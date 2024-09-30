Медведев включил в Пекине «режим осьминога». В полуфинале его ждет Алькарас

Россиянин деморализовал Флавио Коболли, доставая «мертвые» мячи.

Турнир ATP 500. Пекин

Четвертьфиналы

Даниил Медведев (Россия, 3) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 7:5, 6:2

Россиянин Даниил Медведев впервые с Уимблдона вышел в полуфинал — на турнире ATP 500 в Пекине он шокировал публику и соперника итальянца Флавио Коболли своим фантастическим передвижением по корту, выигрывая розыгрыши, которые, казалось, просто невозможно выиграть. Теперь Медведева ждет суперматч с испанцем Карлосом Алькарасом, переигравшим еще одного нашего соотечественника Карена Хачанова.

Почти 17 месяцев без титулов

Медведев в отличие от Хачанова проводит куда более успешный сезон, занимая пятое место в рейтинге ATP и четвертое место в чемпионской гонке. Но вот титул Даниил не может выиграть уже почти полтора года, с мая 2023-го, когда он первенствовал на «мастерсе» в Риме. Конечно, на игрока такого уровня подобная безвыигрышная серия не может не давить, хотя сам россиянин старается сохранять спокойствие. И радоваться другим достижениям. К примеру, в Пекине Даниил обыграл не самых удобных для себя французов Гаэля Монфиса (6:3, 6:4) и Адриана Маннарино (7:6, 6:2), не отдав им ни одной партии. Правда, с Маннарино ему на тай-брейке пришлось отыгрывать сетбол, но благодаря хорошей подаче все получилось. А затем его преимущество над Адрианом уже не вызывало особых сомнений.

Кстати, та победа принесла Медведеву 75-й выход в четвертьфинал на уровне ATP. «Титулы, конечно, важнее. Но 75 четвертьфиналов — это здорово. Когда вышел в свой первый четвертьфинал в Москве, был очень счастлив. А сейчас у меня уже 75. Я все еще радуюсь, пусть уже не так сильно, как раньше. Но если ты хочешь выиграть турнир, ты должен быть в четвертьфинале», — сообщил Даниил официальному сайту ATP.

Соперник россиянина по юбилейному четвертьфиналу 22-летний Коболли в отличие от французских ветеранов только-только начинает осваиваться в теннисной элите. И получается совсем неплохо — сейчас Флавио занимает 32 место и близок к попаданию в топ-30. В нынешнем сезоне он совершил серьезный прорыв в результатах, обыграв, в частности, канадца Феликса Оже-Альяссима, американцев Бена Шелтона (дважды) и Томми Пола.

Даниил Медведев. Фото AFP

Даниил спасался из безнадежных ситуаций

С Медведевым Флавио сыграл перед турниром в Пекине лишь однажды, зато совсем недавно — в третьем круге US Open уступил в трех партиях. Он явно был не прочь взять реванш в Китае и, кстати, навязал россиянину борьбу. Однако, если с точки зрения игры в целом Даниил был в четвертьфинале неидеален, совершал двойные ошибки, то в ключевых розыгрышах он действовал просто блестяще. Достаточно сказать, что он отыграл 10 из 11 брейк-пойнтов. А подачу Коболли взял в общей сложности четыре раза.

Итальянец, кстати, также был неплох в обороне, соперники периодически менялись ролями, захватывая инициативу в розыгрышах. Но если россиянин обычно свое преимущество использовал, то Флавио порой проигрывал в выгоднейших ситуациях. Но не из-за того, что играл слишком мягко — просто Медведев поймал кураж и доставал невероятные мячи. Коболли от разочарования ронял (а не бросал) ракетку, жаловался своему боксу на судьбу, разводил руками и признавал крутизну оппонента. В шестом гейме первого сета итальянец не смог реализовать пять брейк-пойнтов, упустив шанс сделать счет 3:3. После чего сильно расстроился и сразу отдал еще одну свою подачу.

В итоге Даниил забрал первый сет и сразу повел с брейком во втором. Однако соперник сумел-таки огрызнуться и сравнять счет. Впрочем, ненадолго — Медведев со счета 1:2 выиграл девять розыгрышей подряд, а заодно и вновь взял подачу итальянца. Вскоре он при счете 5:3 в свою пользу заработал двойной матчбол на подаче Коболли, но тот отыгрался. Мало того, соперник повел 30:0 и на подаче Даниила и имел неплохие шансы сравнять счет в партии. В следующем розыгрыше Флавио бросил великолепную свечу и уже наверняка думал о том, как будет реализовывать тройной брейк-пойнт. Вот только Медведев каким-то непостижимым образом свечу достал и попал прямо под заднюю линию. Розыгрыш продолжился, Даниил его выиграл. И хотя в итоге один брейк-пойнт Коболли все же в том гейме заработал, россиянин удержал подачу и выиграл матч. При рукопожатии у сетки итальянец явно был впечатлен «режимом осьминога» от Медведева.

Теперь в полуфинале Медведев встретится с Алькарасом, которому в четырех партиях проиграл в своем предыдущем четвертьфинале — на Уимблдоне. Но медленный хард Пекина заметно отличается от травы Уимблдона, поэтому что-то прогнозировать сложно. Ведь и Хачанов создал Карлосу большие проблемы в первой партии.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Хачанова хватило на один сет

Хачанов в Пекине наконец-то начал обретать себя после явно затянувшейся серии неудач. Достаточно сказать, что в предыдущий раз в четвертьфинале турнира ATP россиянин играл еще в апреле в Монте-Карло, а две победы подряд одержал в мае на грунте Рима. После чего на девяти турнирах подряд вылетал в первом или втором кругах, что для теннисиста, чуть более года назад входившего в топ-10, конечно, из рук вон плохо. Все эти неудачи явно сказывались и на рейтинге ATP — Карен вылетел из топ-20, откатившись к данному моменту на 27 место. И чтобы остановить такое свободное падение от него срочно требовалось показать хоть какой-нибудь приличный результат.

К счастью, в Пекине это получилось — выход в четвертьфинал после побед над испанцем Робертом Карбальесом Баэной (6:4, 6:4) и аргентинцем Франсиско Черундоло (7:6, 7:6) стал уже хорошим достижением. Забавно, но Франсиско проиграл в нынешнем сезоне Карену пять матчей из пяти. Правда, перед игрой с Алькарасом у поклонников россиянина особых иллюзий не было — соперники в 2022 и 2023 годах играли трижды, и молодой испанец взял семь партий из семи. Хотя в прошлом сезоне в Мадриде Карен был очень близок, чтобы перевести матч в третий сет, уступив в итоге 4:6, 5:7.

«Карен — сложный игрок. Неважно, что я выиграл три матча, которые провел с ним. Я должен быть очень сильно сосредоточен на игре. Он очень хороший теннисист. Ему нельзя позволять играть в его фирменном стиле и чувствовать себя комфортно на корте. Я постараюсь выполнять свои хорошие удары, загоняя его в неудобные позиции. Посмотрим, но это точно будет интересный матч», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

Что ж, по крайней мере, первый сет точно не разочаровал. При 2:1 в свою пользу Карен заработал брейк-пойнт, но первый брейк в следуюшем гейме оформил испанец. Однако Хачанов мгновенно восстановил паритет. При 4:4 он героически в 15-минутном гейме отстоял свою подачу, после чего на подаче испанца было 15:30. Так что россиянин был в двух мячах от выигрыша сета, но шансом не воспользовался. После чего отдал с 40:15 свою подачу, а затем и партию. Во втором сете равная борьба, к сожалению, шла только до счета 2:2, но в целом игра Хачанова оставила в Пекине приятное впечатление.