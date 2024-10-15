Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP. Россиянину срочно надо прибавлять

Андрей идет только восьмым в чемпионской гонке перед осенней серией турниров в Европе.

До Итогового турнира ATP в Турине остается меньше месяца. Все мы за последние годы привыкли, что в ATP Finals участвуют двое россиян, но в нынешнем сезоне их представительство рискует сократиться. Ведь если Даниил Медведев практически гарантировал себе путевку, то об Андрее Рублеве такого не скажешь. После провального выступления на китайской серии турниров он откатился на восьмое место чемпионской гонки. И если не покажет себя с лучшей стороны в ближайшие недели, рискует пролететь мимо Турина.

Сезон американских горок

Да, может, Рублева и нельзя назвать суперзвездой мирового тенниса, но игроком топ-10 (а это, согласитесь, также очень солидное достижение) он является с 2020-го. Тогда он, кстати, впервые квалифицировался на ATP Finals, где даже выиграл один матч — у австрийца Доминика Тима. С тех пор Итоговые турниры Андрей не пропускал — сейчас на счету 26-летнего россиянина четыре участия в ATP Finals подряд, хотя результаты и нельзя назвать выдающимися — четыре победы в 13 встречах. Наивысшим достижением стал выход в полуфинал в 2022-м, когда Рублев в группе победил Медведева и грека Стефаноса Циципаса, а в матче за выход в финал уступил норвежцу Касперу Рууду.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

В 2023-м турнир в Турине у него, надо признать, получился полностью провальным — у испанца Карлоса Алькараса, Александра Зверева из Германии и Даниила Медведева он не взял ни одного сета. Но как минимум он там все-таки сыграл. Да и сезоны завершал в первой восьмерке. В 2020-м стал восьмым, в 2021-м — пятым, в 2022-м — восьмым, в 2023-м — пятым. Сейчас в рейтинге ATP Рублев занимает седьмую строчку, однако в чемпионской гонке ситуация сложнее. После «мастерса» в Шанхае 26-летнего россиянина отодвинул благодаря выходу в финал на восьмое место серб Новак Джокович.

Вообще сезон Андрея похож на американские горки, где большие успехи чередуются с неудачами. 2024-й он начал вполне на уровне — титул на турнире категории «250» в Гонконге, четвертьфинал Australian Open, где он уступил будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру, почти выигранный у Александра Бублика полуфинал на ATP 500 в Дубае. Но именно после срыва в концовке той встречи (тогда россиянин накричал на арбитра и был снят с матча) у него началась черная полоса, продолжавшаяся, за одним-единственным исключением, до середины лета.

Тогда Андрей регулярно вылетал уже на старте турниров, изредка проходя один-два круга. Правда, исключение получилось шикарным — Рублев, несмотря на болезнь, выиграл титул на «мастерсе» в Мадриде. Причем в четвертьфинале обыграл Алькараса.

Но более-менее стабильно Рублев заиграл только в конце июля — в августе в Северной Америке. Он дошел до финала «мастерса» в Монреале, обыграв в четвертьфинале первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, до четвертьфиналов на «мастерсе» в Цинциннати и на ATP в Вашингтоне и четвертого круга US Open, в пяти сетах уступив болгарину Григору Димитрову, набрав 1150 очков за этот отрезок и повысив свои шансы на попадание в Турин. Однако затем теннисист перенес хирургическое вмешательство.

Новак Джокович и Андрей Рублев. Фото Global Look Press

С кем конкурирует Рублев

«Понадобилась операция, если бы ее не сделали — это бы точно привело к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это выяснили, потому что после пяти-шести часов уже идет ампутация», — заявил он BetBoom Tennis. Он не пояснил, что именно могли ампутировать, но добавил, что операция и восстановление прошли лучше, чем ожидалось, поскольку были риски остаться вне тенниса на долгий срок. Как бы то ни было, в Пекине и Шанхае он сыграл, хотя, возможно, и зря форсировал возвращение. В Пекине он дошел до четвертьфинала и заработал 100 очков, а вот в Шанхае уже на старте проиграл чеху Якубу Меньшику в трех партиях. И теперь восьмой в гонке с 3580 очками.

«Все равно идет гонка за Турин. Хочется, конечно, попасть. И поэтому, конечно, конец сезона очень важный, потому что сейчас буквально за эти три-четыре турнира все решится для последних четырех мест, а на эти последние места человек восемь-девять претендуют, поэтому, конечно, сейчас, наоборот, все ключевое самое», — заявил Рублев «Больше» в начале октября. Ради повышения шансов он попросил wild card на турнир ATP 250 в Стокгольме, в котором на этой неделе получил первый номер «посева», и начнет со второго круга. Дальше в его планах ATP 500 в Базеле и «мастерс» в Париже, где, вероятно, все и решится.

Ситуация в борьбе за путевку на Итоговый сложилась следующая. Синнер, Алькарас и Зверев уже квалифицировались, а Медведев с 4820 очками почти гарантировал себе участие. Американец Тейлор Фритц также благодаря полуфиналу «мастерса» в Шанхае поднял свои шансы, набрав 4290 баллов. А вот на три оставшихся места претендует немало теннисистов. Джокович идет шестым с 3910 баллами, но он до Парижа не сыграет. И если вдруг допустит там осечку... У Рууда 3805 очков, при этом он, как и Рублев, заявлен в Стокгольме, Базеле и Париже. А девятым идет австралиец Алекс де Минаур, который восстановился после травмы и сыграет в Антверпене, Вене и Париже. Алекс отстает от Андрея только на 275 баллов, относительно недалеко и Димитров (минус 645 очков от Рублева), и американец Томми Пол (минус 695 очков) с Циципасом (минус 745 очков). Определенные шансы сохраняют и поляк Хуберт Хуркач с американцем Фрэнсисом Тиафо, датчанином Хольгером Руне и итальянцем Лоренцо Музетти, но каждому из них необходима победа в Париже и как минимум 400-500 очков на других турнирах.