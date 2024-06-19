Медведев не смог привыкнуть к траве. Россиянин остался без четвертьфинала в Галле

Даниил обидно проиграл китайцу Чжан Чжичжэню.

Турнир ATP 500. Галле

Второй круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5)

Травяной турнир в Галле сложился для российских теннисистов в 2024 году крайне неудачно. Вслед за Андреем Рублевым и Романом Сафиуллиным вылетел и Даниил Медведев, причем весьма обидным образом. В матче второго круга против китайца Чжан Чжичжэня он в решающем сете вел с брейком, а затем 4:1 и 5:3 на тай-брейке, но на удивление провально сыграл в решающих розыгрышах.

Был доволен только движением

В первом круге в Галле Медведев, напомним, обыграл Нуну Боржеша из Португалии. Причем не сказать, что победа далась ему легко, пусть обошлось и двумя сетами (7:6, 6:4). Но в первой партии россиянин отыграл у Боржеша сетбол при 5:6, да и во второй партии особого преимущества у него не наблюдалось. Отчасти тогда помогла электронная система судейства, начавшая сбоить в десятом гейме второго сета и позволившая Даниилу сделать важнейший брейк и довести матч до победы.

«Это был очень сложный матч — первый в нынешнем сезоне для меня на траве. Но я, конечно, пытался показать свой максимум, и думаю, что в конце встречи мы с соперником начали играть все лучше и лучше. В заключительном гейме я был очень хорош на приеме», — отметил Медведев после стартовой игры. Впрочем, самокритично добавив, что передвижение по корту — единственное, что у него хоть немного получалось.

После такого не слишком уверенного начала травяного сезона от Даниила, конечно, его турнирные перспективы в Галле вызывали определенные опасения. Вторым соперником россиянина стал китаец Чжан Чжичжэнь, занимающий сейчас наивысшую в карьере 42-ю строчку в рейтинге ATP. В этом сезоне лучшим результатом Чжана был четвертьфинал грунтового «мастерса» в Риме. Он также добрался до третьего круга «Ролан Гаррос», а на траве успел на прошлой неделе сыграть в Штутгарте, уступив на тай-брейке решающего сета немцу Доминику Кепферу.

Китайца можно назвать игроком, предпочитающим агрессивный и атакующий теннис. Вместе с тем большинство своих лучших результатов Чжан Чжичжэнь показывал на грунте. На траве Галле матч с Медведевым он начал довольно уверенно на своей подаче, а на приеме Даниил дал ему несколько шансов в шестом гейме. Сначала китаец заработал двойной брейк-пойнт, в том числе и благодаря паре срывов россиянина, затем счет сравнялся, вновь стало «меньше». Пусть Медведеву и не понравились очередные сбои электронной системы фиксации аутов, он и третий брейк-пойнт отыграл. Однако Чжан заработал четвертый шанс и все же сумел взять этот затяжной гейм. Благодаря чему получил роскошное преимущество в сете (4:2), которое вскоре и реализовал.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Матч упущенных возможностей

Хотя во второй партии ситуация начала меняться в лучшую для Даниила сторону. Он стал глубже попадать в корт, да и на приеме прибавил, периодически ставя оппонента в более сложное положение. Свою подачу он забирал уверенно, а на приеме в одном гейме было 15:30 не в пользу китайца, в другом — и вовсе 0:30. Чжан Чжичжэнь оба раза отыгрался. Но при 3:2 в пользу Медведева россиянину удалось-таки сделать брейк. Причем на подаче соперника было 30:0, однако затем Даниил взял четыре розыгрыша подряд. Брейк-пойнт он заработал двойной ошибкой Чжана, а затем поставил точку классной обводкой. Китаец расстроился и по сути прекратил борьбу в партии. Сет он и вовсе отдал двойной ошибкой.

Понятно, что Медведев получил психологическое преимущество перед решающим сетом. И в дебюте третьей партии показалось, что он им спокойно воспользуется — Даниил в третий раз подряд взял подачу китайца, поведя 2:0. Мало того, при этом счете на его подаче было 30:0 — роскошная возможность еще увеличить преимущество, довести выигрышную серию до семи геймов подряд и окончательно деморализовать соперника. Вот только затем пошли ошибки, в том числе двойная на геймболе, а также две невынужденные со счета «ровно». Преимущество испарилось, все надо было начинать сначала.

Не сказать, что россиянин выглядел обескураженным, он продолжил играть достаточно хорошо, разве что при 4:4 заставил чуть понервничать, когда с 40:0 позволил сопернику сравнять счет (опять-таки не обошлось без двойной при 40:30), после чего все же забрал важный гейм. Затем на подаче Чжана было 0:30 и пару раз «ровно», но до матчбола Даниил не добрался. Вскоре сет и матч завершился тай-брейком, где по статистике фаворитом был Медведев. И он опять-таки здорово начал, выиграв при 1:1 самый затяжной (31 удар) розыгрыш матча классным обводящим справа по линии. Расстроенный китаец рухнул на траву, через минуту счет стал уже 4:1.

Да и при 5:3 казалось, что россиянин контролирует ситуацию. Увы, в самый важный момент первая подача отказала. Чжан сперва придавил на приеме, затем выиграл два розыгрыша на своей подаче, заработав матчбол. И ему даже ничего особо не пришлось на нем делать, просто относительно глубоко принять вторую подачу в корт — дальше Медведев грубо ошибся по длине. И пару раз после поражения с досады ударил ракеткой по траве. Хотя он сыграл в целом получше, чем против Боржеша, результат, увы, оказался неудовлетворительным. Больше турнирной практики у Даниила до Уимблдона не предвидится, так что защищать прошлогодний полуфинал ему придется почти с листа, после двух игр. Хотя Медведев способен набрать форму и по ходу Уимблдона-2024.