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Сегодня, 17:30

Рублев сенсационно проиграл первый матч в году. Не сумел защитить титул в Гонконге

Рублев проиграл венгру Марожану во втором круге турнира в Гонконге
Егор Сергеев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Так себе начало сезона.

Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира АТР 250 в Гонконге — во втором круге он уступил венгру Фабиану Марожану. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 3:6. Поражение Рублева стало неожиданным — напомним, россиянин занимает восьмое место в рейтинге АТР, тогда как его соперник — 58-е.

Кроме того, многие видели именно нашего спортсмена победителем турнира. Во всяком случае Андрей — один из самых именитых участников, и в Гонконг он прибыл защищать титул, завоеванный в прошлом году. Но не сложилось.

Гонконг (Китай). Турнир ATP 250. Второй круг
Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:5, 3:6, 6:3

Непростой венгр

Встреча получилась для Рублева непростой: у Андрея откровенно не шла подача, всего 61 процент попаданий первым мячом. Кроме того, спортсмен допустил 29 невынужденных ошибок. И что самое главное, реализовал всего три брейк-поинта из 13. В ключевые моменты россиянин никак не мог переломить ход встречи в свою пользу.

При этом Рублев смотрелся, конечно, не так печально, как об этом говорит статистика. В первом сете россиянин вернулся с 1:5 (в том числе отыграв двойной сетбол), во втором весьма уверенно, пусть и напряженно, забрал свое. Андрей был спокоен, сдержан, и только реализация хромала — особенно в решающем сете, где он не использовал ни одного из трех шансов сделать брейк. Что его, собственно, и подвело.

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А вот Марожан не потерялся. 58-й номер рейтинга АТР, в принципе, непростой парень — за карьеру он 12 раз выступал против соперников из топ-10 и побеждал их в половине случаев. В том числе Фабиан обыгрывал Алекса де Минаура, Хольгера Руне, Карлоса Алькараса и Каспера Рууда.

На старте турнира в Гонконге венгр победил другого россиянина, своего соседа по рейтингу — Романа Сафиуллина (60). При этом Марожан справился с ним куда проще, чем с Рублевым — 1:6, 6:7 (9:11).

Сам Фабиан о своем умении биться с топами говорил так: «Не знаю, почему я так хорош в этих матчах. Просто стараюсь изо всех сил, и иногда все складывается. Я все еще новичок в туре и стараюсь наслаждаться каждым моментом. Я голоден до побед, и это главное», — говорил Марожан в марте.

Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Проблемы Рублева продолжаются

Ну а что касается Рублева, то очередное поражение Андрея выглядит как неприятный звоночек перед Australian Open. Россиянин смазал концовку прошлого сезона — после US Open редко выигрывал на турнирах ATP больше двух матчей, а на Итоговом и вовсе не сумел победить ни разу.

После поражения от Каспера Рууда в середине ноября россиянин заявил, что в межсезонье будет пробовать разные ракетки. И в целом пообещал найти выход из сложившейся ситуации.

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«В целом планирую большие изменения в подготовке. С нетерпением жду, интересно, что из этого получится, а отдыхать буду неделю», — рассказывал 27-летний теннисист.

Кроме того, Рублев говорил о возобновлении работы с психологом, поскольку его эмоциональные реакции на неудачи во время матчей стали уже по-настоящему беспокоить болельщиков — от ракетки постоянно страдало левое колено Андрея.

Казалось, в межсезонье россиянин наконец перезагрузился, выиграв два выставочных турнира подряд: в Абу-Даби и Макао. Однако первый же официальный матч стал лишь продолжением неудач прошлого года.

Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Хачанов тоже мимо

Еще за одного россиянина — Карена Хачанова — поболеть тоже не выйдет. 28-летний теннисист, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, 1 января уступил 109-й ракетке мира японцу Кею Нисикори.

Матч продолжался 2 часа 10 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 5:7. На счету Хачанова семь эйсов, три брейк-поинта из восьми и пять двойных ошибок.

Впрочем, и за Карена, и за Андрея еще можно будет поболеть в Гонконге, ведь они дошли до полуфинала в парном разряде. 4 января против них выступят французы Садьо Думбия (38-е место парного рейтинга) и Фабьен Ребуль (28-е место).

Теннис
Андрей Рублев
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