За день снялись трое соперников россиян. Странные события на турнире в Мадриде

Медведев и Рублев автоматом прошли в третий круг, для Вероники Кудерметовой нашли замену.

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Кристина Букша (Испания, LL) — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5

Теннисный турнир в Мадриде накрыла черед травм и болезней. В пятницу на свои матчи не смогли выйти три теннисиста, которым предстояло играть против россиян.

День отказов

Первой из наших новость о снятии соперницы узнала Вероника Кудерметова. Во втором круге она должна была сыграть с хозяйкой корта Паулой Бадосой, которая была «посеяна» на турнире под девятым номером. Причиной снятия испанки стала травма спины, хотя до старта в Мадриде она уверяла, что проблема уходит. «Со спиной все хорошо, понемногу мне становится лучше. Это была тяжелая травма, и она сильно отличалась от предыдущей. Она затрагивала нервы, поэтому боль была постоянной. Честно говоря, и обычная жизнь была кошмаром — я не могла даже встать с дивана. Но мне повезло, что лечение, уколы, которые мне пришлось делать несколько раз, помогли. Так что я медленно возвращаюсь».

Казалось бы, Веронику пропустят в третий круг без матча, однако Бадосу в сетке заменила соотечественница Кристина Букша, которая не смогла пройти квалификацию напрямую и неожиданно получила статус лаки-лузера. Букшу Кудерметова обыграла с трудом — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. После игры россиянка заявила, что о замене ее предупредили в последний момент. «Я узнала этот как раз, когда моя разминка началась. Мне сказали, что Паула снялась и еще неизвестно, с кем ты играешь. И вот буквально за полчаса мне сказали, вот ваш соперник. Причем даже не могли сначала определиться, какой корт. То ли второй центральный — Аранчи Санчес, то ли корт пятый. Я говорю: «Ну, вы определитесь, на каком корте я уже играю. Поэтому до последнего момента были такие непонятки».

Следующим отказником стал Ласло Джере. В первом круге серб без проблем выбил из розыгрыша итальянца Фабио Фоньини (6:2, 6:3), а во втором планировал играть с Даниилом Медведев. Для россиянина, как для обладателя 9 номера «посева», встреча должна была стать дебютной. Вот только за час до предполагаемого старта поединка появилась новость, что он не состоится — Джере решил закончить борьбу из-за болезни. Таким образом, Медведев прошел в третий круг, где встретиться с Хуаном Мануэлем Серундоло из Аргентины.

Даниил Медведев. Фото AFP

Первая ракетка России Андрей Рублев собирался начать «мастерс» в 21.00 пятницы матчем против Гаэля Монфиса. Однако француз, тоже сославшись на болезнь, снялся. В первом круге Монфис в трех сетах обыграл Борну Гойо, назвав победу «некрасивой», так как прошел дальше за счет ошибок оппонента, а сам действовал неактивно.

Рублеву, в отличие от случаев с Кудерметовой и Медведевым, новость сообщили заранее — за два-три часа до планируемого старта поединка. Теперь россиянин встретиться в третьем круге со старым знакомым — Александром Бубликом из Казахстана.

Болезненный Мадрид

Назвать пятничные проблемы теннисистов эпидемией пока нельзя, но накануне турнир покинули два игрока из числа «сеянных». «Мастерс» лишился второго номера и одного из главных фаворитов Карлоса Алькараса. Выступить испанцу помешала травма: «Во время финала в Барселоне я травмировал приводящую мышцу правой ноги, а вдобавок у меня дискомфорт в подколенном сухожилии на левой. Я старался отдохнуть, восстановиться, но сейчас все же важно сделать паузу».

Из женской сетки в четверг была вычеркнута двенадцатый номер «посева» Каролина Мухова. Причиной чешка назвала болезнь. Мухова должна была играть с украинкой Юлией Стародубцевой, которой подобрали замену — лаки-лузера Элизабетту Коччиаретто. Украинка прошла итальянку и теперь в третьем круге встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Каролина Мухова. Фото Global Look Press

Год назад в Мадриде тоже было несколько заметных снятий. Так, на четвертьфинальный матч против Феликса Оже-Альяссима не вышел лидер мирового рейтинга Янник Синнер, выбив до этого россиян Павла Котова и Карена Хачанова. Продолжить борьбу итальянцу помешала травма бедра.

Возникли неприятности на этой стадии в прошлом сезоне и у Даниила Медведева. В четвертьфинале против Иржи Лехечки он провел на корте 34 минуты. По ходу встречи он испытывал проблемы с паховыми мышцами, брал медицинские тайм-ауты и, уступив в первом сете 4:6, дальше решил не играть.

Год назад мучался от болезни Андрей Рублев, о которой он сообщил только после победного финала. «Я остаюсь в госпитале, мне сделают чек-ап всего. Потому что непонятно — либо это какая-то безумно сильная ангина, либо это какой-то вирус, от которого ничего не помогает. У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Когда я лежу на боку, не могу дышать. Плюс первые 4-5 дней там были раны, я не мог ничего есть, потому что они начинали жечь. Плюс палец, который воспалился на ноге и стал давить на кость, что невозможно было засунуть ногу в кроссовку», — сказал Рублев в интервью каналу «Больше!».

В нынешнем сезоне у Андрея стоит очень сложная задача — надо защитить тысячу очков, иначе он может вылететь из топ-10. Никогда в своей карьере россиянин еще не защищал титул. Рублев уверяет, что не испытывает давление из-за этого. Сейчас он занимает 8 место рейтинга, однако если не пройдет Бублика в третьем круге, то окажется за пределами топ-15, а также уступит статус первой ракетки страны Медведеву.

На профессиональном уровне Рублев и Бублик играли между собой семь раз. Счет в пользу россиянина — 5:2. В том числе за Андреем осталась их последняя встреча — в нынешнем сезоне Рублев был сильнее на турнире в Дохе — 6:3, 6:4. Матч в столице Катара проходил на харде, а вот на грунте теннисисты не противостояли друг другу еще ни разу.