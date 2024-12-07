«Теннис в этом сезоне дал мне много уроков». Рублев проиграл 38-летнему Монфису и признался, что ходит к психологу

Пообещал стать лучше в ментальном плане.

Андрей Рублев проиграл французу Гаэлю Монфису в матче первого тура группы A выставочного турнира UTS Grand Final, который проходит в Лондоне. Встреча завершилась поражением россиянина со счетом 0:3 (15:19, 9:13, 9:17).

На UTS Grand Final довольно необычный формат. Матчи на турнире состоят из четырех четвертей по 8 минут каждая. Выигрывает тот, кто побеждает в трех четвертях.

Как прошла встреча

Рублев хорошо начал, ведя со счетом 4:2, но затем проиграл восемь очков подряд, и Монфис вышел вперед за четыре минуты до конца четверти. 38-летний француз выглядел уверенно, сочетая физическую мощь с хорошим ударом. В итоге Гаэль удержал преимущество и выиграл первую четверть.

Дальше все сложилось по похожему сценарию. Андрей вновь вышел вперед и имел шансы переломить ход встречи, но его соперник оказался сильнее. Монфис довел дело до победы, а в интервью на корте Рублев признался, что ему не хватило сил.

«Гаэль играл очень хорошо. Действовать против него непросто, нужно быть свежим. Я занимаюсь в тренажерном зале, но физически не был готов бороться за каждое очко, продолжать сражаться», — сказал он.

Гаэль Монфис. Фото Global Look Press

Признался, что ходит к психологу

В 2024 году были моменты, когда Рублев вызывал беспокойство у своих болельщиков — и у всех, кто смотрел его матчи. Срывы Андрея на корте случались все чаще и были более жесткими, чем раньше. Он неоднократно бил себя ракеткой после неудачных действий, а также кричал на судей.

Россиянин пообещал стать лучше в ментальном плане и сказал, что чувствует себя повзрослевшим.

«Если говорить о том, что происходит за пределами корта, теннис в этом сезоне дал мне много уроков, которые я усвоил и которые заставили меня повзрослеть, стать более зрелым и посмотреть на вещи под другим углом... Я работаю с психологами, со всеми, с кем только можно. Есть и разные вещи, помимо психологов... Сам стараюсь многому научиться, изучать эти вещи, почему и как вообще устроена жизнь. Погружаясь во все это, я начинаю многое понимать», — цитирует Рублева Tennis Major.

27-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В прошедшем сезоне он завоевал два титула.