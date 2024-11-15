Медведев провел провальный год? Для большинства теннисистов это был бы сезон мечты

Даниил по результатам на «Больших шлемах» в 2024-м уступил только Синнеру и Алькарасу.

Россиянин Даниил Медведев, проиграв Яннику Синнеру на ATP Finals в Турине, остался без полуфинала и, как следствие, завершил сезон. Пока, правда, не совсем понятно, на каком месте, хотя, скорее всего, он останется четвертым или, по крайней мере, не вылетит из топ-5. В этой связи говорить о провальном 2024 годе как-то странно, ведь за всю историю российского мужского тенниса только единицам удавалось завершать сезоны так высоко в рейтинге. Хотя понятно, что по высоким стандартам самого Даниила этот сезон получился далеким от идеала.

Стабильность в элите как у Кафельникова

Только четыре российских игрока, включая Медведева, вообще добирались до первой пятерки рейтинга ATP. Андрей Рублев дважды завершил сезон пятым (в 2021-м и 2023-м), Марат Сафин в 2000-м стал вторым, в 2002-м — третьим, а в 2004-м — четвертым. Дольше всех до Медведева в первой пятерке по итогам сезона продержался Евгений Кафельников, который в 1996 году был третьим, в 1997-м и 2000-м — пятым, в 1999-м — вторым, а в 2001-м — четвертым. То есть в его активе пять таких сезонов. А у Медведева теперь их также почти наверняка станет пять. Ранее в 2019-м он финишировал пятым, в 2020-м — четвертым, в 2021-м — вторым и в прошлом сезоне — третьим.

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Конечно, самого россиянина и его болельщиков может раздражать отсутствие титулов в нынешнем календарном году. Мало того, у него нет турнирных побед с мая 2023-го («мастерс» в Риме), то есть уже полтора сезона. В последний раз сезон без титулов он отыграл в далеком 2017-м. К примеру, тот же Хачанов за последние полтора года выиграл три титула, но он все это время находился в лучшем случае на дальних подступах к топ-10, а Медведев... Скорее всего, он без проблем увеличил бы количество трофеев с нынешних двадцати, заявляйся на соревнования категории «250». Но он не сыграл ни на одних таких соревнованиях в уходящем сезоне, да и на «пятисотках» был очень редким гостем, проведя только три турнира. Он концентрировался на крупных соревнованиях и, вопреки мнению критиков, проявил себя там очень даже неплохо.

Начнем с «Больших шлемов», где Медведев по результатам в 2024-м делит третью строчку с Александром Зверевым из Германии, уступая только Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу, взявшим по два титула. В активе Даниила есть финал Australian Open, полуфинал Уимблдона, четвертьфинал US Open и четвертый круг «Ролан Гаррос». Точно такими же результатами (только с другим распределением по турнирам) может похвастать лишь Зверев, даже у серба Новака Джоковича они чуть похуже. Не говоря уж об остальных. Причем кроме поражения на Открытом чемпионате Франции от де Минаура россиянин уступал на «Больших шлемах» только будущим чемпионам — дважды Синнеру и один раз Алькарасу.

Также в его активе финал «мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфинал в Майами, четвертьфиналы в Шанхае и Мадриде. И это с учетом преследовавших его по ходу сезона проблем с плечом, порой мешавших отрабатывать подачу на тренировках. Пожалуй, именно в подаче Даниил сбавил по сравнению с прорывным для себя 2019-м, 2020-м или даже 2023-м. Впрочем, возникали у него сложности и в розыгрышах — из-за не самой простой адаптации к новым и к тому же меняющимся от турнира к турниру мячам. «Благодаря новым мячам теперь все могут выдерживать долгие розыгрыши», — жаловался он после поражения на старте ATP Finals от Фритца.

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Эволюция лучше революции?

То есть мячи стали медленнее, доставать и возвращать их стало проще, Осьминог потерял один из своих козырей. Но даже с проблемами на подаче и нелучшей адаптацией к мячам Даниил все равно провел сезон, который подавляющее большинство его коллег-теннисистов сочли бы сезоном мечты. В его активе 46 побед при 21 поражении. То есть он выиграл 69 процентов проведенных встреч. И это игнорируя небольшие соревнования, где выигрывать куда легче. Да, по проценту побед это худший сезон с 2018-го, но по количеству все не так печально. Больше матчей он выигрывал только трижды — в 2019-м (59), 2021-м (63) и 2023-м (66).

«Скорее всего, закончу сезон четвертым — это отлично. Я был первым в мире. В этом году, конечно, я не наиграл на первую строчку. Страдал большую часть сезона — мячи и прочие проблемы. Поставлю себе за сезон шесть с половиной баллов из десяти», — подвел сам теннисист итоги «Чемпионату». «Будем работать, ставить новые цели, будем стараться придумать что-то новое», — рассказал он «Больше» о планах на будущее.

Сложно сказать, следует ли решаться на какие-то радикальные изменения в команде — французский тренер Жиль Сервара помогает удерживаться Даниилу в элите долгие годы, знает его как облупленного, а новый наставник в 28 лет может сработать не в плюс, а в минус. Поэтому, наверное, лучше вместе с Серварой пробовать модернизировать игру, экспериментировать с ракетками и струнами на тренировках, искать оптимальный компромисс между защитой и агрессией, в общем, заняться теннисной эволюцией, а не революцией.

Пусть Медведев сейчас не способен на равных сражаться с Синнером и Алькарасом, это не значит, что он обречен на дальнейшие поражения. Янник с Карлосом — не железные, у них также возможны психологические сбои, травмы, потеря уверенности. И опытный россиянин вполне может этим воспользоваться, если сам решит все сложности со здоровьем и правильно настроится психологически. Одно точно — говорить, что Даниил «едет с ярмарки», мягко говоря, преждевременно.