«Еще 5-6 часов — и пришлось бы ампутировать». Рублев чуть не лишился яичка

Вовремя обратился в больницу.

Россиянину Андрею Рублеву чуть не ампутировали яичко. 26-летний теннисист перенес операцию в сентябре и поделился деталями в ходе пресс-конференции после игры в Стокгольме. Ранее подробности были неизвестны.

«Еще пару часов — и все»

Рублев откровенно рассказал журналистам, что именно с ним произошло в сентябре. Оказывается, все было достаточно серьезно.

«Я не знаю, как об этом говорить — смешно или по-умному. Я чуть не потерял яичко. Да, мне очень повезло, так как врачи сказали, что в запасе было пять или шесть часов. Если бы начались проблемы с кровообращением, то его бы ампутировали.

Почему-то я согласился поехать в больницу и проверить, так как чувствовал себя странно. Врачи провели осмотр и экстренно отправили на операцию. Так что с момента первых ощущений до операции прошло 3-4 часа. В итоге все хорошо, но перед наркозом я подписал бумаги о том, что я разрешаю им ампутировать мне яйцо», — сказал Рублев на пресс-конференции.

До этого Рублев намекал на проблемы со здоровьем

О загадочной операции, которую теннисист перенес в сентябре, было известно давно. Андрей сам рассказал о ней еще на турнире в Пекине, но не поделился подробностями — просто заявил, что мог и не доехать до Поднебесной.

«Не знал, получится ли сыграть в Китае из-за некоторых проблем, которые у меня были. Изначально мне говорили — шансов выступить в Пекине нет, я должен был месяц пролежать в кровати, но потом все прошло хорошо, операцию провели успешно.

Мы не рассчитывали, что я выступлю в Пекине, потому что последние две недели я почти не играл в теннис. Я только на прошлой неделе начал немного тренироваться и в последние четыре дня уже играл чуть больше», — рассказывал Рублев на корте в Пекине.

А в начале октября россиянин и вовсе напугал болельщиков. Он признался, что ему угрожала ампутация — но опять без деталей.

«После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это все выяснилось, потому что после пяти-шести уже идет ампутация. В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось. До операции были не очень приятные прогнозы: что нужно будет месяц лежать в постели, нельзя будет ничего делать. Я рад, что удалось быстро вернуться», — цитировал Рублева BetBoom Tennis.

Теперь детали известны. Сейчас Рублев в порядке, выступает в шведском Стокгольме на турнире категории АТР 250. В четверг он пробился в полуфинал, где сыграет со швейцарцем Станиславом Вавринкой.

Фото AFP

Не первые проблемы со здоровьем

26-летний Рублев в этом году не в первый раз испытывает проблемы со здоровьем. Весной и в начале лета россиянина беспокоило горло.

«Оно раздуто настолько, что я не могу глотать. Когда я лежу на боку, я не могу дышать. Плюс первые 4-5 дней там были раны, я не мог ничего есть, потому что они начинали жечь. Я жрал детское питание и рис без соли и перца или макароны. И так неделю. Плюс палец, который воспалился на ноге и стал давить на кость, что невозможно было засунуть ногу в кроссовку. Потом из-за вируса у меня пошли красные пятна по телу, на стопах стали вскакивать волдыри. Хреново. Поэтому завтра отправляюсь на чек-ап», — заявил Рублев в интервью Youtube-каналу «Больше» в мае после «мастерса» в Мадриде.

Именно из-за проблем со здоровьем, по словам главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Андрей пропустил Олимпиаду в Париже.