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Провал Рублева: проиграл Черундоло, разбив ракетку о колено. Шансов попасть на Итоговый турнир АТР все меньше

Рублев ракеткой разбил колено в кровь и проиграл Черундоло на турнире в Париже
Роман Кольцов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters
Опять выплеснул фонтан эмоций.

Андрей Рублев завершил выступление на турнире серии ATP 1000 в Париже. В матче второго круга российский теннисист уступил аргентинцу Франсиско Черундоло. И это означает, что седьмая ракетка мира может не квалифицироваться на Итоговый турнир АТР в Турине.

Париж (Франция). Турнир ATP. Rolex Paris Masters. Второй круг
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Снова досталось ракетке

Черундоло забрал оба сета на тай-брейке. Ключевой эпизод встречи произошел во второй партии — у Рублева сдали нервы после ошибки в первом розыгрыше третьего гейма. Андрей несколько раз сильно ударил по своему колену ракеткой, разбив его до крови.

После этого россиянин выиграл четыре очка подряд и взял подачу аргентинца, но даже такой рывок не помог. Франсиско чувствовал себя уверенно на корте и довел дело до победы.

Рублев за игру сделал 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. У Черундоло — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 из 16 реализованных брейк-пойнтов.

Кровь на ноге Андрея Рублева.
Фото Reuters

Не в первый раз

Рублев известен своей несдержанностью во время поединков. Например, похожим образом он разбивал себе колено в кровь в октябре 2023 года в проигранном итальянцу Яннику Синнеру полуфинале на турнире в Вене и летом на Уимблдоне в матче против аргентинца Франсиско Комесаньи, которому уступил в первом круге.

А несколько дней назад Андрей «отличился» в Базеле во встрече с американцем Беном Шелтоном. После своих неудачных действий россиянин выкрикнул пару фраз матом на испанском языке, за что получил предупреждение. Но к тому моменту оно уже было вторым — первое ему дали до этого за удар по коробке для полотенец. Поэтому Андрею автоматически «выписали» штраф на одно очко. Ту встречу он проиграл.

В матче с Черундоло, к слову, досталось не только колену. Во время перерыва между геймами Андрей вымещал свои эмоции на пластиковых бутылках.

Шансов попасть на Итоговый совсем мало

Сейчас Рублев с 3720 очками идет восьмым в чемпионской гонке ATP, а до Итогового турнира осталось меньше месяца.

Ситуация в борьбе за путевку сложилась следующая. Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев и Тейлор Фритц уже квалифицировались. А вот на три оставшихся места претендует немало теннисистов. Новак Джокович идет шестым (3910), но он в Париже не выступает, и ходили слухи о том, что может сняться с Итогового турнира.

Далее располагается Каспер Рууд (3855), а на девятой строчке находится Алекс де Минаур (3555), отстающий от Андрея лишь на 165 баллов. Относительно недалеко и Григор Димитров (3150). Австралиец и болгарин еще выступают на турнире в Париже и могут набрать необходимое количество очков. Де Минауру, например, достаточно выиграть всего два матча.

Все мы за последние годы привыкли, что в ATP Finals участвуют два россиянина — Рублев и Медведев, но в нынешнем сезоне их представительство рискует сократиться.

Теннис
Андрей Рублев
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