«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграли российский финал в Дубае, а потом сказали друг о друге добрые слова.

Медведев победил Рублева в двух сетах — 6:2, 6:2 за 1 час и 8 минут. Даниил третью неделю показывает невероятный теннис, против которого в этот уик-энд не устоял ни Новак Джокович, ни Андрей.

«Не способен быть совершенным на 110 процентов»

Медведев перезагрузился после Открытого чемпионата Австралии. Финалист Australian Open-2021 и 2022 в этом году слишком рано закончил выступление в Мельбурне, но затем преобразил свою игру. После 27-летия Даниил за три недели собрал титулы в Роттердаме, затем Дохе и Дубае. Экс первая ракетка мира закрыл 13-месячную серию поражений от соперников из топ-10 и быстро вернулся в первую десятку рейтинга, одержал 14 побед подряд и теперь снова обойдет Рублева в статусе лучшего теннисиста России.

Медведев в ходе удачной серии подчеркнул главную мысль (и это не про качество мячей): уверенность в себе важнее усталости, сейчас не хочется останавливаться, позитив легко упустить одним неудачным результатом, так что без физических проблем верх берет желание продолжать.

В полуфинале Медведев обыграл Джоковича впервые после исторического финала US Open-2021. Серб прервал победную серию из 20 матчей с Итогового турнира-2022, отметил уровень тенниса своего хорошего знакомого. И c улыбкой сказал: Даниил ему давно нравится, раньше он всегда старался помочь этому юноше, но не сейчас — они стали соперниками. Россиянин не скрывал, что после такого результата против лучшего или одного из лучших теннисистов мира чувствуешь себя еще более здорово. Хотя и заметил: чтобы обыграть Новака, недостаточно сыграть на максимуме, нужно поймать его нелучшую игру.

После полуфинала Медведева много спрашивали и про Джоковича, и про Рублева. И заодно о том, насколько он заморачивается на выстраивании подготовки по примеру Новака или тренирующих дыхание спортсменов.

«Я не такое делаю. Работаю над ментальной стороной. В прошлом году у меня не было тренера-психолога, но много работал над этим со своим тренером. Теперь у меня снова есть психолог, — сказал Медведев. — И даже если я знаю, что это может помочь, скажем, многим людям, все эти дыхательные тактики, йога, подобные упражнения и растяжка, я не сильно этим увлекаюсь, потому что не способен быть совершенным на 110 процентов и делать все идеально, если так можно говорить. Я ем десерты. Порой ложусь поздно спать, потому что играю в PlayStation. Могу иногда выпить в уик-энд с друзьями. Так что это частично причина того, почему я этим еще не занимаюсь, но уверен, что позже по ходу карьеры начну делать больше».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Я умею дружить, но давать советы — немного слишком»

Рублев выступал в Дубае в статусе чемпиона-2022. Андрей провел несколько напряженных и энергозатратных матчей, при этом был доволен прогрессом в игре и старался контролировать эмоции. Во втором круге против испанца Алехандро Давидовичем-Фокина с двумя тай-брейками он прошел по грани, не обошлось без вспышек и было потеряно много сил. По ходу встречи россиянин в том числе лупил ракеткой по колену, но избежал серьезных повреждений.

В полуфинале Рублев впервые в карьере обыграл одного из своих хороших знакомых, набирающего форму после тяжелой травмы Сашу Зверева. Написал на камере «Цой жив» и вышел на главного из детских приятелей — Медведева, который следом победил Джоковича.

«Андрей — потрясающий игрок. Тут и говорить много не стоит. Он способен выиграть «Большой шлем», «мастерс». Вероятно, немного зажимается в важные моменты, но этого нет на «пятисотках», так что не жду подобного завтра, — сказал Медведев о Рублеве накануне финала. — У нас было несколько сложных матчей, даже когда я побеждал. А когда он выиграл два последних, тоже были напряженные игры. Так что жду сложного матча, физически и психологически. Должен сыграть в лучший теннис, хорошо подавать и стараться не давать ему слишком легких мячей, потому что в этом он хорош. Видел пару его последних матчей. Кажется, он здорово бил по мячу. Так что он очень опасный игрок. И отличный парень».

27-летний Медведев в Дубае завоевал 18-й титул, у 25-летнего Рублева осталось 12. Перед финалом у чемпиона US Open-2021 спросили, имеет ли он преимущество за счет лучшего контроля эмоций.

«Если говорить обо всей карьере, пусть порой у меня возникают некоторые проблемы, в целом чувствую себя немного более собранным. У меня ощущение, что ему этого не достает. Порой он не сказать что бы слишком нервничает, но слишком стрессует, вы можете это видеть, — сказал Даниил. — Но в одном матче это не имеет значения. Я играл с ним в Турине. Если не ошибаюсь, он разбил руку в кровь из-за ударов об ракетку. Но сумел невероятно провести два последних розыгрыша и выиграть матч. Думаю, на долгом отрезке у меня перевес, но в финале это не имеет значения».

И еще важный вопрос о том, делятся ли приятели какими-то советами. Тут у Медведева конкретная позиция.

«Мы очень близки, но мы очень любим соревноваться. Думаю, он мог бы делать что-то такое, а я нет, — сказал Даниил. — Мы точно можем общаться как друзья, поддерживать друг друга. Но давать советы непросто, потому что завтра мне играть в финале против него. И если я дал бы ему совет пару недель назад, сейчас бы немного переживал, что завтра он им воспользуется. Я люблю соревноваться. Я умею дружить — думаю, люди в туре об этом знают, но давать советы — немного слишком».

Даниил закрыл разогрев финала постом совместного фото с Андреем после награждения на одном из юношеских турниров. Оба на кадре не слишком довольны, зато теперь теннисист пошутил: «Даже будучи детьми, мы были очень рады играть друг против друга».

В тему взросления и роста добавилось письмо-признание Медведева в любви теннису. В коротком видео для ATP россиянин лирично рассказал про привязанность с детства, победы и поражения, множество приятных моментов — и это еще не законченная история, поэтому он рассчитывает на новые яркие сюжеты. Как и на то, что сможет лучше понимать игру, потому что пока ему это не удалось.

Андрей Рублев. Фото Reuters

«Спасибо всем, что пришли»

В финале Медведев выглядел практически безупречно. И даже когда начал немного ошибаться, не скрывавшему своего расстройства Рублеву было трудно противостоять оппоненту. Теперь Даниил обойдет Андрея в рейтинге и станет шестой ракеткой мира. После короткого празднования и обмена у сетки чемпион написал на камере «Not Over Yet» — это еще не все. Это и как ответ тем, кто усомнился в бывшем лидере тура после Открытого чемпионата Австралии, и как надежда, что победная серия продолжится.

«Это изумительно. Начало года было несовершенным в плане тенниса. Когда не побеждаешь, начинаешь сомневаться в себе, вне зависимости от своих тренировок. Так что было много сомнений, но сейчас чувствую себя лучше. Очень доволен этими тремя неделями и жду следующих, — сказал Медведев в интервью на корте и ответил на вопрос о победной серии. — Да, уверенность — как раз то, о чем говорил. Иногда ты думаешь, что все делаешь правильно, но проигрываешь, а порой даже не думаешь, делаешь что-то, даже сумасшедшее, но при этом побеждаешь. Много мячей после моих ударов на турнире могли приземлиться не там, где предполагалось. Но если уверенность растет, это помогает».

Для матча Медведева и Рублева подобрали сравнение с партией в шахматы. Соперники хорошо друг друга знают, а потому их противостояние становится слишком тактическим.

«Да, в матче было много тактики. Андрей может доставить неудобства любому сопернику в туре, — сказал Медведев, пока камера выхватила совершенно опустошенного Рублева. — Он старался во время розыгрышей доставить неприятности мне, я — ему. Сегодня мне удалось быть лучше. В других матчах может быть иная история».

Публика на трибунах в Дубае во время российского финала была на уровне, как и всю неделю. И Медведев обратился к зрителям не только на английском.

«Думаю, здесь в основном мои соотечественники. Спасибо всем, что пришли, — четыре слова благодарности Даниил произнес на русском языке и услышал восторженный гул. — Так что чувствовал, что играл как будто дома. Это было здорово. Как считаю, поддержка разделилась 50 на 50. И это была великолепная атмосфера».

Даниил Медведев и Андрей Рублев. Фото Reuters

«Он доказал, что настоящий чемпион»

Церемония награждения Медведева и Рублева перед закрытием турнира затянулась. Когда финалист наконец-то вышел за своим призом, услышал с трибун ободряющее «Андрей! Андрей!»

«Думаю, нет слов, чтобы выразить мою благодарность за поддержку. Так что могу только сказать большое спасибо за то, как вы поддерживаете наш спорт, своих любимых игроков. Наш спорт растет и становится более популярным только благодаря вам, — сказал Рублев и ответил на вопрос о выходе в финал после прошлогоднего чемпионства. — Да, были отличные матчи и победы, я смог не проиграть во втором круге. Я дожил до финала, но Даниил уничтожил меня. Сегодня взял всего четыре гейма. И я не знаю, как он это делает — три титула подряд! Я только вышел в первый финал и был тотально уничтожен, а у него уже третий титул в начале сезона. И думаю, что никогда не говорил этого Даниилу лицо в лицо, но испытываю к нему просто огромное уважение. Он настоящий чемпион, реальное вдохновение для игроков. Мы знаем друг друга с детства. В начале карьеры у Даниила не было серьезных финансовых возможностей или поддержки, но никогда не слышал от него, что он несчастен или что-то еще, потому что другим помогали. Он много работал, прибавлял и доказал, что настоящий чемпион».

Даниил после столь откровенного выступления стал демонстративно смахивать что-то с лица. «Не знаю, может ему не понравилось это. Ты плачешь хоть немного или что там?» — повернулся и улыбнулся Андрей.

Медведев в чемпионской речи не обошелся без ответного слова. Не называя Стефаноса Циципаса, с которым у него своя история взаимоотношений, Даниил очень конкретно припомнил греку с русскими корнями слова про Рублева на Итоговом турнире-2022 в Турине. Сам Андрей ранее уже отвечал на сомнения в разнообразии его теннисного арсенала.

«Хочу поздравить Андрея с отличной неделей. Как заметили, второй круг был непростым для него, но он смог дойти до финала, — сказал Медведев. — Я не думаю, что моя речь будет такой же глубокой, как его. Но знаете, когда не так давно один игрок сказал, что у Андрея всего несколько элементов в игре, я прочитал и подумал, как он вообще мог такое говорить? По моему мнению, Андрей один из самых мастеровитых игроков тура, он просто не полностью реализует свой потенциал. Он способен выигрывать турниры «Большого шлема». И я надеюсь, что он обыграет этого парня, который такое сказал, много-много раз. Точно желаю тебе этого. И все начинают видеть, что Андрей, вероятно, самый добрый человек в туре. Но хочу сказать и это, теперь все точно знают».

Даниил немного вогнал старого друга в краску. «Это большая ложь!» — с улыбкой выкрикнул Андрей.

«Я надеюсь, у нас еще будет много финалов вместе, — добавил Медведев и переключился на благодарность своим тренерам, подарившей ему дочку Алису жене Дарье и болельщикам. — Спасибо моей команде. Мы посчитали с моим физио, сколько титулов я выиграл, когда он ездил со мной на турниры, теперь чуть подняли эту планку, и нужно дальше выигрывать еще «тысячник». Сюда приехали жена и дочь. Впервые они были со мной в Турине, где я проиграл три тай-брейка в решающих сетах и дважды не подал на матч, не самый хороший опыт. И вот два турнира они снова рядом, в Дохе и Дубае с радостью забираю трофеи. Я люблю вас обеих. И спасибо всем, моей семьей, команде, всем за большую поддержку в мессенджерах и соцсетях. Спасибо всем за эту незабываемую неделю. С первого матча чувствовал себя здесь как дома. Огромное уважение всем. Поддержка была 50 на 50, в каждом матче — обоим игрокам, вы давали много энергии всю неделю».

Дальше лидеров тура ждет первый в сезоне «мастерс» — в Индиан-Уэллсе, а затем еще один — в Майами. Всех, кроме травмированных звезд во главе с Рафаэлем Надалем и снова столкнувшимся с визовыми трудностями из-за вакцинации Джоковича. Новак без поездки в Америку планирует сосредоточиться на грунтовом сезоне, в котором у него будет большая цель на Roland Garros в Париже.