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6 мая, 22:30

Больше не зверь. Немецкая модель укротила скандального теннисиста с русскими корнями

Отдел фото «СЭ»
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Фото Global Look Press
История отношений Александра Зверева и его яркой подруги.

В Германии вышел документальный фильм о звезде тенниса Александре Звереве и его подруге, популярной актрисе и модели Софии Томалле.

Фото Getty Images

Главные герои рассказывают зрителям, как им удается сохранять замечательные отношения, несмотря на разницу в возрасте (Томалла на восемь лет старше) и свою занятость.

Фото Global Look Press

София и Александр знакомы давно, но близкими их отношения стали в октябре 2021 года. Восхитительная девушка опубликовала в своих соцсетях снимок страстного поцелуя с теннисистом на пляже. Это сразу заметили фанаты Зверева и поклонники Томаллы.

Фото Соцсети

Их у нее предостаточно. Кстати, ее мать, актриса Симона Томалла, считалась секс-символом и одной из самых красивых женщин.

Фото Getty Images

София с юных лет снималась в кино, была моделью. Долгое время ее фото украшали обложку немецкой версии журнала «Плейбой».

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Global Look Press

Томалла в разное время покорила сердца вокалиста «Раммштайн» Тилля Линдеманна, норвежского певца Энди ЛаПлегуа, британского музыканта Гэвина Россдейла, футбольного вратаря Лориса Кариуса. Однако, как призналась она сама, ни с кем ей так не было хорошо и спокойно, как со Зверевым.

Фото Getty Images

«Мы скучаем друг без друга и стараемся как можно чаще быть вместе!» София старается не пропускать турниры с участием своего молодого человека и горячо поддерживает его с трибуны.

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Многие считают, что 33-летней девушке удалось укротить Зверева. Недавно он едва не угодил за решетку после обвинения в домашнем насилии со стороны бывшей подруги Ольги Шарыповой. София призналась, что Александр совершенно другой, она не верит показаниям другой девушки.

Фото Соцсети

«Мы любим и уважаем друг друга — это главное в нашей жизни!»

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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Александр Зверев (теннис)
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