципу «мне все равно». Хорошо, что я выиграл. Но если бы проиграл с тем же счетом, вы бы не увидели ни одной эмоции на моем лице. Я был бы здесь и говорил с радостью, да что угодно. Я еду домой в четверг, я в порядке. Это нехорошо, когда ты играешь на «мастерсе» в Турине за огромные деньги, важные очки, а тебе все равно. Должно быть по-другому.

О том, что ему словно нравится провоцировать и настраивать против себя болельщиков своим поведением на корте:

— Нет, нет. Это было раньше, раньше. Теперь мне больше не нравится такое. Я не так молод, у меня нет того же адреналина. Даже против Фритца, когда меня заслуженно освистали, немного, не так много. Мне нравится, когда есть уважение. Мне нужно заслужить его со своей стороны. Но когда есть уважением с обеих сторон, это лучший вариант. Да, в моей карьере были некоторые матчи, особенно против Рафы [Надаля] на Australian Open, когда чувствовал, что не заслужил того, что ощущал там, но это нормально. В целом я предпочитаю быть таким, как сегодня, — спокойным, собранным, и публика это чувствует, ей это нравится. Иногда она поддерживает тебя, иногда поддерживает другого. Это лучше. Я из тех, скажем так, у кого такие проблемы с причинением себе вреда раз в год. Определенно, лучше не причинять себе вред.

О том, придумал ли он что-то новое для матча с Синнером, которому проиграл семь из восьми матчей с осени 2023-го:

— Ничего особенного. Я чувствую, пусть прозвучит странно, потому что проиграл много матчей, что тактически знаю, что мне нужно делать. Просто проблема в том, что этот парень играет очень хорошо. Ты можешь провести лучший матч тактически, в плане тенниса, а все равно проиграть. Такова реальность. Это нелегкая реальность. Теперь, как сказал после этого матча, я готов, выхожу и играю в свой теннис. Если проиграю легко, то ладно. Если выиграю легко, это идеально. Если проиграю в борьбе, то ладно. Если выиграю в борьбе, это идеально. Посмотрю, как все пойдет. Постараюсь хорошо подготовиться и просто выйду на игру.

О праздновании с указательными пальцами в ушах и возможности распространения идеи безразличия на весь год с учетом хорошего уровня игры в таком состоянии:

— Нет, невозможно делать так весь год. Это нехороший настрой, чтобы выходить с ним весь год, потому что в какой-то момент ты буквально начнешь не беспокоиться и проиграешь из-за этого. Это не идеальный способ. Когда конец сезона, ты совершенно срываешься против Фритца в предыдущем матче и сходишь с ума (потому что я действительно сошел с ума), иногда это решение. Опять же, у меня было два или, может, больше матчей. Теперь один. Как угодно. Я выйду на него. Даже не для того, чтобы повеселиться, но и не уйти с мыслью: «Боже мой, я сорвался, что случилось?» Что будет, то будет. Просто забудь об этом.

А про блокировку шума. Да, точно было много шума от меня самого, других людей, людей вокруг меня, людей в соцсетях или даже на трибунах. Я решил сегодня: ладно, мне иногда нужно заново учиться блокировать шум. Некоторые футболисты празднуют так. Думаю, Мемфис Депай сделал это первым. Мне нравится это празднование в общем и целом. Вот почему решил сделать. Это помогло мне сегодня.

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«Намного лучше бороться за стержень до конца»

О том, не стоит ли использовать режим «мне все равно» с учетом потрясающей статистики игры с де Минауром и «накручиванием» в теннисе:

— В теннисе — сто процентов очень много накручивания, к сожалению или к счастью, поэтому многие и любят этот вид спорта. Когда есть уверенность и ты все попадаешь, это самое лучшее, потому что ты ни о чем не думаешь. Но как только один матч проиграл и чуть не попал, сразу начинается: что же делать дальше?

На весь сезон такое не сработает, потому что в какой-то момент реально окажется все равно — и ты будешь проигрывать из-за этого. Намного лучше выходить на матч, зная, что у тебя есть стержень, за который ты будешь бороться до конца. Но иногда проблема в том, что этот стержень либо устает или вообще выходит из строя. И тогда, когда что-то не получается, если раньше ты был готов три сета это терпеть, то с Фритцем я был готов терпеть это один сет, может, даже меньше, но точно не больше. Я понял, что на этом турнире уже не смогу это восстановить, поэтому пока легче этот стержень убрать в сторону и посмотреть, как будет без него. Так и буду делать до конца.

О том, вышел ли он получать удовольствие и «кайфовать»:

— Я вышел с ментальностью, что мне все равно — и не нервничать, в плохую сторону, и не кайфовать, точно. В основном выхожу на матчи с мыслью, что нужно играть до конца, победа важнее всего и все такое, за счет чего и стал чемпионом. Но соответственно, иногда, когда проигрываешь и что-то не идет в твою сторону, начинаешь злиться. В последнем матче был перебор. Почувствовал, что в этом сезоне во мне больше нет сил идти с этим стержнем, поэтому решил, что этот стержень отложу в сторону и оставлю на следующий сезон, а тут выйду так. Сегодня проиграл бы, остался бы один матч, в четверг вечером поехал бы домой — отлично, никакого тенниса на какое-то время. Получился отличный матч — здорово, посмотрим, каким будет следующий. Если я буду все еще здесь в субботу, я доволен, если нет — тоже доволен. [Надеетесь увидеть меня здесь в субботу?] Я тоже надеюсь.

О том, как ему удалось перезагрузиться после первого матча:

— Да, как уже сказал на пресс-конференции, для меня в каком-то смысле сезон закончен. Я устал бороться с собой, искать решения, что-то там пробовать. Вышел на матч: как пойдет — так пойдет, буду стараться что-то налаживать, может, даже на следующий сезон, какие-то приемы, [удары] с лета, подачи, вторую подачу как-то иначе. Я рад, что это получилось сегодня. Если бы не получилось, я был бы совершенно в таком же настроении. Посмотрим, каким будет следующий матч.

[Каким буду на корте?] Будем ждать, это как пойдет. Я выйду точно так же. Я буду играть против Янника Синнера, который в этом году мало проигрывал и теперь играет дома. Может, от сегодняшнего матча зависит, как он будет себя чувствовать и станет играть. Но я выйду пробовать играть в свой теннис, хорошо бить удары и подавать. Если это получится, может, сыграю хороший матч, если нет — не страшно. Сегодня так получилось — может, и через два дня получится.