Андрей Рублев — о поражении от Циципаса и приближающемся «Ролан Гарросе»

В воскресенье Андрей Рублев сыграл в крупнейшем финале в карьере — на «мастерсе» в Монте-Карло. Да, он уступил Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6), который дошел до решающего матча, потратив гораздо меньше сил. Продвигаясь по турнирной сетке, грек сыграл всего с одним «сеяным» (Кристиан Гарин) и не отдал ни единого сета.

Россиянин же провел два изнурительных матча с сверхвыносливыми испанцами Роберто Баутиста-Агутом и Рафаэлем Надалем. Победа над королем грунта стоит особняком. Андрей сумел переиграть Рафу в длинных розыгрышах и стал всего пятым теннисом, который смог одолеть его в Монако.

В понедельник Рублев поднимется на вторую строчку в чемпионской гонке ATP. А в воскресенье вечером он долго отвечал на вопросы журналистов — выбрали самое интересное.

Об усталости

В Монте-Карло у меня было два матча по 2,5 часа. Отыграть против Надаля столько времени на корте — это нереально тяжело. И это после изнурительной игры с Баутиста-Агутом, которого считаю одним из самых непростых соперников в туре. Так что в плане «физики», слава богу, все нормально. Но в матчах с игроками из топ-10 нельзя выиграть с листа. Нужно успевать восстанавливаться. Если бы перед игрой со Стефаносом был один день перерыва, как на турнирах «Большого шлема», то все могло бы сложиться по-другому. Хотя перед матчем казалось, что все нормально. Но сейчас могу сказать, что энергия, реакция, да и скорость были совсем другими. Когда ты опустошен, то совершенно по-другому двигаешься.

О недомогании

Когда прилетел из Майами в Монако, видимо, простыл. Начал кашлять, и это уже полторы недели. Видимо, дело в перемене климата. В США было жарко, в Монако реально холодно. За это время сделал четыре теста на коронавирус, все отрицательные. Хотя думал, что все — «приплыл».

О победе над Надалем

Пока что я играю свой лучший сезон. Во всех турнирах выступаю стабильно. Посмотрим, как будет все складываться дальше. Победа над Надалем на «мастерсе» — это важный момент в моей карьере, чтобы оставаться мотивированным. Она показывает, что я на правильном пути.

О решении попросить wild card на турнир в Барселону

Я подтвердил свое участие перед матчем с Рафой, надо было дать ответ до четвертьфинала. Думал, что быстро соберу чемоданы и уже в пятницу буду в Барселоне. В итоге дошел в Монте-Карло до конца. Но ничего страшного, буду готов сыграть в среду — у меня будет пара выходных, этого вполне достаточно. Наелся ли я теннисом? Нет. Я искренне люблю эту игру. Чувствую, что мне надо сыграть этот турнир. Все-таки я базируюсь в Барселоне, на трибуны допустят зрителей, да и у меня с детства есть желание выиграть этот турнир.

О возможном переезде в Монако

Понятно, что думал об этом. Из-за налогов, из-за базы. Но в Монако надо находиться [для получения статуса резидента], а вся моя команда — из Испании. И мне больше нравится ездить в Москву. К тому же у людей из моей команды есть семьи, дети ходят в школу в Барселоне. Им это неудобно, поэтому решил ничего не менять.

О чемпионской гонке ATP

Для меня чемпионская гонка — это самое главное. Я гораздо меньше внимания обращаю на рейтинг. Не заглядывал в него года три. Мне это неинтересно. Положение в гонке ATP и означает для меня мой рейтинг. Давило ли на меня то, что в случае победы над Циципасом я выйду на первое место? Нет, все-таки это не вопрос одного матча или одного турнира. Это марафон. Все решится только в октябре — ноябре. Главное — оставаться стабильным. Это отличает топ-игроков. Стараться при любом раскладе доходить минимум до четвертьфинала. Понятно, что идеально пройти год не получится. Допускаю, что будет спад. Причем он может длиться месяц.

Об ожиданиях от «Ролан Гарроса»

У меня теплые воспоминания об этом турнире. Я выигрывал юниорский «Ролан Гаррос», в прошлом году сыграл там достаточно успешно (четвертьфинал). В целом на любом турнире «Большого шлема» хочется показать хороший теннис, достойный результат. Задача подойти к «Ролан Гарросу» в своей лучшей форме. Прогнозировать что-то очень сложно. Можно находиться в нереальной форме и проиграть в первом круге. Или бывает, что чувствуешь себя очень слабым, но выигрываешь два-три матча. Так что буду делать все, что от меня зависит. Дальше как сложится, так и сложится.

О напарнике на Олимпиаде

С Асланом Карацевым у нас получилось очень классно сыграть в Дохе (выиграли парный турнир в Катаре). Я бы сказал, что Аслан порой играет лучше всех нас, вместе взятых. Но так сложилось, что Карацев только в этом году попадает на все турниры. А Олимпиада должна была состояться прошлым летом, и мы уже давным-давно договорились играть пару с Кареном. Вот будем играть с ним в Барселоне. Постараемся набрать хоть какой-то уровень, чтобы неплохо выступить в Токио.