Рублев ругался, сломал ракетку, но снова уступил. Кризис продолжается

Шестая ракетка мира на старте парижского «мастерса» оказалась слабее в перестрелке с недавним финалистом турнира в Петербурге Тэйлором Фритцем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 7:5, 7:6 (7:2)

Для Рублева нынешний сезон совсем не похож на предыдущий. Тогда Андрей стремительно взлетал вверх, теперь же процесс больше похож на американские горки — за подъемом следует падение. Причем во второй половине года их даже больше, чем удач.

Возможно, переломным моментом сезона оказались Игры в Токио, где Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой, но в одиночке уступил в первом же матче. После этого Андрея стало откровенно лихорадить — вылет в третьем круге «мастерса» в Торонто и сразу же финал Цинциннати, проигрыш в третьем же раунде US Open и Индиан-Уэллса, между которыми уместился полуфинал в Сан-Диего.

Скрытая угроза

Совсем недавно Рублев отобрался на Итоговый турнир АТР. Но вот на что ему там претендовать, не вполне ясно. Ведь последние турниры после переезда в Европу показали, что сейчас форма шестого номера мирового рейтинга явно оставляет желать лучшего.

В Москве Андрей проиграл первый же матч, в Петербурге — второй. Причем посмотрите на имена соперников, которым Рублев уступал за последнее время. Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Адриан Маннарино, Ботик ван де Зандсхульп. Все это крепкие игроки, каждый из которых в любом конкретном матче может обыграть топ-теннисиста. Но в случае с Рублевым все, кажется, уже серьезнее. Как говорилось в старом анекдоте, один раз — случайность, два — совпадение, а дальше уже тенденция.

Поэтому перед встречей с Тэйлором Фритцем было тревожно. Американец, принадлежащий к тому же новому поколению игроков, что и Рублев, в последнее время, напротив, набрал обороты после ряда неудач. В Индиан-Уэллсе он был в полуфинале, в Петербурге мог брать титул, но в финале напоролся на опытнейшего Марина Чилича. На харде сейчас Фритц очень опасен. Хотя фаворитом все равно считался Рублев.

Головокружительный темп

Забавная деталь: оба теннисиста вышли на корт в одинаковой форме в прямом смысле слова — футболках и шортах одной расцветки. Это еще более символично, если учесть, что и Рублев, и Фритц играют в похожий теннис, где многое основано на подаче и мощи ударов. Поэтому если не всматриваться, то можно было и перепутать, кто с какой стороны сетки.

Учитывая манеру игры соперников, было понятно, что нас ждет очень быстрый теннис с максимально короткими розыгрышами и большим количеством геймов, взятых под ноль. Так и получилось. В среднем на один гейм у парней в этом матче уходило около трех минут. Темп просто бешеный.

Оппоненты просто брали каждый свою подачу и менялись ролями. Матч, казалось, едва начался, а меньше чем за полчаса счет уже стал 5:4 в пользу американца. Десятый гейм мог стать потенциально опасным для Рублева, но с 30:30 он не позволил оппоненту зацепиться на приеме.

А затем сюжет матча сделал неожиданный поворот. Когда казалось, что все идет к логичному тай-брейку, Рублев неожиданно выдал провальный гейм. Роскошный и неожиданный правый кросс от Фритца, ошибка Рублева, еще один долгий по меркам этого матча розыгрыш, который американец забирает выходом к сетке, — и вот уже на табло 0:40. Тройной сетбол для американца.

В этот момент у Андрея явно сдали нервы. Он из простой позиции зарядил в сетку и отдал партию, а сразу же после этого со злости запустил мячом под потолок арены и получил предупреждение за неспортивное поведение. Хотя и Рублева вполне можно понять — это был первый брейк в матче, и он сразу же решил судьбу партии.

Fritz strikes first ??@Taylor_Fritz97 up a set 7-5 on Rublev over on Court 1!#RolexParisMasters pic.twitter.com/8vZv194NXb — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2021

Слово из четырех букв и сломанная ракетка

Соперники вышли на вторую партию, как будто и не было никакого перерыва. Мяч туда, мяч сюда, заканчиваем розыгрыш. Впрочем, уже в третьем гейме россиянину удалось неплохо отзащищаться, заставить Фритца ошибаться и добраться до брейк-пойнта. Дело растянулось почти на семь минут, счет четыре раза доходил до «ровно», но американец все равно стоял на своем и подачу не отдал. Хотя видно было, что и он занервничал, начав употреблять всем известное английское слово из четырех букв.

Вслед за этим ребята продолжили играть в прежнем ритме — к середине второго сета они провели всего шесть розыгрышей длиннее девяти ударов. И было понятно: на этом фестивале атакующей игры второй брейк может стать последним. Хотя в результате зрители его так и не дождались — соперники особо не упирались на приеме и даже не особо это скрывали. При этом по невынужденным ошибкам у Фритца и Рублева было примерное равенство, как и по виннерам, а по эйсам чуть лучше выглядел американец.

В таком ключе игра снова дошла до 5:4 в пользу Фритца, который психологически мог чувствовать себя чуть легче. Хотя теперь Андрей продолжил играть как ни в чем не бывало и легко забрал сразу два гейма под ноль, между ними так же легко отдав следующий. Рублев даже позволил себе шикарный рискованный бэкхенд в 12-м гейме, словно показывая — никакого давления он не чувствует.

2nd warning for Rublev for, well smashing up his racket on his foot. Even if he didn't hit the court, he broke the racket, so he got a warning. He was not happy.



He just lost the match. pic.twitter.com/N1F1A4olT4 — Del?? (@Stroppa_Del) November 3, 2021

Но когда дошло до тай-брейка, мы увидели, как все обстоит на самом деле. Проиграв при счете 1:3 мяч после рискованного удара, Рублев сокрушил ракетку и получил штрафное очко. И даже длительный диалог с судьей и ссылки на эмоциональность не помогли. А 1:5 в таком матче — это уже приговор. Фритц хладнокровно привел его в исполнение еще одним эйсом и мячом, взятым на второй подаче.

И теперь американец идет дальше, а Рублеву нужно срочно искать рецепт выхода из кризиса. Впереди у него Кубок Дэвиса и Итоговый турнир в Турине.