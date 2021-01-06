Американский теннисист потратил на бегство из России $ 40,000. И его простили

Сэм Куэрри впервые объяснил, почему в октябре прошлого года сбежал с турнира в Санкт-Петербурге. Он нарушил все возможные правила карантина по COVID-19.

На прошлой неделе Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) завершила расследования инцидента с бегством из Санкт-Петербурга американского теннисиста Сэма Куэрри и семьей, инфицированной коронавирусом. Разбирательство заняло 10 недель. 33-летнему спортсмену за нарушение ковидного протокола грозили 100 тысяч долларов штрафа и трехлетняя дисквалификация, но дисциплинарный орган поступил с ним в высшей степени либерально. Куэрри условно оштрафован на 20 тысяч долларов и в течение шести месяцев будет находиться на испытательном сроке. После публикации решения Сэм дал интервью Sports Illustrated, в котором объяснил причины своего поведения в России.

Что натворил американец

В октябре прошлого года Куэрри (на тот момент — 49-й номер одиночного рейтинга ATP) прибыл на турнир в St. Petersburg Open не один, а с 30-летней женой Эбби и семимесячным сыном Фордом. Такой необычный в коронавирусную эпоху поступок теннисист объяснил тем, что не хотел расставаться с семьей во время своего семинедельного тура по Европе (помимо Санкт-Петербурга он планировал сыграть в Кельне, Вене и Париже). В день приезда, 7 октября, Сэм с супругой сдали отрицательные тесты на коронавирус. Но, когда, согласно протоколу, через четыре дня им сделали повторные анализы, они дали положительный результат. Заражение было подтверждено повторным тестированием в этот же день.

Согласно протоколу ATP и правилам Роспотребнадзора, Куэрри был снят с турнира и изолирован вместе с семьей в номере отеля. В случае бессимптомного протекания болезни американской семье был предложен карантин в апартаментах премиум-класса. Однако провести осмотр инфицированных российским врачам не удалось, несмотря на усилия организаторов турнира и тур-менеджера ATP. 12 октября Сэм и его жена не пустили доктора в номер, сославшись на то, что спит ребенок. Новый тест семье был назначен на 15 октября, но 13 октября в 5:45 утра семья без уведомления сотрудников гостиницы убежала в аэропорт. Позднее Куэрри сообщил представителю АТР, что покинул Россию на частном самолете.

Когда о случившемся стало известно широкой публике, на Сэма обрушился шквал критики. Теннисист явно нарушил все возможные протоколы, подвергнув опасности жизнь и здоровье окружающих и, возможно, поспособствовав распространению коронавируса. До конца сезона Куэрри не участвовал ни в каких соревнованиях и не давал публичных комментариев относительно своего поступка. Но после того, как ATP вынес официальное решение, он решил объяснить свои мотивы. В интервью SE теннисист заявил, что ситуация в Санкт-Петербурге была сложная, и ее нельзя сводить к тому, что он заболел COVID и просто убежал из карантина.

St. Petersburg Open Statement pic.twitter.com/xkWeDk3gFk — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) October 12, 2020

Как происходил побег

По словам Куэрри, после положительного теста на COVID он с женой был согласен на двухнедельный карантин в гостиничном номере. Но вечером 12 октября теннисисту позвонил представитель ATP и сообщил, что сейчас к ним для медицинского осмотра придут врачи. В случае, если у кого-то из инфицированной семьи будут зафиксированы симптомы коронавируса, то больной будет госпитализирован — скорее всего, с разделением семьи. От подобной перспективы у жены спортсмена случилась истерика. Дело в том, что у их сына в тот момент начали резаться зубы, и от этого у него все время была небольшая температура. Эбби испугалась, что неизвестные ей врачи трактуют это как симптомы ковида, и разлучат ее с ребенком. Никто из ATP не смог гарантировать Куэрри, что этого не случится.

— Несмотря на пандемию, я был не единственным, кто привез с собой на турнир жену и ребенка, — рассказал американец в интервью SE. — Другие игроки тоже приехали с семьями. Так устроен мир тенниса. Мы знали о риске, но не думали, что нас ждет нечто то большее, чем карантин в номере отеля.

Перепуганный Сэм договорился о переносе медосмотра на десять утра и через своего агента зафрахтовал частный самолет, решив сбежать из России. Срочный чартер из Петербурга до Лондона обошелся теннисисту в 40 тысяч долларов. Утром 13 октября семья без всяких проверок села в самолет и также без дополнительного тестирования оказалась на территории Великобритании. Куэрри уверяет, что всю дорогу они не снимали масок, отказавшись ради этого от еды и питья. В Лондоне они сразу отправились на съемную квартиру, где провели две недели на самоизоляции. По словам Сэма, небольшие симптомы у них с женой все-таки присутствовали. «Появились боль в горле и насморк. Но через три дня все было в порядке, мы не нуждалась в госпитализации», — отмечает теннисист.

Считаю, что поступил правильно

— Как отец и муж я считаю, что поступил правильно, — резюмировал Куэрри. — В том месте, где мы находилось, я не должен был отпускать свою семью в больницу на две недели. Не считаю упреки в свой адрес справедливыми. Я не отказывался от медосмотра в Санкт-Петербурге, я просто попросил врачей прийти на следующий день — и они согласились. Нам действительно предложили переехать в апартаменты, но не сказали, где они находится, и как мы будем добывать там еду. И переезд был возможен только при условии, если врачи установят, что у нас троих нет симптомов. На мой взгляд, уехав из России, мы никого не подвергали опасности. Мы держались особняком, на нас были маски. Во время перелета мы сделали все возможное, чтобы свести к минимуму контакт с кем-либо. Позднее я говорил с врачами, и они повредили, что во время той поездки мы никому не могли передать вирус.

По словам Куэрри, у него нет претензий к ATP, поскольку ситуация в Петербурге целиком находилась в руках местных властей. Больше того, тур вошел в положение спортсмена, решив, что он действовал в интересах своей семьи, и это является смягчающим вину обстоятельством. Американцу предписано не нарушать карантинных протоколов на протяжении полугода. Если он будет вести себя хорошо, то штраф в 20 тысяч долларов аннулируют. С другой стороны, все это очень плохой сигнал для властей тех стран, которые сейчас дают разрешение на проведение теннисных турниров, несмотря на пандемию.

Получается, что все ковидные протоколы в теннисе — это фикция, и за их нарушение «в интересах семьи» не следует фактически никаких реальных наказаний. Это должны иметь в виду, например, власти австралийского штата Виктория, которые накануне Australian Open собираются запереть теннисистов в отеле на двухнедельных карантин. Куэрри, кстати, тоже собирается на этот турнир «Большого шлема», правда уже без жены и ребенка. Инцидент в Питере выявил и явные проблемы с коммуникацией. Ведь очевидно, что российские врачи не стали бы госпитализировать Сэма и его жену без явной угрозы для жизни американцев — в питерских больницах в октябре было кого лечить и без них. Однако нервному спортсмену это почему-то никто не объяснил.