Рублев правильно сделал, что пропустил Олимпиаду. В Монреале Андрей показывает великолепную игру

У Рублева есть отличные шансы выиграть третий финал «мастерса» подряд и сравняться с Циципасом.

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:2

Состав участников финала постолимпийского «мастерса» в Монреале стал очень неожиданным. Андрей Рублев после двух неудачных месяцев вновь показал, почему он так долго входит в элиту. А вот с нижней стороны сетки до решающего матча добрался Алексей Попырин, который перед началом турнира был 62-й ракеткой мира. В понедельник, 12 августа, он дебютировал в топ-30. Рублев же вернулся на 6-е место, а в случае победы над Попырином заметно оторвется от преследователей (занимающий седьмую строчку Хуберт Хуркач будет отставать на 750 очков). И шансы на победу у россиянина высокие.

Вместе потренировались

В понедельник Алексей Попырин провел сразу два матча. В четвертьфинале обыграл Хуркача почти за три часа (4:6, 7:6, 7:5). Это был очень странный поединок для Хуберта. Много брейков, не самый высокий процент очков выигранных на первой подачи, только один тай-брейк. Австралиец ушел с 0:1 по сетам и 2:4 по второй партии. Казалось, что на полуфинал с Себастьяном Кордой, который чуть раньше закончил свой матч с Александром Зверевым (7:6, 1:6, 6:4), сил у Попырина уже не останется. Однако именно Алексей смог выиграть затяжную первую партию (7:0 на тай-брейке) и уже не оставить американцу шансов во втором сете (7:6, 6:3).

Попырин вышел в крупнейший финал в карьере. Он показал очень яркий теннис против Григора Димитрирова 10 августа и смог сохранить эту форму до конца недели. Сенсационный результат. Рублев, в свою очередь, сыграл в понедельник один матч, обыграв Маттео Арнальди. Сделал он это очень уверенно — доказав, что набрал великолепную форму, а медленные хардовые корты Монреаля идеально подходят под его стиль игры.

Интересно, что в Монреале Андрей взял целую серию реваншей за поражения в этом сезоне. У Брэндона Накашимы за первый круг Барселоны, у Янника Синнера за четвертьфинал Australian Open, у Арнальди за третий круг «Ролан Гаррос». Теперь неплохо было бы вернуть должок и Попырину, которому россиянин неожиданно уступил в 1/16 «мастерса» Монте-Карло-2024.

«В этом году я играл с Андреем в Монако и победил. Но когда мы последний раз встречались на харде, победил он. Рублев невероятный игрок, один из лучших в мире. Поэтому легко точно не будет. Перед турниром мы классно вместе потренировались. Наверное, часа два играли на высоком уровне. Я знаю, что он показывает потрясающий теннис, так что определенно будет нелегко», — заявил на пресс-конференции Попырин.

Маттео Арнальди. Фото Global Look Press

Приятное ожидание

Понятно, что и Андрею будет непросто. У Алексея хорошая подача и великолепный форхенд. Один из лучших в туре. Однако учитывая великолепную форму Андрея в Канаде и два тяжелых матча Попырина накануне, рискну предположить, что Рублев выиграет в двух сетах.

Рублев поборется за свой третий титул на «Мастерсе». Интересно, что предыдущие два раза он выиграл (до этого уступал в финальных матчах в Шанхае, Цинцинатти и Монте-Карло). В апреле 2023-го в Монте-Карло обыграл Хольгера Руне, а в этом году оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима в Мадриде. Три победы в трех финалах ATP-1000 подряд, — будет красивым показателем.

«Ожидание того стоило, — признался Рублев после полуфинала с Арнальди. — Я рад впервые выйти финал в Канаде. Просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к решающей битве. Идея не ехать на Олимпиаду в Париж была в том, чтобы лучше подготовиться к Монреалю. Раз я в финале, значит, мы все сделали правильно».

В случае победы Андрей сравняется по этому показателю со Стефаносом Циципасом (трижды выигрывал в Монте-Карло). У Даниила Медведева и Александра Зверева по шесть титулов на «мастерсах». У Алькараса — четыре, у Хуркача и Синнера — по два, у Тейлора Фрица и Хольгера Руне — по одному, Каспер Рууд и Алекс Де Минуар пока без больших трофеев.