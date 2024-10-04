У турнира точно сменится чемпион, а Джокович, Алькарас и Синнер рискуют вылететь на ранних стадиях.

Элита мирового тенниса переезжает из Пекина в Шанхай, где к ним присоединится Новак Джокович, последний раз выступавший в туре в конце августа на US Open. Великий серб показывает невероятные результаты в Китае (сам признавался, что демонстрировал на кортах в КНР свой лучший теннис в жизни), в том числе четыре раза (из 12) брал Shanghai Masters. Однако в этот раз Ноле может закончить свою борьбу уже в третье круге, где его соперником, вероятно, будет набравший отличную форму Флавио Коболли. Физическое состояние и мотивация самого Новака вызывает вопросы. То же самое можно сказать и про первую ракетку мира Янника Синнера. Да, за август и сентябрь у итальянца всего два поражения, но складывается ощущение, что на последних турнирах он играет заметно слабее, чем в первой половине года. Поэтому предположим, что Янник уступит Бэну Шелтону или в четвертьфинале Даниилу Медведеву.

Пневмония и возможная ампутация

На «мастерсе» в Шанхае традиционно очень быстрый хард. Пожалуй, это один из самых быстрых кортов в туре, и такие условия идеально подходят Медведеву. Да, он получил небольшое повреждение в матче с Карлосом Алькарасом в Пекине, но, похоже, отделался легким испугом. В четверг, 3 октября, Даниил тренировался без ограничений.

У Даниила относительно легкая сетка (хоть и маячит матч с Оже-Альяссимо/Циципасом в четвертом круге), а в случае победы над Синнером/Шелтоном ему откроется прямая дорога к титулу. Отметим, что он уже брал здесь трофей в 2019 году, обыграв в финале Александра Зверева. После этого турнир не проводился три года из-за пандемии коронавируса, а в прошлом сезоне до финала дошли Хуберт Хуркач и Андрей Рублев.

В этом году Хуберт снялся с турнира и теперь вылетит из топ-10. Травма, полученная на Уимблдоне, не позволила поляку достойно выступать последние месяцы. Теперь, вероятно, он вернется только к старту следующего сезона. Рублев же, который, как оказалось, перенес операцию после US Open, также вряд ли сможет защитить свои прошлогодние очки. Учитывая форму Андрея в Пекине, выход в четвертьфинал будет большим успехом. Правда, для этого надо будет обыграть Якуба Меньшика, Франсиско Серундоло и Каспера Рууда.

Андрей Рублев. Фото Reuters

«После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации, — отметил Рублев в интервью Telegram-каналу Betboom Tennis. — Повезло, что в первые три-четыре часа это все выяснилось, потому что после пяти-шести уже идет ампутация. В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось. До операции были не очень приятные прогнозы: что нужно будет месяц лежать в постели, нельзя будет ничего делать. Я рад, что удалось быстро вернуться».

А вот Карен Хачанов вполне может прибавить в рейтинге (в прошлом году проиграл в третьем круге Григору Димитрову). В Пекине Карен впечатлил своей уверенной игрой, в том числе на равных бился с будущим победителем Карлосом Алькарасом. Понятно, что в том матче Хачанову было нечего терять, но такой стабильности от россиянина мы не видели с 2023-го. Поэтому мало кого удивит, если в четвертом круге он пройдет второго «сеяного» Александра Зверева. На прошлой неделе у немца обнаружили пневмонию, но он все-таки решил сыграть в Шанхае, где ему не надо защищать очки (в прошлом году на старте проиграл Роману Сафиуллину).

«У меня была небольшая проблема с легкими, — рассказал на пресс-конференции Зверев. — Это воспаление, которое полностью пройдет через два-три месяца. Я принимаю лекарства. Но с Пекина я снялся потому, что сильно болел, высокая температура держалась во время и после Кубка Лэйвера. В итоге я попал в больницу, потому что чувствовал себя плохо, просто не было сил играть. Неделю принимал антибиотики.

Сейчас состояние лучше, но проблема с легкими не исчезла. Я по-прежнему чуть больше устаю, но варианта два — либо взять перерыв, либо играть так, как могу. Врач сказал, что если я буду играть, то мое выздоровление не замедлится и хуже мне не станет. Поэтому я рад, что могу выкладываться на сто процентов своих нынешних возможностей».

Хольгер Руне. Фото Reuters

Вероятный прорыв Руне

Из-за повреждения мы не увидим в Шанхае и полуфиналиста US Open-2024 Джека Дрейпера. Британец не доиграл четвертьфинал в Токио против Уго Умбера из-за травмы мышц живота и принял решение не ехать в Китай. Умбер же добрался до финала в столице Японии и вполне может отлично выступить в Шанхае. Вполне, возможно, француз остановит продвижение вернувшегося на вторую строчку рейтинга после Пекина Алькараса. Правда, если в третьем круге это не сделает Бу Юньчаокэтэ, который получил wild card в основную сетку «мастерса» после прорыва в Пекине. Предположим, что Карлос проиграет до финала.

У триумфатора Токио Артура Фиса тоже вряд ли хватит бензина, чтобы здорово показать себя на втором турнире подряд. В Японии француз оставил невероятное количество сил, проведя четыре тяжелейших матча (Умбер, Руне, Шелтон, Фриц). Удивить же может Хольгер Руне, которому на старте играть с травмированным Маттео Берреттини (итальянец может сняться с турнира). Далее по сетке у датчанина Иржи Легечка, Тэйлор Фриц, Хачанов.

Руне сейчас показывает очень стабильный теннис, и его выход в финал не станет сенсацией. Также большие надежды были связаны с Марином Чиличем. Чемпион US Open-2014 триумфально вернулся в тур после продолжительного простоя, выиграв представительный турнир в Ханчжоу (хотя до этого проигрывал всем подряд на челленджерах). Однако развить успех не получилось. В Токио в первом круге хорват уступил Кэю Нисикори, а в Шанхае — Артюру Казо.