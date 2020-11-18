Драма на тай-брейке: Рублев вылетает с Итогового, Циципас продолжает охоту

Российский теннисист уступил в самом драматичном пока матче в Лондоне-2020

ATP Finals. Лондон. Мужчины. Групповой турнир

Доминик Тим (Австрия, 3) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 7:6, 7:6

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Андрей Рублев (Россия, 8) —6:1, 4:6, 7:6 (8:6)

Андрей Рублев упустил матчбол в матче против шестой ракетки мира Стефаноса Циципаса и потерял шансы на выход из группы итогового турнира ATP в Лондоне. Впрочем, россиянина ни в коем случае нельзя винить за это поражение. Он сражался за каждый мяч, вытащил пару мертвых геймов и был очень близок к успеху. Но удача в концовке была на стороне более опытного соперника.

Провал в первом сете

Андрей Рублев и Стефанос Циципас встретились уже в третий раз за этот короткий теннисный сезон. Россиянин обыграл грека в напряженном финале в Гамбурге (6:4, 3:6, 7:5), отыгравшись со счета 3:5 в решающем сете. Циципас взял реванш спустя 10 дней, уверенно переиграв Рублева на «Ролан Гаррос» (7:5, 2:6, 3:6). На харде же теннисисты играли друг с другом всего раз — в полуфинале молодежного Итогового-2018 в Милане. Стефанос выиграл, а затем и взял трофей в игре с австралийцем Алексом де Минуаром.

Матч на групповом этапе взрослого ATP Finals тоже имел решающее значение для обоих теннисистов. В первом туре оба проиграли и больше не оставили себе шансов на ошибку. И если Циципас показал качественный теннис с Домиником Тимом, то Рублев откровенно перегорел в матче с Рафаэлем Надалем. После матча он рассказал, что ему помешали нервы и отсутствие опыта матчей против «большой тройки». Болельщики и специалисты надеялись, что ко второй игре россиянин придет в себя и покажет свой фирменный теннис.

Увы, но первый сет не оправдал этих ожиданий. Циципас довольно легко взял брейк на первой же подаче Рублева, а затем и сделал счет 3:0, выиграв свою подачу под ноль. Затем Андрей отыграл один гейм менее чем за 1,5 минуты, но это был лишь небольшой проблеск. При счете 4:1 Циципас вновь взял подачу соперника, причем россиянин либо ошибался, либо предоставлял такие возможности принимающему, что тот ими легко пользовался.

Всего для победы в первом сете Циципасу хватило 20 минут, а статистика Рублева была удручающей: всего 40 процентов на первой подаче и шесть невынужденных ошибок с бэкхенда.

Перезагрузка Рублева

Во втором сете мы наконец-то увидели того Андрея, к стабильной игре которого привыкли в 2020-м. Россиянин стал уверенно подавать (первые два гейма на своей подаче взял под ноль) и мощно бить с задней линии. Увы, но Циципас в этот вечер был так хорош, что до поры до времени не давал усомниться в своем превосходстве. Если Стефанос подавал вторым мячом, то Рублев получал шанс на очко, но если проходила первая подача, то пиши пропало.

Интересно, что соперники играли так быстро, что дошли до середины второй партии всего за 35 минут, а розыгрыши в среднем заканчивались на втором-третьем ударе.

Вновь тревожно за Андрея стало на его подаче при счете 3:3. Оппонент получил два брейк-пойнта, но нашему теннисисту удалось отыграться и закончить гейм подачей навылет. Всего второй в этом матче. Казалось, что исход партии решится на тай-брейке, но тут Рублев неожиданно легко сделал брейк, выиграв четыре очка подряд. Циципас только покачал головой и пошел готовиться к решающему сету. Прогресс в игре россиянина был очевидным. Он практически перестал ошибаться и выиграл 94 процента очков на первой подаче.

Andrey outta nowhere...



Rublev saves break points at 3-3 and then breaks himself to take the second set 6-4.#NittoATPFinals pic.twitter.com/OwJvXK9te0 — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2020

В третьем сете Андрей должен был получить психологическое преимущество над соперником. Во-первых, Циципас был явно не готов к такому резкому изменению в ходе встречи, во-вторых, Рублев просто феноменально выступает в этом году в решающих партиях. Его показатель 7:3, причем решающие сеты были выиграны у таких сильных теннисистов, как Денис Шаповалов, Сэм Куэрри, Фелис Оже-Альяссим и Циципас в уже упомянутом финале в Гамбурге.

Роковая двойная

Третий сет стал настоящей драмой, которая развивалась довольно медленно и доставила настоящее наслаждение фанатам тенниса. Циципас получил великолепный шанс вернуть себе инициативу, но при счете 1:1 не реализовал пять (!) брейк-пойнтов. Андрей проявил характер и героически сохранил свою подачу.

Еще один позитивный момент для Рублева заключался в том, что у него наконец-то стала проходить вторая подача, которая доставляла проблемы греку. Не зря перед Итоговым турниром экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников сказал «СЭ», что 23-летнему россиянину надо уделить самое серьезное внимание работе ног и второй подаче: «Если он подтянет эти два компонента, то сможет претендовать на первую позицию рейтинга».

Но если до первой строчки ATP еще далеко, то первая победа на ATP Finals была очень близко. При счете 3:3 Андрей проигрывал на своей подаче 0:30, а при 4:4 вел 40:0, но дал сопернику сравнять счет. В обоих случаях Рублеву приходилось проявлять максимум героизма, чтобы остаться в игре. Циципас был более хладнокровным на своей подаче, заколачивая один мощный бэкхенд за другим. Но при счете 6:5 в пользу Рублева грек впервые занервничал в решающем сете. Стефанос проигрывал 0:30, но спас положение за счет классной первой подачи.

Так все дошло до тай-брейка. Чувствовалось, что оба игрока устали: Андрей допустил две невынужденные ошибки с форхенда, а затем пропустил пару мощных атак Циципаса. Стефанос повел 5:2, но Андрей взял три очка подряд, отыграв мини-брейк. Сначала были две отличные атаки, а затем уже и грек ошибся с форхенда. В следующем розыгрыше Андрей получил матчбол, но не реализовал его. Двойная ошибка. Это было так не вовремя, что Циципас получил мощный эмоциональный заряд и уверенно довел дело до победы.

Defending champ stayin' alive!@StefTsitsipas survives a rollercoaster with Rublev 6-1 4-6 7-6(6) to set-up a showdown on Thursday with Nadal for the second semi-final spot in Group London 2020#NittoATPFinals pic.twitter.com/V0nSelaIbO — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2020

Конечно, Андрею должно быть обидно до слез. Он вылетает с Итогового, но не стоит забывать, что это был его дебют в Лондоне, а 2020-й он начал в статусе 23-й ракетки мира. У Рублева еще все впереди, а Циципас постарается защитить свой прошлогодний титул.