«Здесь было за что играть». Медведев уступил Алькарасу победу в группе и матч с Джоковичем

Даниил Медведев после досрочного выхода в полуфинал ATP Finals-2023 закрыл групповой раунд поражением от Карлоса Алькараса.

Медведев стал первым полуфиналистом турнира лучших теннисистов года после второго тура. Две победы в двух сетах над Андреем Рублевым и Александром Зверевым обеспечили третьей ракетке мира выход в плей-офф, но не гарантировали первое место в Красной группе. Даниил не собирался просчитывать какие-то варианты и хотел закрыть предварительный раунд со статистикой 3-0, его очень неудобный соперник был против.

Алькарас для гарантированного выхода в полуфинал на дебютном Итоговом турнире после поражения от Зверева и победы над Рублевым должен был обязательно обыгрывать Медведева. Испанец решил эту задачу в двух сетах за 80 минут (6:4, 6:4), финишировал на первом месте группы и подвинул соперника на второе. Вместе с тем пары полуфиналистов определились до матча Рублева и Зверева, который имел основания и обещал болеть за Даниила против Карлоса.

В 1/2 финала Медведев сыграет с любимцем местной публики Янником Синнером, а Алькарас — с Новаком Джоковичем. В плей-офф вышли теннисисты из топ-4 мирового рейтинга, только Синнер одержал три победы на групповой стадии. Янник стал вторым полуфиналистом накануне по ходу матча Джоковича с Хубертом Хуркачем после того, как серб уступил в одном из сетов. Итальянец не утратил концентрацию и в трех партиях победил Хольгера Руне в последней игре Зеленой группы, оставил соперника без плей-офф и помог выбраться в полуфинал Новаку.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

«Он оказывает такое давление»

Алькарас победил Медведева в третий раз в этом сезоне. Карлос убедительно взял верх в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе и полуфинале Уимблдона, Даниил ярко разобрался со второй ракеткой мира в полуфинале US Open (личные встречи за карьеру — теперь 2-3 не в пользу россиянина).

«Думаю, наиболее важной вещью, которой добился сегодня, было то, что я оставался сильным ментально. Было несколько геймов на моей подаче, когда я столкнулся с определенными трудностями. Его игра на приеме невероятна, он оказывает такое давление на твоей подаче. И то, что я сохранял спокойствие и психологическую уверенность, считаю, стало ключом и дало мне шанс выиграть этот матч», — сказал Алькарас.

Следующий вызов для чемпиона US Open-2022 и Уимблдона-2023 — новая игра с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и обладателем других рекордов Джоковичем. В их противостоянии пока ничья — 2-2, при этом Новак победил в двух из трех матчей в этом году. Лидер мирового рейтинга оставил за собой предыдущую личную встречу — почти четырехчасовой финал «мастерса» в Цинциннати. Карлос ранее оборвал 34-матчевую победную серию легенды и взял верх в пятисетовом финале-классике на Уимблдоне.

«Это один из самых сложных вызовов, с которым мне предстоит столкнуться, — встреча с Новаком на ATP Finals, который он выигрывал шесть раз. Новак есть Новак. Он лучший игрок в мире прямо сейчас. Он проиграл всего шесть матчей в этом году, он невероятный. Собираюсь играть в свой лучший теннис и наслаждаться этим так же, как делал это в последней паре матчей. Я очень рад встретиться с Новаком», — сказал Алькарас, который в 2023 году выиграл 65 матчей при 11 поражениях и завоевал шесть титулов (всего за карьеру — 12).

Даниил Медведев и Карлос Алькарас. Фото Reuters

«С радостью выиграл бы этот матч»

Медведев перед встречей с Алькарасом вспомнил прошлогодний пример Джоковича, который после досрочной победы в группе провел против него очень напряженный матч. Сам Даниил испытывал нечто подобное на ATP Finals три и два года назад — еще в Лондоне и уже в Турине. Но теперь россиянин получил другой опыт в противостоянии с рвущимся в плей-офф соперником.

«Энергетика меняется. Я два раза был в другой ситуации, когда уже вышел с первого места, но при этом все равно получилось выиграть третий матч. Всегда хочется закончить 3-0 в группе. Тем более здесь было за что играть. На кону было первое место, которое я в итоге не взял, а также очки, еще больше денег, чем раньше, — не самое главное на этом турнире, но все равно это всегда бонус. Играть было за что, но энергетика все равно другая, когда вроде как бы ты можешь проиграть. Было немножко тяжело, но считаю, что играл хорошо и лучше, чем со Зверевым. При этом в важные моменты Карлос был лучше. Связано ли это с его большим желанием, потому что если бы он проигрывал — то все, я не знаю. Могу сказать, что старался на сто процентов», — сказал Медведев для российских журналистов.

Даниил заметил: «Конечно, с радостью выиграл бы этот матч, но этого не случилось. Теперь мне нужно очень быстро его забыть и постараться сфокусироваться на завтрашнем дне. На данный момент единственное, что остается, это матч, который очень скоро, меньше чем через 24 часа. И единственное, о чем должен думать, как мне обыграть Янника завтра».

На вопрос об оценке игры с Алькарасом (на US Open было «12 из 10») россиянин ответил так: «Я бы поставили себе 8,5, что, в принципе, очень хорошая оценка, но этого недостаточно, чтобы победить Карлоса. Настрой был таким же. Как говорил до игры, ты не хочешь проигрывать матч перед полуфиналом. Это не лучшее чувство, когда проигрываешь. Твое тело реагирует по-разному, теперь должен как бы собрать себя на завтра».

Отдельно — обсуждение тактики Алькараса с подачей и выбеганием к сетке, о чем Медведев сказал: «Думаю, это неплохой вариант тактики против меня, но вы должны хорошо играть у сетки. Например, Саша [Зверев] для меня очень хорош у сетки. Карлос сегодня был способен исполнять эти скользящие удары. Может, есть два-три игрока в мире, которые так могут. Саша много выходил к сетке, но я много его обводил. Я знаю, как бить обводящие, и буду исполнять их больше, потому что, может, больше парней будет выходить к сетке. Просто выходов к сетке недостаточно, чтобы обыграть меня. Я обведу. Вы должны быть очень хороши у сетки — и если парни продолжат делать это, а я начну сильно из-за этого мучиться, буду искать решение. Но на данный момент этого не вижу. Порой они добиваются успеха, но порой тоже проигрывают. Например, Карлос против меня на US Open выходил к сетке раз 50, но проиграл матч».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Он может делать все»

Чемпион ATP Finals-2020 и финалист-2021 в пятый раз в этом году сыграет с Синнером. В этом противостоянии россиянин сначала довел счет до 6-0, после чего итальянец в октябре взял два матча подряд. Все четыре игры в этом сезоне пришлись на финалы: Даниил победил в Роттердаме и Майами, Янник — в Пекине и Вене.

«Когда вместо 6-0 становится 6-2, кто получает преимущество — он или я? Он? Для меня часто личные встречи в каком-то смысле не имеют значения. По той причине, что, когда было 6-0, могли сказать: «Ой, все, Медведев знает, как играть с Синнером». А тут счет стал 6-2: «Все, Медведев ничего не знает, Синнер играет лучше». Наверное, если только после завершения карьеры, когда сыграли 20 матчей, можно что-то решить. И то, если счет вроде 12-8, это все же равное. Думаю, завтра это все не имеет значения. А что имеет — то, что он в отличной форме, отлично играет. В Италии будет тяжело. Я, в принципе, хорошо играл с ним в Пекине, еще лучше в Вене, но этого было недостаточно. Значит, если хочу победить, то я должен сыграть еще лучше», — сказал Медведев российским журналистам.

Даниил заметил: «На данный момент он в топ-форме. Результаты подтверждают это. Он может делать все. Он может подавать и выбегать к сетке, но в то же время может оставаться на задней линии и быть в большом порядке. Дроп-шоты, резаные, удары по линии, кроссы — он может выполнить любой удар, вот почему он топ-игрок. Чувствовал, что в Вене я нашел хороший ответ на то, что он делал в Пекине, но все равно проиграл. Мне требуется быть еще лучше, отвечать на его удары. Нужно определенно быть на моем абсолютном уровне, играть лучше, чем сегодня».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Попробуем сделать так, чтобы никому не было скучно»

Важный вопрос об отношениях Медведева с публикой. Даниил нередко находит особую мотивацию в противостоянии со стадионом — об этом знают в Нью-Йорке, Мельбурне, Париже и не только. В Турине у россиянина хороший контакт с ареной, но теперь его ждет противостояние с главной местной звездой. На играх Синнера в 12-тысячном зале Pala Alpitour настоящая фанатская, даже футбольная атмосфера — и в ней уже закипал Джокович.

«Не знаю, как буду реагировать, надо быть готовым. Как по мне, публика в Турине отлично поддерживает. Естественно, в полуфинале против Янника может быть какой-то неоправданный свист или что-то такое. В принципе, когда играешь против местного, ты больше к этому готов, в каком-то смысле больше это уважаешь, чем когда играют два иностранца, а тебе ни с того ни с сего начинают свистеть. Наверное, у меня жестче реакция, поэтому буду готовиться. Понятно, кого будут поддерживать. Я постараюсь показать свой лучший теннис и таким образом завоевать публику», — сказал Медведев российским журналистам.

Медведев и Синнер встречались в Турине на Итоговом турнире-2021: чемпион US Open на пути к финалу ATP Finals всухую взял первый сет и обменялся с местным любимцем выигранными тай-брейками. Тогда зевающий россиянин подарил публике мем «скучно». Плакат с фото того момента и вопросом, было ли ему скучно в Пекине и Вене, одна из болельщиц принесла на один из предыдущих игровых дней.

«Видел эту фотку. Когда это было, два года назад? В принципе, не так давно. Вопрос опять в энергетике. Мне в том матче не за что было играть, но при этом я хотел выиграть. Можно сказать, у меня все плыло перед глазами, я немного не понимал, что делать в этом матче. Мне с Янником никогда скучно не было, больше и ответить нечего. Тем более в Пекине и Вене были такие тяжелые матчи, что точно не заскучать. Думаю, и ему скучно не было. Попробуем завтра сделать так, чтобы опять же никому на стадионе не было скучно», — сказал Даниил.

Медведев и Синнер сыграют днем субботы, 18 ноября (начало — ориентировочно в 16.30 мск). Алькарас и Джокович проведут свой матч вечером (не ранее 23.00). Финал Итогового турнира — в воскресенье.