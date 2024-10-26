«Ты сам понимаешь, что это перебор». Рублев выругался матом на турнире в Базеле и получил штраф

Эмоциональный диалог с судьей .

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд, Четвертьфинал

Бен Шелтон (США, 6) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Российский теннисист Андрей Рублев уступил американцу Бену Шелтону в четвертьфинале турнира в швейцарском Базеле счетом 5:7, 7:6 (7:3). Один из самых неоднозначных эпизодов матча произошел во втором сете, когда седьмая ракетка мира нецензурно выругался после того, как не принял подачу.

Что произошло

После своих неудачных действий Рублев выкрикнул матом на испанском языке, за что получил предупреждение. Но к тому моменту оно уже было вторым — первое ему дали до этого за удар по коробке для полотенец. Поэтому Андрею автоматически «выписали» штраф на одно очко. Дальше у него состоялся эмоциональный диалог с судьей на вышке.

— Я сам себе это сказал. Я не могу с собой говорить?

— Можешь, но...

— Я даже не прокричал, а сказал себе. Ты сам понимаешь, что это перебор. Посмотри все виды спорта и назови хоть одного спортсмена, который никогда ничего не говорит.

— Я не могу.

— Вот видишь.

Фото AFP

— Но это правила тенниса.

— А чем теннис отличается от других видов спорта? Посмотри футбол, посмотри НБА... Я сам себе это сказал, даже не кричал. И я сказал это в свой адрес — а не в чей-то другой.

— Я согласен.

— Ок. Вот и все.

— Просто не используй такие слова. Ты же знаешь, что такие слова приводят к предупреждениям.

— Вот скажи мне, когда у тебя в жизни возникает напряженная ситуация, как можно не реагировать? Ты в пробке стоишь, тебя подрезает какой-нибудь идиот, ты говоришь: «О, проезжай, ты отличный парень»?

— Ты же понимаешь, что это другая ситуация.

— А мне теперь штраф 20 тысяч платить.

Рублев бывает излишне эмоционален, но он такой не один

На корте россиянин частенько лупит себя ракеткой и разбивает руки в кровь, а также разговаривает с судьями на повышенных тонах. Например, в марте 2024-го Андрея дисквалифицировали с полуфинала турнира в Дубае против Александра Бублика.

Рублев накричал на судью и назвал его «дебилом», и супервайзер решил сразу же снять его с матча. А затем у нашего теннисиста забрали 200 рейтинговых очков, но потом передумали и вернули, как и гонорар. Однако Андрея это не сильно обрадовало, поскольку он мог победить соперника и пройти дальше.

Бублик, кстати, также известен своим эмоциональным поведением. Из его свежих цитат можно вспомнить ту, что произошла на днях на турнире в Базеле. Представитель Казахстана эмоционально отреагировал на попадание соперника мячом в линию.

«Я ***** церковь построю, ***** Буду там молиться *****. Может, хоть это поможет, ***», — сказал Бублик во время встречи с Ботиком ван де Зандсхюлпом.

После проигранного второго сета Александр разбил ракетку об корт, а третий сет решил не доигрывать — снялся и вылетел. При этом никто его за мат не оштрафовал.