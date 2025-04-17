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17 апреля, 18:00

Падение Рублева продолжается: уступил испанцу, которого всегда обыгрывал

Андрей Рублев проиграл во втором круге ATP 500 в Барселоне
Егор Сергеев
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Андрей Рублев.
Фото AFP
Алехандро Давидович Фокина.
Фото Reuters
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В четвертьфинале Андрей мог выйти на Карена Хачанова, но увы.

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell. Второй круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 7:5, 6:4

Россиянин Андрей Рублев уступил испанцу Алехандро Давидовичу Фокина во втором круге турнира АТР 500 в Барселоне — 5:7, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. В первом круге Рублев легко прошел Йеспера де Йонга (Нидерланды), что дало основания надеяться, что под началом нового тренера Марата Сафина Андрей преодолеет затянувшийся кризис. Однако радоваться, видимо, рано. Второй круг «пятисотника» — это явно не уровень первой ракетки России и теннисиста из топ-10.

Тяжелый соперник

До матча в Барселоне Рублев и Давидович Фокина встречались пять раз — на «Ролан Гаррос», в Дубае и Пекине, а также на турнирах АТР 1000 в Мадриде и Риме. Во всех играх победу одержал россиянин — но легким этот успех не назовешь. Давидович Фокина забрал у Рублева два сета и четыре раза уходил на тай-брейк.

На домашний турнир Алехандро прибыл в отличной форме — этот год он проводит намного лучше того же Рублева. В активе Давидовича Фокина в этом сезоне два подряд финала — на АТР 250 в Делрей-Бич и на «пятисотнике» в Акапулько. Оба раза испанец с русскими корнями проиграл, но все равно выступил мощно и в итоге поднялся в рейтинге АТР на 30-е место.

Андрей Рублев.«Чувствовал себя по-настоящему хорошо». Рублев выходит из кризиса?

Накануне соревнований в Барселоне Алехандро чуть не дошел до финала «мастерса» в Монте-Карло — остановить испанца получилось только у земляка и второй ракетки мира Карлоса Алькараса. Рублев, хотя и взял АТР 500 в Дохе в этом году, потом завалил три подряд «мастерса» и в Испанию приехал явно не в лучшей форме.

Собственно, со старта стало очевидно — Алехандро больше не «клиент» россиянина. Испанец с ходу сделал брейк. Андрей тут же ответил обратным, забрал свою подачу, но уже в четвертом гейме не смог реализовать три брейк-пойнта. Следом теннисисты снова обменялись брейками, но в восьмом гейме Давидович Фокина опять показал, что просто с ним не будет — Рублев дважды выходил на брейк-пойнт, но неудачно.

Следом соперники забрали свои геймы, а на финише Алехандро включился на полную мощность — сделал брейк и в решающий момент под ноль выиграл свою подачу. Рублев проиграл первый сет 5:7, заметно уступая сопернику в разнообразии, силе подач и, вероятно, уверенности.

Алехандро Давидович Фокина.
Фото Reuters

Без шансов

Алехандро начал второй сет еще сильнее первого — сделал брейк, но на этот раз не отдал свою подачу. В следующих трех геймах ненадолго включился Рублев — вернее, выключился Давидович. То ли от неопытности, то ли от уверенности и заряженности испанец начал ошибаться — на решающих мячах его удары получались настолько мощными, что раз за разом улетали в аут, а успех откладывался. На ошибках соперника Рублев взял три гейма, включая брейк, и вырвался вперед.

На подаче при счете 4:3 в пользу Андрея начался настоящий марафон. Давидович никак не мог дожать соперника, ситуация несколько раз возвращалась к «ровно», Рублев упустил шанс на брейк и этим приговорил себя. Алехандро выстоял, сравнял счет и следом забрал два гейма подряд, причем решающий — под ноль.

В четвертьфинале Давидовичу предстоит встреча с Кареном Хачановым. А вот Рублева ждут долгие размышления с Маратом Сафиным о том, что снова пошло не так. Впереди у Андрея турнир «мастерс» в Мадриде, где надо защищать титул и 1000 рейтинговых очков. В случае провала в столице Испании Рублев рискует вылететь из первой десятки и лишиться звания первой ракетки страны.

Андрей Рублев
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