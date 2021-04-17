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Рублев сокрушил Надаля в его вотчине. Впервые за 16 лет Рафа проиграл на грунте россиянину

Авторы:

Кирилл Бурдаков
Олег Шамонаев
Сегодня, 07:45
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира Мастерс с Монако, обыграв лучшего грунтовика в истории тенниса.

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters. Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 6:2, 4:6, 6:2

Андрей Рублев подтвердил свое умение отлично играть на грунте, выбив из сетки турнира в Монте-Карло самого Рафаэля Надаля. «Я играл плохо, а с такими крутыми соперниками это быстро наказывается, — отметил Надаль после матча. — Тут нечего анализировать: я слабо подавал — не понимаю, почему так. На тренировках все было хорошо, а в матче я развалился. Рублев заслуживал победы больше, чем я. Я боролся, и это уже хорошо. Нельзя победить игрока уровня Андрея, если плохо подаешь. Сколько брейков он сделал? Штук семь? Он постоянно атаковал и может собой гордиться. Рублев классный, так что я желаю ему успехов».

Погоня за Федерером

«Мне все это казалось удивительным, — отметил Рублев. — Я не верил в то, что происходит. 6:2, 3:1 в матче с Надалем на грунте. Так вообще бывает? Я просто не верил. Внутри я понимал, что все изменится. Рафа не может играть вот так весь матч. Это был бы худший поединок Надаля. Сейчас я научился контролировать свои эмоции. Это приводит меня к успеху. Если бы после второго сета я опустил руки, в третьем у меня бы ничего не получилось. Рафа отдал бы мне один-два гейма. Но я справился».

«Не представляю, как себя чувствует Рафа: все говорят, что это лучший в истории игрок на грунте, он сталкивается с ужасным давлением, — продолжил российский теннисист. — Легко играть, когда ты в моей положении, когда тебе нечего терять. А вот, если ты — Рафа, и должен побеждать, это уже очень трудно. Условия здесь неприятные: холодно и кривой корт. Правда, он выпуклый в центре. Не получается постоянно подавать сильно, процент первой подачи заметно падает. Приходиться снижать скорость, чтобы не лепить ошибки. Это нормально? Наверное, да».

В полуфинале сегодня Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда, который в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини. Это второй полуфинал Андрея на «Мастерсах» подряд. Две недели назад он играл в полуфинале в Майами. Андрей сейчас отстает в рейтинге от Роджера Федерера всего на 160 очков. Если Андрей выйдет в финал, он обойдет швейцарца и станет седьмой ракеткой мира. Если возьмет титул, обойдет еще и Александра Зверева, став шестым в мире.

Рублев повторил подвиг Медведева

Победим Надаля, Рублев одержал пятую в карьере победу над игроком из первой пятерки мирового рейтинга. Ранее россиянин трижды справлялся с Домиником Тимом и однажды с Роджером Федерером. Еще десять встреч завершались в пользу фаворитов.

Матчи Андрея Рублева с соперниками из топ-5 рейтинга ATP

Сезон

Турнир

Стадия

Соперник (место)

Счет

2016

Ченнаи

Второй раунд

Стэн Вавринка Швейцария (4)

3:6, 2:6

2017

Australian Open

Второй круг

Энди Маррэй Великобритания (1)

3:6, 0:6, 2:6

2017

US Open

1/4 финала

Рафаэль Надаль Испания (1)

1:6, 2:6, 2:6

2017

Пекин

1/4 финала

Александр Зверев Германия (4)

2:6, 3:6

2018

Australian Open

Третий круг

Григор Димитров Болгария (3)

3:6, 6:4, 4:6, 4:6

2018

Роттердам

1/4 финала

Григор Димитров Болгария (5)

3:6, 4:6

2019

Гамбург

1/4 финала

Доминик Тим Австрия (4)

7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

2019

Цинциннати

1/8 финала

Роджер Федерер Швейцария (3)

6:3, 6:4

2019

Санкт-Петербург

1/4 финала

Даниил Медведев Россия (4)

4:6, 5:7

2020

US Open

1/4 финала

Даниил Медведев Россия (5)

6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7)

2020

Вена

1/4 финала

Доминик Тим Австрия (3)

7:6 (7:5), 6:2

2020

Итоговый турнир

Гр.турнир

Рафаэль Надаль Испания (2)

3:6, 4:6

2020

Итоговый турнир

Гр.турнир

Доминик Тим Австрия (3)

6:2, 7:5

2021

Australian Open

1/4 финала

Даниил Медведев Россия (4)

5:7, 3:6, 2:6

2021

Монте-Карло

1/4 финала

Рафаэль Надаль Испания (3)

6:2, 4:6, 6:1

11-кратный победитель турниров в Монте-Карло Рафаэль Надаль проиграл в Монако всего шестой раз в карьере, всего в третий раз оставшись без полуфинала. В 2003 году юного испанца в третьем круге остановил Гильермо Кория, а семь лет назад на четвертьфинальной стадии его победил соотечественник Давид Феррер.

Поражения Рафаэля Надаля в Монте-Карло

Год

Стадия

Соперник

Рейтинг

Счет

2003

Третий круг

Гильермо Кория Аргентина

26

6:7 (3:7), 2:6

2013

Финал

Новак Джокович Сербия

1

2:6, 6:7 (1:7)

2014

1/4 финала

Давид Феррер Испания

6

6:7 (1:7), 4:6

2015

1/2 финала

Новак Джокович Сербия

1

3:6, 3:6

2019

1/2 финала

Фабио Фоньини Италия

18

4:6, 2:6

2021

1/4 финала

Андрей Рублев Россия

8

2:6, 6:4, 1:6

Надаль в 13-й раз в карьере уступил российскому игроку в матче турнира ATP. Шесть поражений королю грунта нанес Николай Давыденко, четыре — Михаил Южный, по одному — Игорь Андреев, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Причем на грунте с Надалем справлялся только Андреев. Произошло это в 2005 году в Валенсии.

Поражения Рафаэля Надаля от россиян

Сезон

Турнир

Покрытие

Стадия

Соперник

Счет

2004

Дубаи

Хард

1/4 финала

Михаил Южный

2:6, 6:1, 1:6

2005

Валенсия

Грунт

1/4 финала

Игорь Андреев

5:7, 2:6

2006

US Open

Хард

1/4 финала

Михаил Южный

3:6, 7:5, 6:7 (5:7), 1:6

2007

Дубаи

Хард

1/4 финала

Михаил Южный

6:7 (5:7), 3:6

2007

Ченнаи

Хард

Финал

Михаил Южный

0:6, 1:6

2008

Майами

Хард

Финал

Николай Давыденко

4:6, 2:6

2008

Париж

Хард

1/4 финала

Николай Давыденко

1:6 (отказ)

2009

Шанхай

Хард

Финал

Николай Давыденко

6:7 (3:7), 3:6

2009

Итоговый турнир

Хард

Гр.турнир

Николай Давыденко

1:6, 6:7 (4:7)

2010

Доха

Хард

Финал

Николай Давыденко

6:0, 6:7 (8:10), 4:6

2011

Доха

Хард

1/2 финала

Николай Давыденко

3:6, 2:6

2020

Итоговый турнир

Хард

1/2 финала

Даниил Медведев

6:3, 6:7 (4:7), 3:6

2021

Монте-Карло

Грунт

1/4 финала

Андрей Рублев

2:6, 6:4, 1:6

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