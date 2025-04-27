Лидер нашего тенниса идеально провел первый матч на испанском «мастерсе».

Турнир ATP Mutua Madrid Open. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 9) —Хуан-Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:2, 6:2.

Даниил Медведев попал в третий круг «мастерса» в Мадриде без игры. Россиянин должен был провести свой первый матч 25 апреля, но его соперник Ласло Джере снялся еще до выхода на корт. А вот новый соперник россиянина — Хуан-Мануэль Черундоло — сыграл в Испании уже четыре поединка. В квалификации он одолел Тьяго Сейбота Уайлда и Ботика ван де Зандсхюлпа, а в основной сетке после волевой победы над Александром Ковачевичем в двух партиях выбил прошлогоднего финалиста турнира Феликса Оже-Альяссима.

Даниил и Хуан-Мануэль впервые встречались друг с другом. В рейтинге Медведев сейчас 10-й, а Черундоло — 126-й. При этом аргентинец никогда не выигрывал у игроков из топ-10 в своей карьере, поэтому для него эта встреча была своеобразным вызовом.

Никаких проблем и нервов

Начало выдалось для Черундоло обескураживающе: Даниил с ходу сделал брейк, не отдав сопернику ни одного розыгрыша. Медведев выглядел уверенным в себе и спокойным и практически не ошибался по ходу всей первой партии. Да, не обошлось без пары помарок с укороченным и форхендом, но в остальном мячи летели аккурат в тот прямоугольник, в который было нужно.

При счете 4:2 в свою пользу россиянин снова взял подачу Хуана-Мануэля. Сначала южноамериканец сам сорвал кросс и перевод на линию, а затем Медведев дважды здорово принял. В конечном итоге Даниил довел дело до победы в первой партии — 6:2. Визуально сложилось впечатление, будто он сделал это даже в режиме энергосбережения. Будто понимая, что класс конкурента намного ниже. Один из главных факторов успеха — подача. У Черундоло возникали проблемы с приемом даже на второй.

Хуан-Мануэль Черундоло и Даниил Медведев. Фото Reuters

Такой же сценарий

Второй сет стал точной копией первого. Даниил сразу же сделал брейк, а затем при 4:2 еще один, после чего закрыл матч. На подаче, задней линии и у сетки он полностью превзошел аргентинца. И по времени получилось все очень быстро — Медведеву хватило чуть больше часа, чтобы выйти в следующий круг.

Отличная игра в исполнении россиянина, особенно с учетом того, что это был его первый матч за две с лишним недели. Да, оппонент оказался не топ-уровня, но все-таки в прошлом круге он выбил Оже-Альяссима, хоть канадец сейчас находится далеко не в лучшем состоянии.

Соперник Медведева в 1/8 финала уже известен, им станет американец японского и вьетнамского происхождения Брэндон Накашима. Между собой будущие конкуренты играли два года назад на харде в Индиан-Уэллсе, и тогда Даниил одержал победу со счетом 6:4, 6:3.

Выход в четвертый круг грунтового «мастерса» для Медведева — отличная новость с учетом того, что зимний и весенний отрезок нынешнего сезона пока складывается не лучшим образом. Даниил говорит, что его устраивает качество собственного тенниса, но результаты оставляют желать лучшего. Тем не менее уже через неделю Медведев точно вернет себе звание первой ракетки России. Это стало известно после того, как нынешний лидер отечественного мужского рейтинга Андрей Рублев не сумел защитить в Мадриде прошлогодние очки и в итоге вылетит во второй десяток рейтинга ATP.