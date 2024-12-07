Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:00

«Теннис в этом сезоне дал мне много уроков». Рублев проиграл 38-летнему Монфису и признался, что ходит к психологу

Рублев рассказал о работе с психологом
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Пообещал стать лучше в ментальном плане.

Андрей Рублев проиграл французу Гаэлю Монфису в матче первого тура группы A выставочного турнира UTS Grand Final, который проходит в Лондоне. Встреча завершилась поражением россиянина со счетом 0:3 (15:19, 9:13, 9:17).

На UTS Grand Final довольно необычный формат. Матчи на турнире состоят из четырех четвертей по 8 минут каждая. Выигрывает тот, кто побеждает в трех четвертях.

Как прошла встреча

Рублев хорошо начал, ведя со счетом 4:2, но затем проиграл восемь очков подряд, и Монфис вышел вперед за четыре минуты до конца четверти. 38-летний француз выглядел уверенно, сочетая физическую мощь с хорошим ударом. В итоге Гаэль удержал преимущество и выиграл первую четверть.

Андрей Рублев. Никаких вторых подач и четверти по 8 минут. В Лондоне стартует самый необычный теннисный турнир

Дальше все сложилось по похожему сценарию. Андрей вновь вышел вперед и имел шансы переломить ход встречи, но его соперник оказался сильнее. Монфис довел дело до победы, а в интервью на корте Рублев признался, что ему не хватило сил.

«Гаэль играл очень хорошо. Действовать против него непросто, нужно быть свежим. Я занимаюсь в тренажерном зале, но физически не был готов бороться за каждое очко, продолжать сражаться», — сказал он.

Гаэль Монфис.
Фото Global Look Press

Признался, что ходит к психологу

В 2024 году были моменты, когда Рублев вызывал беспокойство у своих болельщиков — и у всех, кто смотрел его матчи. Срывы Андрея на корте случались все чаще и были более жесткими, чем раньше. Он неоднократно бил себя ракеткой после неудачных действий, а также кричал на судей.

Россиянин пообещал стать лучше в ментальном плане и сказал, что чувствует себя повзрослевшим.

Эмоции Андрея Рублева в&nbsp;матче Roland Garros против Маттео Арнальди. В этом сезоне Рублев стал мастером самобичевания. Надо ли ему успокоиться?

«Если говорить о том, что происходит за пределами корта, теннис в этом сезоне дал мне много уроков, которые я усвоил и которые заставили меня повзрослеть, стать более зрелым и посмотреть на вещи под другим углом... Я работаю с психологами, со всеми, с кем только можно. Есть и разные вещи, помимо психологов... Сам стараюсь многому научиться, изучать эти вещи, почему и как вообще устроена жизнь. Погружаясь во все это, я начинаю многое понимать», — цитирует Рублева Tennis Major.

27-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В прошедшем сезоне он завоевал два титула.

Теннис
Андрей Рублев
Гаэль Монфис
Читайте также
В Крыму допустили самораспад Украины после окончания конфликта
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Никаких вторых подач и четверти по 8 минут. В Лондоне стартует самый необычный теннисный турнир

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости