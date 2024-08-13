Рублев проиграл финал «мастерса» русскому австралийцу. Но начал побеждать депрессию

Андрей доволен турниром в Монреале, несмотря на поражение в финале.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:2, 6:4

Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть «мастерс» в Монреале, уступив в двух партиях сенсационному Алексею Попырину — сыну русских эмигрантов, представляющему Австралию. Впрочем, для Рублева, даже несмотря на далеко не лучший теннис в финале, турнир в Канаде можно назвать настоящим прорывом после серии крайне слабых результатов.

Помощь от Сафина в борьбе с ментальными трудностями

Вообще нынешний сезон в исполнении Андрея можно назвать крайне удивительным. В начале года он выиграл турнир в Брисбене и дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, однако во время полуфинала в Дубае в феврале против Александра Бублика внезапно взорвался, накричал на линейного судью и был дисквалифицирован. После этого на протяжении почти шести месяцев он действовал очень плохо, постоянно проигрывая в первых или в крайнем случае вторых матчах, за одним ярким исключением.

Теннисным «оазисом» стал «мастерс» в Мадриде в конце апреля — начале мая, выигранный Рублевым в эффектном стиле с победой на пути к титулу над испанцем Карлосом Алькарасом. При этом россиянин по ходу турнира еще и заболел, но это не помешало ему взять столь значимый титул. Но вернулся ли Андрей на победную тропу после впечатляющего успеха? Отнюдь, он продолжил проигрывать, ругаться на корте, не справляясь с внутренними демонами.

Психологические сложности были видны невооруженным глазом. И в Монреале Рублев это подтвердил. Он рассказал на одной из пресс-конференций о том, что многие годы страдал от депрессии, испытывал ментальные трудности и в 2024-м уже не мог с ними справляться. То есть в обычной жизни он контролировал эмоции, а на корте в стрессовых ситуациях взрывался. И это, конечно, негативно влияло на его игру. Но сейчас, по его словам, он чувствует себя лучше, что отразилось на действиях на корте. Рублев, в частности, в четвертьфинале выбил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера, а в полуфинале справился с другим итальянцем Маттео Арнальди, которому уступил на «Ролан Гаррос».

«Во многом я пытался разобраться сам. Многие вещи я пытался решить с разными психологами, проходил всякие курсы, но тот, кто мне очень помог, — это Марат Сафин. Как бы забавно это ни звучало, это правда. Марат мне очень помог, за что я ему благодарен. После Уимблдона мы с ним прекрасно поговорили», — признался он перед финалом в Канаде, где, кстати, считался явным фаворитом. Ведь его соперником был теннисист, занимавший только 62-е место в рейтинге ATP.

Алексей Попырин. Фото USA Today Sports

Все равно шикарная неделя

Однако Попырин на этом турнире показывал теннис экстра-класса. С учетом финала он обыграл подряд пятерых теннисистов из топ-20, в том числе троих из первой десятки. И в финале 25-летний уроженец Сиднея отнюдь не зажался, а выдал очень классный теннис, особенно в ключевые моменты.

Что же касается Рублева, то он, конечно, был спокойнее, чем в худших с точки зрения выплеска негативных эмоций матчах года. Но все равно пока не безупречен. В дебюте первого сета он сразу же начал с отданной подачи под ноль с двумя двойными ошибками в конце и 0:2. После чего издал душераздирающий вопль. А когда с 15:40 Попырин в четвертом гейме удержал подачу и сделал счет 3:1 в свою пользу, Андрей совсем расстроился. Россиянин вновь двойной ошибкой отдал свой гейм, по сути, окончательно сдавшись в первой партии.

Рублев в финале вообще очень плохо (44 процента попадания первым мячом) подавал. Причем и на второй подаче действовал совсем уж не лучшим образом, порой слишком пассивно, позволяя Попырину диктовать ход розыгрышей. В стартовом гейме второй партии Андрей вновь отдал свою подачу, причем опять сделал двойную в важный момент — при 15:30. Правда, в середине сета россиянин, казалось, перехватил инициативу, поддавив оппонента. Рублев не без труда удержал подачу при 1:3, а затем и сравнял счет. Пусть не без помощи Попырина, который, в свою очередь, на брейк-пойнте Андрея сделал двойную.

Вот только прекрасным шансом переломить ход игры россиянин не воспользовался, подарив следующий гейм. А как еще охарактеризовать две двойные при 3:3? В итоге австралиец вскоре поставил победную точку в финале, который Рублеву явно не удался. Попырин, кстати, благодаря титулу поднялся в рейтинге на 39 мест, до 23-й позиции, Рублев с восьмого места переместился на шестое.

Как бы то ни было, выход в финал «мастерса» после всех теннисных невзгод — шикарный результата для Рублева. Главное, чтобы он не стал лишь сиюминутным всплеском, как в Мадриде. «Неделя получилась положительной, действительно хорошей. Это однозначно шаг вперед. Я горд за себя, что смог быть хорош ментально на протяжении всей недели... Да, я немного показал эмоции, но сравните матчи, когда я проигрывал так же. Я думаю, что сегодня я справился намного лучше», — похвалил себя Рублев.

Будет интересно посмотреть, как сыграет россиянинин на US Open и «мастерсе» в Цинциннати, уже стартовавшем. В этом турнире принимают участие все звезды мужского тенниса, за исключением отдыхающего после золота Олимпийских игр серба Новака Джоковича. Рублев в четвертьфинале вновь может сыграть с Синнером, а Карен Хачанов, начавший турнир с уверенной победы над Франсиско Серундоло из Аргентины (6:0, 6:3), уже в следующем матче встретится с Александром Зверевым из Германии.

В свою очередь, Медведев, выбывший на старте в Монреале, начнет турнир в Цинциннати с победителем матча чеха Иржи Лехечки и Мариано Навоне из Аргентины. В его четверти отметим итальянца Лоренцо Музетти и поляка Хуберта Хуркача, а в половине — испанца Карлоса Алькараса. У женщин в Цинциннати на WTA 1000 сыграют семь лучших теннисисток мира, включая Игу Свентек из Польши, Арину Соболенко из Белоруссии и Елену Рыбакину из Казахстана. Россиянок в сетке немало, только в число «сеяных» вошли три — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская. Также среди участниц и серебряные призеры Олимпиады Мирра Андреева и Диана Шнайдер.