Медведев добрался в Вене до дерби. В четвертьфиналах сыграют сразу три россиянина

Андрей Рублев тем временем квалифицировался на итоговый турнир.

ATP 500 в Вене. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 3:6, 6:2, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:5, 6:3

Сразу три российских теннисиста сыграют в четвертьфиналах турнира ATP 500 в Вене. К Карену Хачанову, который пробился в эту стадию днем ранее, присоединились действующий чемпион Даниил Медведев с Андреем Рублевым. Причем теперь за выход в полуфинал Медведев сразится как раз с Хачановым, а Рублев, гарантировавший себе участие в итоговом турнире, встретится с Александром Зверевым из Германии.

Рублев пятым будет

Конечно, Рублев в последние годы находится в тени яркого соотечественника и своего друга Медведева, однако и его успехи нельзя недооценивать. Особенно в плане стабильности на топ-уровне. Достаточно сказать, что Андрей в четвертый раз подряд квалифицировался на итоговый турнир ATP. Для этого в Вене ему хватило выхода в четвертьфинал. «Чувствую себя прекрасно. Отбор на итоговый турнир — отличная новость. Не знал, что пройду квалификацию, если выиграю матч, так что приятно получить такие новости. С нетерпением жду соревнований, очень рад снова принять участие в итоговом турнире», — приводит пресс-служба ATP слова Рублева, ставшего пятым участником состязаний в Турине после серба Новака Джоковича, испанца Карлоса Алькараса, Медведева и итальянца Янника Синнера.

Во встрече с Арнальди вновь, как и в игре первого круга с Алексеем Попыриным из Австралии, россиянин справился в двух партиях. Причем все получилось даже легче, пусть и в матче с Арнальди Рублев в стартовом сете испытал определенные сложности.

До счета 6:5 в его пользу соперники брали свои подачи, пусть у Андрея было много шансов. Так, во втором гейме встречи он заработал тройной брейк-пойнт, а при 5:4 имел сетбол на приеме. Но 22-летнему Маттео, уже пробившемуся в топ-50, каждый раз удавалось спастись. Однако все-таки количество шансов перешло в качество в 12-м гейме — Рублев при 30:40 на подаче итальянца заставил соперника ошибиться у сетки. А на старте второй партии вновь сделал брейк, на сей раз благодаря эффектной свече. После чего только разок дал повод поволноваться на своей подаче — в седьмом гейме счет дошел до «ровно». Однако после этого россиянин хорошей подачей и классной атакой он смог-таки подачу удержать.

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Теперь в четвертьфинале Рублева ждет классическая битва еще с одним хорошим другом Александром Зверевым. Теннисист из Германии ведет по личным встречам 5:2, но оба матча в нынешнем сезоне заканчивались победами россиянина в двух партиях. Так что назвать фаворита предстоящего поединка не так и просто. Хотя радует, что Андрей пока продвигается по турнирной сетке в столице Австрии в экономном режиме, выиграв обе встречи в двух партиях.

Андрей Рублев. Фото AFP

Волевая победа фаворита

Медведев первый барьер в лице Артура Фиса из Франции также прошел уверенно, но в матче с болгарином Григором Димитровым ему пришлось куда сложнее. Григор сейчас находится в прекрасной форме, о чем свидетельствует недавняя победа болгарина над Алькарасом на «мастерсе» в Шанхае. Вот и встречу с Медведевым он начал очень здорово, трижды в первом сете взяв подачу первого «сеяного» из России. И хотя на своей подаче тоже был не совсем безупречен, с комфортом забрал стартовую партию.

По личным встречам Медведев вел 5:2, но при этом во всех выигранных прежде матчах первый сет оставался именно за ним. В том числе и год назад в полуфинале в Вене, выигранном 6:4, 6:2. На сей раз начало не удалось, хотя во второй партии Даниил заиграл куда чище, снизив количество невынужденных ошибок в несколько раз. А именно, до двух за восемь геймов. Не сказать, что Димитров играл плохо, но с таким Медведевым справиться было почти невозможно.

Впрочем, даже россиянин не способен держать такой уровень на протяжении всей встречи, так что в третьем сете брака вновь стало побольше. Тем не менее качество тенниса было очень высоким — Даниил и Григор устраивали затяжные перестрелки на высоких скоростях, успешно отыгрывая брейк-пойнты до счета 4:4. Но первым дрогнул все же болгарин, проигравший в девятом гейме свою подачу «под ноль». И хотя на подаче Медведева на матч было 30:30, Даниил двумя классными подачами решил судьбу встречи в свою пользу.

В игре с Хачановым он, конечно же, будет фаворитом, пусть Карен также находится в хорошей форме. По личным встречам Даниил ведет у Карена 4:1, единственную победу Хачанов одержал в 2018-м на Кубке Кремля.

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В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу Медведева в четвертьфинале можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. А вот успех Хачанова оценен высокими 3.90 (21%).