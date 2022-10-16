Рублев vs Соперники по финалам — 4:0! Андрей почти обеспечил путевку на Итоговый

За десять месяцев 2022 года у Андрея в два раза больше титулов, чем у Медведева, Хачанова и Карацева.

Турнир в Хихоне (Испания)

Финал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Себастьян Корда (США) — 6:2, 6:3

Андрей Рублев блестяще завершил неделю в испанском Хихоне, выиграв четвертый титул в сезоне и 12-й в карьере. В финале россиянин одолел американца Себастьяна Корду, который на пути к решающему матчу остановил Роберто Баутисту Агута и Энди Маррея. Примечательно, что Рублев выиграл все четыре финала в этом году. Ранее он одолел Феликса Оже-Альяссима в Гамбурге, Иржи Веселы в Дубае и Новака Джоковича в Белграде. В понедельник Андрей станет восьмой ракеткой мира и сделал еще один шаг, чтобы отобраться на Итоговый турнир.

Белорусский барьер

Этой осенью Андрей в отличной форме. Очень круто играл на US Open (прошел Шаповалова и Норри, но затем в равной борьбе уступил поймавшему кураж Тиафу), дошел до полуфинала в Астане, а на этой неделе выиграл турнир в Хихоне. Андрей был «посеян» под первым номером и начал со второго круга с Ильей Ивашко. Как оказалось позже, это было самое серьезное испытание для россиянина. Он долго привыкал к корту, уступил второй сет, а в решающей партии вырвал победу только в напряженной концовке.

«Суперсложный матч против одного из моих лучших друзей, — признался Рублев. — Я впервые играю в Хихоне. Сейчас приехал из другой части света (Казахстана), и у меня было недостаточно времени на адаптацию. Так что я не знал, чего ожидать. К тому же Илья сейчас очень хорош, побеждал ребят из топ-10. Но в итоге для первого матча я сыграл хорошо. Мы проводили классные розыгрыши, которые, как мне кажется, понравились зрителям. Я доволен выходом в четвертьфинал».

Далее Андрей разделался с Томми Полом, а в полуфинале — с другим своим товарищем Домиником Тимом (проводили совместный сбор перед началом грунтового сезона). Выход в финал обеспечил Рублеву возвращение на восьмое место рейтинга. Там его ждал Себастьян Корда.

В прошлом сезоне американец выиграл свой дебютный титул ATP в Парме. Он стал знаковым по двум причинам. Во-первых, Корда стал первым с 2010 года американцем, выигравшим титул на европейском грунте (в 2010 году в Белграде победил Сэм Куэрри). Во-вторых, Петр и Себастьян Корда стали третьими отцом и сыном в Открытой эре, которые оба брали одиночные титулы уровня тура. Также это делали Раманатан и Рамеш Кришнаны, Фил и Тейлор Денты.

В этом году все ждали от Себастьяна существенного прорыва, но не получилось. На турнирах «Большого шлема» он дважды дошел до третьего круга (Australian Open и «Ролан Гаррос»), а его лучшим результатом в туре был полуфинал в Эшториле. В Хихоне Корда превзошел этот результат. В 1/8 он одолел третьего «сеяного» Баутисту Агута, трехкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея, а в полуфинале не оставил никаких шансов Артуру Риндеркнешу.

В одном ряду с Ноле и Рафой

Рублев был однозначным фаворитом финала и быстро оправдал этот статус. Андрей заработал первый брейк-пойнт в четвертом гейме и тут же его реализовал (3:1). Но Корда не сдавался, действуя в похожем с Рублевым стиле. Не уступал в агрессивности, пробивал мощные бэкхенды и получил заслуженный брейк-пойнт в шестом гейме. Андрей отыгрался виннерсом, подтвердив серьезность намерений, а затем выиграл гейм на «ровно» (5:2). Это решило исход партии. В следующем гейме россиянин сделал еще один брейк.

Во втором сете решающим стал пятый гейм на подаче Рублева при счете 2:2. Себастьян красиво обвел Андрея у сетки, а потом и заставил соперника ошибиться (30:0). Рублев отыгрался за счет подачи, но все же позволил Корде заработать брейк-пойнт. А затем и еще один на «ровно». Рублев пришлось проявить максимум концентрации, чтобы не занервничать и сохранить свою подачу в гейме, который продолжался почти 10 минут.

Корда был очень расстроен. И тут же уступил свою подачу. При 30:30 допустив две ошибки подряд по длине (4:2). В седьмом гейме на подаче Рублева американец повел 30:0, но Андрей выиграл четыре мяча подряд (5:2). После этого матч можно было заканчивать, хотя Корда, к его чести, не опускал руки и старался сопротивляться. Но дело было сделано.

«Хочу поздравить Себастьяна с потрясающей неделей, — подчеркнул Рублев. — Ты молодой, суперталантливый, и я уверен, что у тебя будет очень много трофеев. Ты еще много лет будешь бороться за «Большие шлемы». Желаю удачи тебе и твоей команде. Еще, конечно, благодарю свою команду. За то, что контролируете мой безумный характер, мои безумные эмоции. За то, что заставляете меня работать и всегда подталкиваете вперед. Надеюсь, это не середина карьеры и впереди будет еще отличных турниров».

24-летний москвич стал всего четвертым игроком в этом году, кто смог завоевать четыре титула. Ранее это удалось Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу. У Даниила Медведева всего один титул. Как и у Аслана Карацева, который сейчас переживает черную полосу.