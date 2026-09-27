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Даниил Медведев — Коулман Вонг: результат и обзор четвертьфинала турнира ATP 250 в Ханчжоу 27 сентября 2026 — трое россиян вышли в полуфинал

Тяжелейший матч Медведева. Обыграл 108-ю ракетку мира в трех сетах и вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу

Максим Клементьев
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Роман Сафиуллин.
Фото Getty Images
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Дальше также прошли Сафиуллин и Рублев

Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP AITO Hangzhou Open
Одиночный разряд, четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия) — Коулман Вонг (Гонконг) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

Даниил Медведев продолжает свой путь на турнире ATP 250 в Ханчжоу. В четвертьфинале россиянин только в трех сетах смог переиграть гонконгца Коулмана Вонга. Матч длился почти 2,5 часа.

Соперник отдал все сам?

Даниил, будучи первым сеяным, стартовал в Ханчжоу со второго круга, где встречался с прошлогодним финалистом турнира Валентином Ройе. Того хватило на первый сет, который закончился на тай-брейке (7:6 (8:6)) в пользу россиянина. А вот вторая партия сложилась для Медведева куда проще — 6:3. Благодаря победе над Ройе Даниил защитил свой результат из прошлого сезона, когда дошел до четвертьфинала на этом соревновании.

Даниил Медведев.Медведев победил в первом матче после US Open. Россиянин переиграл Ройе во втором круге турнира в Ханчжоу

Сейчас на той же стадии Медведеву предстояло сыграть с Коулманом Вонгом из Гонконга, находящимся за пределами первой сотни мирового рейтинга.

Сопернику россиянина добраться до четвертьфинала помогла подача: 27 эйсов за две игры. Даниил к ней подготовился и с ходу стал отлично играть на приеме, сделав брейк в самом начале игры. Россиянин повел со счетом 3:0, но позволил оппоненту совершить обратный брейк. Так Коулман оперативно счет сравнял — 3:3.

Дальше Медведев проявил характер. Забрал подачу оппонента при 4:3, а затем спас свою, уступая по ходу гейма 15:40. Первый сет остался за шестой ракеткой мира — 6:3.

Во второй партии теннисисты уверенно добрались до 4:4. В решающий момент Вонга буквально трясло: он не мог подать первым мячом и грубо ошибался в простых ситуациях. Однако все равно взял подачу и в 9-м гейме, и в 11-м. Медведев отвечал уверенно, не позволяя сопернику ничего сделать на приеме. Исход решался на тай-брейке. Тем удивительнее, что в этот момент Коулман оказался в полном порядке и разгромил россиянина — 7:2.

Очень похожая история произошла и в решающем сете. На протяжении семи геймов Вонг играл очень уверенно, даже сделал пять эйсов. Но при счете 3:4 стал грубо ошибаться и все же подарил Медведеву подачу. Даниил уверенно закрепил брейк — 6:3 и вышел в полуфинал.

Роман Сафиуллин.
Фото Getty Images

Сафиуллин и Рублев тоже победили

Соперником Медведева по полуфиналу станет Роман Сафиуллин. Тот по ходу турнира уверенно расправился с Фацзинем Сунем, повесив «баранку» в решающей партии — 6:2, 6:0. Во втором круге россиянин прошел Кентена Алиса. Матч с французом получился крайне непростым и длился более двух часов — 5:7, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале же противником Романа стал китаец Бу Юньчаокэтэ. Упорной борьбы не получилось. Сафиуллин закрыл противника при его трибунах в двух сетах — 6:3, 6:3. Россиянин не играл в полуфиналах турниров ATP 250 аж с января 2024-го.

В другой части сетки блистает Андрей Рублев — второй сеяный в Ханчжоу. Если матч второго круга с Ринки Хиджикатой для него сложился довольно просто (6:3, 6:3), то во встрече с Хьюго Гастоном наш соотечественник оказался в шаге от поражения, отдав первый сет на тай-брейке (7:6 (6:8)). Впрочем, во второй партии он должок вернул (7:6 (7:4)), а закрыл матч уверенными 6:1.

Противником Андрея в полуфинале станет еще один француз Кириан Жаке.

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Андрей Рублев
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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