Рублев упустил шанс еще раз одолеть Синнера. Не хватило самую малость

После поражения Андрея в четвертьфинале тысячника в Цинциннати не осталось россиян — все наши девушки тоже не порадовали.

Турнир ATP Cincinnati Open

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 4:6, 7:5, 6:4

Турнир WTA Cincinnati Open

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 10) — 6:3, 6:2

Ига Свентек (Польша, 1) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5

Парный разряд. Полуфинал

Лейла Фернандес/Юлия Путинцева (Канада/Казахстан) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:3, 6:4

Вторая ракетка России Андрей Рублев был очень близок к тому, чтобы второй раз за семь дней огорчить лучшего теннисиста планеты Янника Синнера. В четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати (США) 26-летний россиян выиграл первый сет и имел два брейковых мяча во втором при счете 4:3. Однако реализовать эти возможности нашему игроку не удалось. Неделю назад Рублев одолел Синнера в четвертьфинале тысячника в Монреале. Теперь Янник взял реванш, проявив чемпионский характер и волю к победе. Ну, а Андрей может утешать себя тем, что его кризис, кажется, позади, и можно ставить себе серьезные задачи на предстоящий US Open.

Янник Синнер. Фото USA Today Sports

В шаге от победы

Накануне Синнер отмечал свое 23-летие, и когда итальянца застали в комнате отдыха теннисистов дремлющим на диванчике, у многих возникли серьезные опасения, что празднование получилось бурным, и Янник выходит на четвертьфинал не в лучших кондициях. Итальянец успокаивал публику, уверяя: «Это было просто минутка релаксации и отдыха перед матчем». Однако в первом сете лидер рейтинга ATP действительно выглядел не совсем проснувшимся. Возможно, сказалось еще и то, что Синнер добрался до четвертьфинала, выиграв всего один матч. Первый круг он пропускал благодаря первому номеру посева, а в третьем отдыхал из-за отказа соперника — австралийца Джордана Томсона.

А вот Рублеву после проигранного финала Монреаля пришлось провести в Цинциннати еще четыре сета — были обыграны китаец Чжан Чжичжэнь и американец Брендон Накашима. В общем, в начале четвертьфинального поединка Андрей продемонстрировал лучший настрой, и взял первые три гейма. Правда, к концу партии Синнер, наконец, собрался и приспособился к ветренной погоде, отыграв и сетбол, и подачу Рублева. Но наш теннисист тут же сделал обратный брейк, причем итальянец сам отдал россиянину победу в сете, совершив в решающий момент двойную ошибку. В этот момент оба соперника вообще были далеки от оптимальной концентрации — в конце первого и начале второго сета принимающие взяли у подающих четыре гейма подряд.

Ключевые события матча развернулись в середине второй партии. Здесь надо отметить, что Янник, оказавшись в сложной ситуации, не поплыл и не стал крушить ракетки, как сделал накануне испанец Карлос Алькарас, сенсационно проигравший французскому «пенсионеру» Гаэлю Монфису. Синнер продолжал сражаться как лев, и это принесло плоды. Сначала при счете 4:3 в пользу Рублева Янник спас свою подачу со счета 15:40. А в следующем гейме вышел победителем в невероятном розыгрыше из 26 ударов, в ходе которого первая ракетка мира успел упасть на корт, подняться и продолжить обмен. В итоге в концовке сета Синнер выиграл три гейма подряд, оформив успех в партии. Ну, а дальше расстроенный Рублев проиграл еще три гейма, и судьба поединка была решена.

Андрей Рублев. Фото USA Today Sports

Виноват сильный ветер

Таким образом, Синнер взял у Рублева реванш за поражение в четвертьфинале монреальского «мастерса», и теперь сыграет в полуфинале Цинциннати против Александра Зверева из Италии. Янник претендует на третий титул на турнирах Masters 1000 и первый трофей после победы на турнире ATP 500 в Галле на траве в июне этого года. «Сегодня мне потребовалось много моральных сил, — признал Синнер, допустивший в матче против Рублева 44 невынужденные ошибки против 20 у соперника. — Были очень тяжелые условия, очень ветрено. Первый сет Андрей начал очень хорошо, и я не показывал свой лучший теннис. Но во второй партии я почувствовал, что у меня появляются шансы. Очень рад, что мне удалось их использовать».

На прошлой неделе Синнер стал первым игроком, гарантировавшим себе место в ноябрьском финале Nitto ATP в Турине. Напомню, что в прошлом году Янник проиграл в титульном матче итогового чемпионата Новаку Джоковичу. Рублев пока занимает шестое место в чемпионской гонке и претендует на то, чтобы в пятый раз подряд стать участником «мастерса мастерсов». В мае 26-летний россиян завоевал свой второй трофей на «тысячниках», победив в Мадриде. Однако после «Ролан Гаррос» в игре Андрея наступил кризис — он уступил в четырех матчах подряд, пропустил Олимпиаду, и пришел в себя только во время американской серии турниров, где стабильно доходил как минимум до четвертьфиналов.

Что касается женской части турнира в Цинциннати, то и здесь для российских любителей тенниса — сплошные расстройства. После героической, но неудачной битвы Мирры Андреевой против первой ракетки женского рейтинга Иги Свентек, свои шансы в четвертьфиналах упустили и Людмила Самсонова, и Анастасия Павлюченкова. Так что в полуфинале можно смело болеть белоруску Арину Соболенко, которая попытается остановить поймавшую кураж польку Свентек. Не добралась до финала парного разряда и Диана Шнайдер. В полуфинале наш призер Олимпиады в дуэте с Линдой Носковой из Чехии уступила со счетом 3:6, 4:6 канадке Лейле Фернандес и бывшей россиянке Юлии Путинцевой, ныне выступающей за Казахстан.