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Рублев ругался, сломал ракетку, но снова уступил. Кризис продолжается

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 18:00
Андрей Рублев. Фото Orlando Ramirez, USA Today Sports
Андрей Рублев. Фото Orlando Ramirez, USA Today Sports
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Шестая ракетка мира на старте парижского «мастерса» оказалась слабее в перестрелке с недавним финалистом турнира в Петербурге Тэйлором Фритцем.

Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 7:5, 7:6 (7:2)

Для Рублева нынешний сезон совсем не похож на предыдущий. Тогда Андрей стремительно взлетал вверх, теперь же процесс больше похож на американские горки — за подъемом следует падение. Причем во второй половине года их даже больше, чем удач.

Возможно, переломным моментом сезона оказались Игры в Токио, где Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой, но в одиночке уступил в первом же матче. После этого Андрея стало откровенно лихорадить — вылет в третьем круге «мастерса» в Торонто и сразу же финал Цинциннати, проигрыш в третьем же раунде US Open и Индиан-Уэллса, между которыми уместился полуфинал в Сан-Диего.

Скрытая угроза

Совсем недавно Рублев отобрался на Итоговый турнир АТР. Но вот на что ему там претендовать, не вполне ясно. Ведь последние турниры после переезда в Европу показали, что сейчас форма шестого номера мирового рейтинга явно оставляет желать лучшего.

В Москве Андрей проиграл первый же матч, в Петербурге — второй. Причем посмотрите на имена соперников, которым Рублев уступал за последнее время. Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Адриан Маннарино, Ботик ван де Зандсхульп. Все это крепкие игроки, каждый из которых в любом конкретном матче может обыграть топ-теннисиста. Но в случае с Рублевым все, кажется, уже серьезнее. Как говорилось в старом анекдоте, один раз — случайность, два — совпадение, а дальше уже тенденция.

Поэтому перед встречей с Тэйлором Фритцем было тревожно. Американец, принадлежащий к тому же новому поколению игроков, что и Рублев, в последнее время, напротив, набрал обороты после ряда неудач. В Индиан-Уэллсе он был в полуфинале, в Петербурге мог брать титул, но в финале напоролся на опытнейшего Марина Чилича. На харде сейчас Фритц очень опасен. Хотя фаворитом все равно считался Рублев.

Головокружительный темп

Забавная деталь: оба теннисиста вышли на корт в одинаковой форме в прямом смысле слова — футболках и шортах одной расцветки. Это еще более символично, если учесть, что и Рублев, и Фритц играют в похожий теннис, где многое основано на подаче и мощи ударов. Поэтому если не всматриваться, то можно было и перепутать, кто с какой стороны сетки.

Учитывая манеру игры соперников, было понятно, что нас ждет очень быстрый теннис с максимально короткими розыгрышами и большим количеством геймов, взятых под ноль. Так и получилось. В среднем на один гейм у парней в этом матче уходило около трех минут. Темп просто бешеный.

Оппоненты просто брали каждый свою подачу и менялись ролями. Матч, казалось, едва начался, а меньше чем за полчаса счет уже стал 5:4 в пользу американца. Десятый гейм мог стать потенциально опасным для Рублева, но с 30:30 он не позволил оппоненту зацепиться на приеме.

А затем сюжет матча сделал неожиданный поворот. Когда казалось, что все идет к логичному тай-брейку, Рублев неожиданно выдал провальный гейм. Роскошный и неожиданный правый кросс от Фритца, ошибка Рублева, еще один долгий по меркам этого матча розыгрыш, который американец забирает выходом к сетке, — и вот уже на табло 0:40. Тройной сетбол для американца.

В этот момент у Андрея явно сдали нервы. Он из простой позиции зарядил в сетку и отдал партию, а сразу же после этого со злости запустил мячом под потолок арены и получил предупреждение за неспортивное поведение. Хотя и Рублева вполне можно понять — это был первый брейк в матче, и он сразу же решил судьбу партии.

Слово из четырех букв и сломанная ракетка

Соперники вышли на вторую партию, как будто и не было никакого перерыва. Мяч туда, мяч сюда, заканчиваем розыгрыш. Впрочем, уже в третьем гейме россиянину удалось неплохо отзащищаться, заставить Фритца ошибаться и добраться до брейк-пойнта. Дело растянулось почти на семь минут, счет четыре раза доходил до «ровно», но американец все равно стоял на своем и подачу не отдал. Хотя видно было, что и он занервничал, начав употреблять всем известное английское слово из четырех букв.

Вслед за этим ребята продолжили играть в прежнем ритме — к середине второго сета они провели всего шесть розыгрышей длиннее девяти ударов. И было понятно: на этом фестивале атакующей игры второй брейк может стать последним. Хотя в результате зрители его так и не дождались — соперники особо не упирались на приеме и даже не особо это скрывали. При этом по невынужденным ошибкам у Фритца и Рублева было примерное равенство, как и по виннерам, а по эйсам чуть лучше выглядел американец.

В таком ключе игра снова дошла до 5:4 в пользу Фритца, который психологически мог чувствовать себя чуть легче. Хотя теперь Андрей продолжил играть как ни в чем не бывало и легко забрал сразу два гейма под ноль, между ними так же легко отдав следующий. Рублев даже позволил себе шикарный рискованный бэкхенд в 12-м гейме, словно показывая — никакого давления он не чувствует.

Но когда дошло до тай-брейка, мы увидели, как все обстоит на самом деле. Проиграв при счете 1:3 мяч после рискованного удара, Рублев сокрушил ракетку и получил штрафное очко. И даже длительный диалог с судьей и ссылки на эмоциональность не помогли. А 1:5 в таком матче — это уже приговор. Фритц хладнокровно привел его в исполнение еще одним эйсом и мячом, взятым на второй подаче.

И теперь американец идет дальше, а Рублеву нужно срочно искать рецепт выхода из кризиса. Впереди у него Кубок Дэвиса и Итоговый турнир в Турине.

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