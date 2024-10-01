Медведев потерпел тревожное поражение от Алькараса. Даниил жаловался на проблемы с бедром

Лучший российский теннисист поспорил с арбитром и получил повреждение в полуфинале турнира в Пекине.

Турнир ATP China Open ATP-500

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 7:5, 6:3

Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Пекине, в четвертый раз подряд уступив Карлосу Алькарасу (личные встречи — 6:2 в пользу испанца). Первый сет получился абсурдным: элитные теннисисты не могли взять свою подачу на протяжении четырех геймов подряд. Даниил прервал эту тенденцию и повел 5:4, но концовка партии у него совсем не задалась. Во втором сете равная борьба была до пятого гейма, но вновь уступив свою подачу Даниилу, вызвал на корт физиотерапевта. После этого он не бросил бороться, но было видно, что передвижение по корту дается ему с большим трудом. Поэтому вскоре Алькарас оформил себе путевку в пятый финал сезона, где в среду, 2 октября, сыграет с победителем матча Янник Синнер — Бу Юньчкаокэте.

Быстрая развязка

Последний раз Медведев побеждал Алькараса больше года назад — в сентябре 2023-го разобрав Карлитоса в полуфинале US Open. После этого испанец взял реванш на итоговом турнире-2023 в Турине, а в этом году не позволил россиянину взять титул в Индиан-Уэллсе и выйти в финал Уимблдона.

В этих трех матчах Карлос проиграл всего один сет — первый в полуфинале британского «мейджора» на тай-брейке. Однако игра Даниила в столице Китая вселяла оптимизм. В первую очередь речь про сверхуверенные победы над Гаэлем Монфисом и Флавио Коболли, где наш теннисист включал фирменный режим «осьминога». Казалось, что на медленном китайском харде у оппонентов как минимум равные шансы на успех.

Что и показал первый сет. В стартовых четырех геймах Медведев увереннее брал свою подачу (2:2), но потом началось что-то невообразимое. В пятом гейме Карлос заработал два брейк-пойнта, но Даниил отыграл их. Сначала классно вышел к сетке, а потом сделал эйс. Казалось, что угроза миновала, но следом россиянин допустил две невынуженные ошибки подряд. Однако Алькарас не смог закрепить свое преимущество, в плотной борьбе позволил сопернику сделать обратный брейк (3:3). Затем подавать вышел Медведев и... отдал гейм под ноль. Но быстро собрался и вновь взял подачу Алькараса (4:4).

В девятом гейме Даниил прервал парад брейков и вышел вперед (5:4). Казалось, что психологическое преимущество на его стороне, но тут Алькарас перестал ошибаться. Показывать свою лучший теннис в критические моменты, — черта, которая отличает лучших из лучших. Испанец сделал несколько коронных виннерсов и выиграл три решающих гейма буквально за 10 минут.

Даниил Медведев и Карлос Алькарас у сетки после матча. Фото Reuters

Не доверяйте Hawk Eye

Правда, не обошлось и без скандального момента. При счете 5:5, 0:15 Медведев хотел посмотреть повтор спорного эпизода, но ему не дали такой возможности. В итоге Даниил проиграл гейм — это был третий брейк Алькараса в сете. «Я попросил повтор, — обратился россиянин к супервайзеру в перерыве. — Просто покажите его! В чем проблема? Зачем тогда ATP оплачивает Hawk Eye? Hawk Eye — отстой». Когда супервайзер ушел, Медведев посмотрел в камеру и сказал: «Не доверяйте Hawk Eye. Это не мой спонсор».

Впрочем, Медведев понимал, что в этот день у него есть все шансы на успех и вновь уверенно начал партию. Эйсы, отличные выходы к сетке, агрессивная игра. Третий гейм Даниил взял под ноль (2:1) и действовал вдохновенно. Но затем в дело вмешалась травма. Россиянин почувствовал боль в левом бедре и до конца партии два раза вызывал на корт физиотерапевта. В какой-то момент Даниилу полегчало, но в любом случае, обыграть у Алькараса не в оптимальном состоянии, — невыполнимая задача.

В этом году Карлос выиграл семь из восьми матчей против соперников из топ-5. Единственное поражение он потерпел от Новака Джоковича в финале парижской Олимпиады. По итогам турнира в Китае испанец обойдет Александра Зверева и вернется на вторую строчку рейтинга ATP. Медведев потеряет 100 очков за Пекин. Будем надеяться, что травма не помешает ему выступить на «мастерсе» в Шанхае, который стартует на этой неделе.