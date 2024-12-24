Еще одна звезда тенниса получила проблемы с антидопингом. Двукратный победитель ТБШ винит врачей

Чемпион US Open в парном разряде австралиец Макс Перселл отстранен из-за манипуляций с кровью.

К суперзвездам тенниса Иге Свентек и Яннику Синнеру, имевшим неприятности с допингом в нынешнем году, прибавился еще один известный игрок. Действующий чемпион US Open в парном разряде австралиец Макс Перселл отстранен из-за превышения предельного объема внутривенной инъекции. 26-летний спортсмен не включен в список участников январского Открытого чемпионата Австралии и винит в случившемся клинику, в которой проходил витаминизацию. В любом другом виде спорта Перселлу грозило бы два года дисквалификации, однако теннис славится особенно мягким отношением к допинговым нарушителям и, вполне вероятно, нас ждет новое скандальное оправдание.

Неосознанно получил внутривенную инфузию

Странное поведение организаторов ближайшего «мейджора» Australian Open оказалось совершенно логичным после того, как Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о временном отстранении Макса Перселла с 10 декабря 2024 года. Этот спортсмен сейчас занимает 105-ю строчку одиночного рейтинга ATP (совсем близко от границы попадания в основную сетку «мейджоров»), и австралийцам логично было поддержать своего игрока. Однако Перселл не получил wild card на мельбурнский турнир «Большого шлема». В парном разряде состав участников пока не объявлен, но очевидно, что Джордану Томпсону придется искать себе нового напарника. До завершения расследования 12-й номер парного рейтинга выступать не сможет.

ITIA обвиняет победителя двух «мейджоров» (Уимблдона-2022 и US Open-2024), а также финалиста Открытого чемпионата Австралии (2020, 2022) в парном разряде в «использовании запрещенного метода» и отказывается комментировать дело Перселла до завершения расследования, которое может занять несколько месяцев. Однако некоторые обстоятельства случившегося стали известны из заявления Макса в соцсетях, в котором игрок объявляет себя жертвой халатности медиков. В 2018-м американский пловец Райан Лохте в похожих обстоятельствах получил 14 месяцев дисквалификации, а французский футболист Самир Насри отсидел за витаминизацию при помощи капельницы полтора года.

«Я добровольно принял временное отстранение, так как неосознанно получил внутривенную инфузию витаминов свыше допустимого предела в 100 мл, — говорится в заявлении Перселла. — Пока мне не прислали медицинские записи из клиники, показывающие, что объем внутривенной инъекции был выше допустимого, я был полностью убежден, что сделал все, чтобы следовать правилам ВАДА. Но документы показывают, что внутривенная инъекция превышала предел, хотя я предупреждал клинику, что являюсь профессиональным спортсменом и не могу получать более в 100 мл препарата одновременно».

Макс Перселл. Фото Getty Images

Халатность врачей?

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, любые «инфузии или инъекции объемом более 100 мл в течение 12 часов» разрешены только в качестве терапевтического исключения. Перселл его не получал, и теперь эти действия подпадают под пункт «химические и физические манипуляции». Навряд ли это тянет на максимальное наказание в четыре года, тем более если Макс признает свою вину. Учитывая мягкий подход теннисных властей к допингистам, изгнание австралийца, скорее всего, ограничится сроком до полугода. «Временное отстранение вступило в силу 12 декабря 2024 года, и время, отбытое в рамках этого наказания, будет засчитано в счет будущих санкций, — говорится в релизе ITIA. — В ходе временного отстранения Перселлу запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия».

«Наш спорт окончательно погряз», — отреагировал на новости о проблемах соотечественника другой австралийский игрок Ник Кирьос, жестко критиковавший теннисные власти за фактическое оправдание лидера мужского тенниса Янника Синнера и второй ракетки женского рейтинга Иги Свентек. Итальянец в марте попался на стероидах, но просидел в отстранении всего пару дней. Расследование показало, что Синнер «заразился» допингом через лечебный крем, который использовал для заживления пореза на пальце массажист Янника. Свентек отделалась минимальным наказанием после того, как доказала: кардиологический препарат триметазидин попал в ее организм вместе с загрязненным лекарством для снятия симптомов джетлага, которое полька употребляла по рекомендации врача.

На что именно будут ссылаться адвокаты Перселла, пока неизвестно, но в допинговых делах о капельницах большую роль играют свидетельские показания. На Макса явно кто-то «стуканул» — иначе антидопинговые организации просто не узнали бы о его манипуляциях с витаминными растворами. Так что теперь ключевым моментом станет позиция администрации и персонала клиники. Хотя любому очевидно: обвиняемый теннисист — взрослый человек и наверняка способен оценить объем вводимого в его организм вещества. Так что списать все на халатность врачей не получится.

Райан Лохте. Фото Global Look Press

Донос на самого себя

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте в 2018-м был пойман на внутривенном вливании витаминов исключительно по собственной глупости. Американец разместил у себя в социальных сетях фото, где он лежит под капельницей. В антидопинговом агентстве США заинтересовались этим случаем и начали расследование, которое показало, что пловец получил внутривенное вливание в объеме более 100 мл без использования терапевтического исключения. И хотя сам препарат, который был введен, абсолютно безвреден и разрешен, это не сыграло никакой роли — Лохте заработал дисквалификацию, которая фактически поставила точку в его карьере.

В конце 2016 года в соцсетях французского футболиста алжирского происхождения Самира Насри было опубликовано фото с сексапильной брюнеткой Джамилой Созахде, врачом американской клиники Drip Doctors. Снимок сопровождала двусмысленная подпись: «Я получил здесь полный комплекс услуг, не только медицинских». Этот пост быстро удалили, но он все равно спровоцировал допинговый скандал. Насри уверял, что его аккаунт был взломан. Якобы таким образом футболисту отомстила его бывшая девушка — скандальная модель Анара Атанес. Если это правда, то диверсия удалась.

Антидопинговый комитет Испании (Насри тогда играл за «Севилью») озаботился не моральным обликом игрока, а процедурами, которые он проходил в клинике. Согласно официальной версии, они потребовались Самиру, «чтобы помочь поддерживать водный баланс и оставаться в отличном состоянии здоровья во время напряженного футбольного сезона». По факту Насри якобы на фоне пищевого отравления перелили с помощью капельницы 500 мл собственной крови с физраствором, содержащим микроэлементы. После этого врач, принимавшая футболиста в клинике Drip Doctors, попросила о совместном фото. И Самир согласился, поскольку не видел в этом ничего дурного.

Адвокаты Насри пытались получить ретроактивное разрешение на гемотрансфузию для лечения, но им было отказано. Самир получил шесть месяцев дисквалификации, которые потом по настоянию ВАДА превратились в 18 месяцев отстранения. После отбытия дисквалификации французский игрок пытался возобновить карьеру, но выйти на прежний уровень так и не смог. Селфи с красоткой стало для него роковым. В принципе клиника Drip Doctors специализируется на витаминотерапии и бустерных уколах. Среди ее клиентов — певицы Адель и Крис Браун, а также звезды американского футбола и баскетбола. У Джамилы Созахде много совместных снимков с другими знаменитостями из мира спорта, но ни один из них не заинтересовал антидопинговые организации.

Самир Насри. Фото Global Look Press

В России тоже был скандал с запрещенными внутривенными инфузиями, которые в 2019 году проводились воспитанникам училища олимпийского резерва в Чебоксарах, в том числе несовершеннолетним. В деле фигурировали шесть десятков юных спортсменов, некоторые из них получили дисквалификации, некоторые были оправданы. По итогам этого скандала дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА пожизненно отстранил от работы в спорте четырех врачей Чувашского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Некоторые из наказанных докторов уверяли, что не знали о существующих антидопинговых ограничениях на капельницы.