Рублев сокрушил Надаля в его вотчине. Впервые за 16 лет Рафа проиграл на грунте россиянину

Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира Мастерс с Монако, обыграв лучшего грунтовика в истории тенниса.

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters. Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 6:2, 4:6, 6:2

Андрей Рублев подтвердил свое умение отлично играть на грунте, выбив из сетки турнира в Монте-Карло самого Рафаэля Надаля. «Я играл плохо, а с такими крутыми соперниками это быстро наказывается, — отметил Надаль после матча. — Тут нечего анализировать: я слабо подавал — не понимаю, почему так. На тренировках все было хорошо, а в матче я развалился. Рублев заслуживал победы больше, чем я. Я боролся, и это уже хорошо. Нельзя победить игрока уровня Андрея, если плохо подаешь. Сколько брейков он сделал? Штук семь? Он постоянно атаковал и может собой гордиться. Рублев классный, так что я желаю ему успехов».

Погоня за Федерером

«Мне все это казалось удивительным, — отметил Рублев. — Я не верил в то, что происходит. 6:2, 3:1 в матче с Надалем на грунте. Так вообще бывает? Я просто не верил. Внутри я понимал, что все изменится. Рафа не может играть вот так весь матч. Это был бы худший поединок Надаля. Сейчас я научился контролировать свои эмоции. Это приводит меня к успеху. Если бы после второго сета я опустил руки, в третьем у меня бы ничего не получилось. Рафа отдал бы мне один-два гейма. Но я справился».

«Не представляю, как себя чувствует Рафа: все говорят, что это лучший в истории игрок на грунте, он сталкивается с ужасным давлением, — продолжил российский теннисист. — Легко играть, когда ты в моей положении, когда тебе нечего терять. А вот, если ты — Рафа, и должен побеждать, это уже очень трудно. Условия здесь неприятные: холодно и кривой корт. Правда, он выпуклый в центре. Не получается постоянно подавать сильно, процент первой подачи заметно падает. Приходиться снижать скорость, чтобы не лепить ошибки. Это нормально? Наверное, да».

В полуфинале сегодня Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда, который в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини. Это второй полуфинал Андрея на «Мастерсах» подряд. Две недели назад он играл в полуфинале в Майами. Андрей сейчас отстает в рейтинге от Роджера Федерера всего на 160 очков. Если Андрей выйдет в финал, он обойдет швейцарца и станет седьмой ракеткой мира. Если возьмет титул, обойдет еще и Александра Зверева, став шестым в мире.

? A NEW ATP MASTERS 1000 CHAMPION IN MONTE-CARLO ?



?? Evans v. Tsitsipas ??

?? Rublev v. Ruud ??



Who will it be? ? #RolexMCMasters — ATP Tour (@atptour) April 16, 2021

Рублев повторил подвиг Медведева

Победим Надаля, Рублев одержал пятую в карьере победу над игроком из первой пятерки мирового рейтинга. Ранее россиянин трижды справлялся с Домиником Тимом и однажды с Роджером Федерером. Еще десять встреч завершались в пользу фаворитов.

Матчи Андрея Рублева с соперниками из топ-5 рейтинга ATP

Сезон Турнир Стадия Соперник (место) Счет 2016 Ченнаи Второй раунд Стэн Вавринка Швейцария (4) 3:6, 2:6 2017 Australian Open Второй круг Энди Маррэй Великобритания (1) 3:6, 0:6, 2:6 2017 US Open 1/4 финала Рафаэль Надаль Испания (1) 1:6, 2:6, 2:6 2017 Пекин 1/4 финала Александр Зверев Германия (4) 2:6, 3:6 2018 Australian Open Третий круг Григор Димитров Болгария (3) 3:6, 6:4, 4:6, 4:6 2018 Роттердам 1/4 финала Григор Димитров Болгария (5) 3:6, 4:6 2019 Гамбург 1/4 финала Доминик Тим Австрия (4) 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) 2019 Цинциннати 1/8 финала Роджер Федерер Швейцария (3) 6:3, 6:4 2019 Санкт-Петербург 1/4 финала Даниил Медведев Россия (4) 4:6, 5:7 2020 US Open 1/4 финала Даниил Медведев Россия (5) 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7) 2020 Вена 1/4 финала Доминик Тим Австрия (3) 7:6 (7:5), 6:2 2020 Итоговый турнир Гр.турнир Рафаэль Надаль Испания (2) 3:6, 4:6 2020 Итоговый турнир Гр.турнир Доминик Тим Австрия (3) 6:2, 7:5 2021 Australian Open 1/4 финала Даниил Медведев Россия (4) 5:7, 3:6, 2:6 2021 Монте-Карло 1/4 финала Рафаэль Надаль Испания (3) 6:2, 4:6, 6:1

11-кратный победитель турниров в Монте-Карло Рафаэль Надаль проиграл в Монако всего шестой раз в карьере, всего в третий раз оставшись без полуфинала. В 2003 году юного испанца в третьем круге остановил Гильермо Кория, а семь лет назад на четвертьфинальной стадии его победил соотечественник Давид Феррер.

Поражения Рафаэля Надаля в Монте-Карло

Год Стадия Соперник Рейтинг Счет 2003 Третий круг Гильермо Кория Аргентина 26 6:7 (3:7), 2:6 2013 Финал Новак Джокович Сербия 1 2:6, 6:7 (1:7) 2014 1/4 финала Давид Феррер Испания 6 6:7 (1:7), 4:6 2015 1/2 финала Новак Джокович Сербия 1 3:6, 3:6 2019 1/2 финала Фабио Фоньини Италия 18 4:6, 2:6 2021 1/4 финала Андрей Рублев Россия 8 2:6, 6:4, 1:6

Надаль в 13-й раз в карьере уступил российскому игроку в матче турнира ATP. Шесть поражений королю грунта нанес Николай Давыденко, четыре — Михаил Южный, по одному — Игорь Андреев, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Причем на грунте с Надалем справлялся только Андреев. Произошло это в 2005 году в Валенсии.

Поражения Рафаэля Надаля от россиян