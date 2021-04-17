Рублев сокрушил Надаля в его вотчине. Впервые за 16 лет Рафа проиграл на грунте россиянину
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters. Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 6:2, 4:6, 6:2
Андрей Рублев подтвердил свое умение отлично играть на грунте, выбив из сетки турнира в Монте-Карло самого Рафаэля Надаля. «Я играл плохо, а с такими крутыми соперниками это быстро наказывается, — отметил Надаль после матча. — Тут нечего анализировать: я слабо подавал — не понимаю, почему так. На тренировках все было хорошо, а в матче я развалился. Рублев заслуживал победы больше, чем я. Я боролся, и это уже хорошо. Нельзя победить игрока уровня Андрея, если плохо подаешь. Сколько брейков он сделал? Штук семь? Он постоянно атаковал и может собой гордиться. Рублев классный, так что я желаю ему успехов».
Погоня за Федерером
«Мне все это казалось удивительным, — отметил Рублев. — Я не верил в то, что происходит. 6:2, 3:1 в матче с Надалем на грунте. Так вообще бывает? Я просто не верил. Внутри я понимал, что все изменится. Рафа не может играть вот так весь матч. Это был бы худший поединок Надаля. Сейчас я научился контролировать свои эмоции. Это приводит меня к успеху. Если бы после второго сета я опустил руки, в третьем у меня бы ничего не получилось. Рафа отдал бы мне один-два гейма. Но я справился».
«Не представляю, как себя чувствует Рафа: все говорят, что это лучший в истории игрок на грунте, он сталкивается с ужасным давлением, — продолжил российский теннисист. — Легко играть, когда ты в моей положении, когда тебе нечего терять. А вот, если ты — Рафа, и должен побеждать, это уже очень трудно. Условия здесь неприятные: холодно и кривой корт. Правда, он выпуклый в центре. Не получается постоянно подавать сильно, процент первой подачи заметно падает. Приходиться снижать скорость, чтобы не лепить ошибки. Это нормально? Наверное, да».
В полуфинале сегодня Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда, который в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини. Это второй полуфинал Андрея на «Мастерсах» подряд. Две недели назад он играл в полуфинале в Майами. Андрей сейчас отстает в рейтинге от Роджера Федерера всего на 160 очков. Если Андрей выйдет в финал, он обойдет швейцарца и станет седьмой ракеткой мира. Если возьмет титул, обойдет еще и Александра Зверева, став шестым в мире.
Рублев повторил подвиг Медведева
Победим Надаля, Рублев одержал пятую в карьере победу над игроком из первой пятерки мирового рейтинга. Ранее россиянин трижды справлялся с Домиником Тимом и однажды с Роджером Федерером. Еще десять встреч завершались в пользу фаворитов.
Матчи Андрея Рублева с соперниками из топ-5 рейтинга ATP
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник (место)
|
Счет
|
2016
|
Ченнаи
|
Второй раунд
|
Стэн Вавринка Швейцария (4)
|
3:6, 2:6
|
2017
|
Australian Open
|
Второй круг
|
Энди Маррэй Великобритания (1)
|
3:6, 0:6, 2:6
|
2017
|
US Open
|
1/4 финала
|
Рафаэль Надаль Испания (1)
|
1:6, 2:6, 2:6
|
2017
|
Пекин
|
1/4 финала
|
Александр Зверев Германия (4)
|
2:6, 3:6
|
2018
|
Australian Open
|
Третий круг
|
Григор Димитров Болгария (3)
|
3:6, 6:4, 4:6, 4:6
|
2018
|
Роттердам
|
1/4 финала
|
Григор Димитров Болгария (5)
|
3:6, 4:6
|
2019
|
Гамбург
|
1/4 финала
|
Доминик Тим Австрия (4)
|
7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
|
2019
|
Цинциннати
|
1/8 финала
|
Роджер Федерер Швейцария (3)
|
6:3, 6:4
|
2019
|
Санкт-Петербург
|
1/4 финала
|
Даниил Медведев Россия (4)
|
4:6, 5:7
|
2020
|
US Open
|
1/4 финала
|
Даниил Медведев Россия (5)
|
6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7)
|
2020
|
Вена
|
1/4 финала
|
Доминик Тим Австрия (3)
|
7:6 (7:5), 6:2
|
2020
|
Итоговый турнир
|
Гр.турнир
|
Рафаэль Надаль Испания (2)
|
3:6, 4:6
|
2020
|
Итоговый турнир
|
Гр.турнир
|
Доминик Тим Австрия (3)
|
6:2, 7:5
|
2021
|
Australian Open
|
1/4 финала
|
Даниил Медведев Россия (4)
|
5:7, 3:6, 2:6
|
2021
|
Монте-Карло
|
1/4 финала
|
Рафаэль Надаль Испания (3)
|
6:2, 4:6, 6:1
11-кратный победитель турниров в Монте-Карло Рафаэль Надаль проиграл в Монако всего шестой раз в карьере, всего в третий раз оставшись без полуфинала. В 2003 году юного испанца в третьем круге остановил Гильермо Кория, а семь лет назад на четвертьфинальной стадии его победил соотечественник Давид Феррер.
Поражения Рафаэля Надаля в Монте-Карло
|
Год
|
Стадия
|
Соперник
|
Рейтинг
|
Счет
|
2003
|
Третий круг
|
Гильермо Кория Аргентина
|
26
|
6:7 (3:7), 2:6
|
2013
|
Финал
|
Новак Джокович Сербия
|
1
|
2:6, 6:7 (1:7)
|
2014
|
1/4 финала
|
Давид Феррер Испания
|
6
|
6:7 (1:7), 4:6
|
2015
|
1/2 финала
|
Новак Джокович Сербия
|
1
|
3:6, 3:6
|
2019
|
1/2 финала
|
Фабио Фоньини Италия
|
18
|
4:6, 2:6
|
2021
|
1/4 финала
|
Андрей Рублев Россия
|
8
|
2:6, 6:4, 1:6
Надаль в 13-й раз в карьере уступил российскому игроку в матче турнира ATP. Шесть поражений королю грунта нанес Николай Давыденко, четыре — Михаил Южный, по одному — Игорь Андреев, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Причем на грунте с Надалем справлялся только Андреев. Произошло это в 2005 году в Валенсии.
Поражения Рафаэля Надаля от россиян
|
Сезон
|
Турнир
|
Покрытие
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
2004
|
Дубаи
|
Хард
|
1/4 финала
|
Михаил Южный
|
2:6, 6:1, 1:6
|
2005
|
Валенсия
|
Грунт
|
1/4 финала
|
Игорь Андреев
|
5:7, 2:6
|
2006
|
US Open
|
Хард
|
1/4 финала
|
Михаил Южный
|
3:6, 7:5, 6:7 (5:7), 1:6
|
2007
|
Дубаи
|
Хард
|
1/4 финала
|
Михаил Южный
|
6:7 (5:7), 3:6
|
2007
|
Ченнаи
|
Хард
|
Финал
|
Михаил Южный
|
0:6, 1:6
|
2008
|
Майами
|
Хард
|
Финал
|
Николай Давыденко
|
4:6, 2:6
|
2008
|
Париж
|
Хард
|
1/4 финала
|
Николай Давыденко
|
1:6 (отказ)
|
2009
|
Шанхай
|
Хард
|
Финал
|
Николай Давыденко
|
6:7 (3:7), 3:6
|
2009
|
Итоговый турнир
|
Хард
|
Гр.турнир
|
Николай Давыденко
|
1:6, 6:7 (4:7)
|
2010
|
Доха
|
Хард
|
Финал
|
Николай Давыденко
|
6:0, 6:7 (8:10), 4:6
|
2011
|
Доха
|
Хард
|
1/2 финала
|
Николай Давыденко
|
3:6, 2:6
|
2020
|
Итоговый турнир
|
Хард
|
1/2 финала
|
Даниил Медведев
|
6:3, 6:7 (4:7), 3:6
|
2021
|
Монте-Карло
|
Грунт
|
1/4 финала
|
Андрей Рублев
|
2:6, 6:4, 1:6
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