Знакомство в детстве и тайное рождение двух детей: история любви теннисистов Даниила и Дарьи Медведевых

Лавстори лучшего теннисиста России и выпускницы МГУ, которые во второй раз стали родителями.

Даниил Медведев и Дарья Чернышкова знакомы с детства, они занимались теннисом и вместе ездили на международные турниры. Впервые они встретились, когда обоим было по 12 лет.

«Я отлично помню, когда впервые услышала фамилию Медведев. Нам было лет по 12, мы оказались на турнире в Анталье. И вот сидим в кафе прямо над кортами, обедаем — моя мама, тренер, еще какие-то девочки. Вдруг слышим вой. Звук кидания ракеток, слезы. Моя мама спрашивает: «Что происходит?» А папа Вероники Кудерметовой начинает смеяться: «Медведев играет. Вы его не знаете?» Мы пошли смотреть. Это был матч на три с половиной часа. Что-то с чем-то. Свечки, розыгрыши по 50 ударов. Даня с самого детства привык бороться до последнего, готов был что угодно делать — криво, косо... Только бы выиграть. И в этом смысле он совсем не изменился», — рассказывала Дарья журналу Tatler.

Даниил и Дарья Медведевы. Фото соцсети

Встречаться пара начала позже. Знакомые удивились, когда узнали об их отношениях.

«Я ведь знала с детства и Сашу Зверева, и Андрея Рублева, и девочек многих. Все ко мне подходили и спрашивали: «Ты, что, теперь с Даней?» И у него спрашивали, подкалывали. Помню, моя первая тренер пошутила: «Ну, раз сама не заиграла, то хотя бы так. Спокойнее будет», — говорила Даша в интервью Tatler.

В возрасте 18 лет Дарье пришлось попрощаться с профессиональным спортом из-за участившихся травм, которые доставляли ей невыносимую боль. Будущая жена Медведева входила в топ-70 юниорского рейтинга ITF. Но с 2017 года Чернышкова заняла место в команде своего возлюбленного.

«Первый турнир, на который она поехала со мной, был Уимблдон, где я обыграл Вавринку. Игорь Куницын подходит и говорит: «Что там с тобой за девушка?» Просто поинтересовался. Я ему объяснил, что она раньше в теннис играла, а он говорит: «Ну тогда супер! Иначе бы за день до матча она сказала: «Поехали в молл». И ты как бы «нет» не скажешь, потому что сразу обидится. Она понимает, что так делать нельзя, как и многие другие вещи. Конечно, из-за этого намного легче строить отношения», — говорил Медведев в интервью Eurosport.

Помимо поддержки избранника, Дарья была сосредоточена на развитии своей карьеры вне спорта. Девушка окончила МГУ по специальности «журналистика». Также она является магистром по специальности «история искусств». Спутница Медведева работала на РБК и в художественной галерее «МастАРТ». Однажды ей предложили отправиться в Китай на несколько месяцев для стажировки, но даты совпадали с выступлениями Даниила в туре. Паре пришлось всерьез задуматься о своих отношениях. Теннисист хотел, чтобы его избранница была рядом во время важных матчей, поэтому сделал ей предложение.

Даниил и Дарья Медведевы. Фото соцсети

Свадьба Даниила и Дарьи Медведевых

Даниил Медведев попросил Дарью стать его женой перед американской серией турниров в сезоне-2018. Звезды ATP-тура выступают в Северной Америке весной и возвращаются в августе перед заключительным в году турниром «Большого шлема» — Открытым чемпионатом США.

«Я сделал Даше предложение перед поездкой в Америку. К моему удивлению, она согласилась», — рассказывал Медведев.

С бракосочетанием тянуть не стали. 12 сентября 2018 года, сразу после US Open, Даниил и Дарья зарегистрировали отношения в Кутузовском ЗАГСе в Москве.

Правда, медовый месяц пришлось отложить. Через два дня после свадьбы теннисист играл в составе сборной России на Кубке Дэвиса. После командных соревнований спортсмен вместе с женой улетели в Санкт-Петербург. Дарья ходила по музеям, а Даниил принимал участие в турнире серии ATP 250.

Даниил Медведев с детьми. Фото соцсети

Дети Даниила и Дарьи Медведевых

В 2022 году болельщики Даниила Медведева забеспокоились, почему его жена давно отсутствует в боксе спортсмена. Некоторые даже заговорили о разладе в семье. На пресс-конференциях спортсмен говорил, что она наблюдает за матчами онлайн.

«Да, в этот раз Даша осталась дома. За моими матчами она следит по телевизору и онлайн. Когда встречался с Феликсом, жена одновременно смотрела матч по телевизору и проверяла счет в интернете, так как картинка немного запаздывала. Она видела сначала результат, например, 30:0, а потом розыгрыш и удивлялась: «Как же он победит тут, это невозможно!» — говорил на пресс-конференции Медведев.

Оказалось, что теннисист и его жена скрывали от посторонних новости о беременности Дарьи. 14 октября Даниил объявил, что стал отцом. На свет появилась дочь, которую назвали Алисой. Роды прошли в Ницце.

Медведев опубликовал снимок новорожденной в своих социальных сетях. «Добро пожаловать в этот мир, малышка», — подписал фото спортсмен.

Алиса с раннего возраста поддерживает отца во время важных турниров. Например, в 2023 году Дарья вместе с дочерью прилетели на Уимблдон. Даниил выложил фото с наследницей из Лондона. «Уимблдон был особенным в этом году», — подписал кадр Медведев. Тогда Медведев впервые в карьере дошел до полуфинала английского «мэйджора» и уступил будущему чемпиону, испанцу Карлосу Алькарасу.

Весной 2023-го Медведевы крестили дочь в Монако в православной церкви. Крестным ребенка стал Андрей Рублев. Также на важном событии присутствовал еще один российский теннисист — Карен Хачанов. Несмотря на соперничество с детства, спортсмены дружат.

Вторую беременность Медведевы также скрывали от публики. О том, что в семье произошло пополнение, стало известно в начале января 2025 года. Даниил разместил в социальных сетях фото с новорожденным ребенком и старшей дочерью. «Счастливый 2025-й», — подписал спортсмен снимок. Пол и имя малыша звездный отец не указал, однако по розовому цвету пеленок можно предположить, что у Алисы появилась сестра.

Даниил и Дарья Медведевы. Фото соцсети

Как и где живут Даниил и Дарья Медведевы

Семья Медведевых постоянно проживает в Монако. Здесь тренируются многие теннисисты. Причин много: хороший климат для круглогодичных тренировок на открытых кортах, а также отсутствие подоходного налога для заработков физических лиц за пределами княжества.

«Все знают, что я живу в Монако, тренируюсь во Франции, у меня вся команда — французы. Но я всегда говорил, что это ради построения карьеры. Всю карьеру я буду жить там. На это есть две причины: транспорт и климат. В декабре в Москве тренироваться на улице невозможно, а во Франции я тренируюсь на открытом воздухе круглый год. Но после карьеры я, скорее всего, буду жить в России», — говорил Медведев на одной из пресс-конференций.

Даниил Медведев свободно говорит на английском и французском языках.