Бывшая девушка Зверева подала новый иск. У первой ракетки мира — опять личные проблемы

Бренда Патеа требует компенсации за заявления теннисиста об итогах дела о домашнем насилии.

Накануне итогового турнира ATP в Турине немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев получил неприятное напоминание о его прошлом. Бывшая подруга и мать его дочери, немецкая модель Бренда Патеа требует компенсации за заявления, которые считает ложными и порочащими ее репутацию. Так что Александру вновь придется платить из-за семейного скандала — как минимум своим адвокатам. А вопросы о Бренде омрачат ближайшие пресс-конференции первой ракетки мира.

Фраза после парижского триумфа

О новом гражданском иске 13 ноября сообщил американский журналист Бен Ротенберг на сайте Bounces. Иск подан в Берлине еще 18 сентября из-за интервью L'?quipe после победы на «Ролан Гаррос», где спортсмена спросили о прежних обвинениях в насилии.

— Подождите. Во-первых, интервью не об этом. Во-вторых, вы ведь знаете, что обвинения были признаны ложными? — возразил Зверев журналисту французского спортивного издания.

Позже Зверев заявил, что его невиновность доказана. Однако на самом деле в 2024-м суд прекратил уголовное дело без приговора.

— Он, похоже, действительно верит, что его невиновность доказали в ходе разбирательства. Иначе, вероятно, не говорил бы этого в интервью. Однако нужно прояснить: его не признали виновным, но и не оправдали. Подозрение в преступлении остается, и ему не удалось его развеять, — заявил адвокат Патеа Михаэль Шееле в разговоре с Bounces.

Шееле обнаружил некорректное интервью, занимаясь вопросом алиментов. В августе юрист трижды писал Звереву, но не получил ответа. Патеа сначала добивалась временного запрета на спорные заявления, затем потребовала постоянного запрета и денежной компенсации. Суд определил порядок разбирательства 5 ноября, но иск теннисисту пока не вручен.

— Когда дело окажется в суде, он проиграет. Если он не уступит, то проиграет. Единственный вопрос, на который пока нет ответа, — придется ли ему выплачивать дополнительную компенсацию за нарушение закона, — считает Шееле.

— Поскольку иск нам еще даже не вручили, мы не можем его комментировать. В этих обстоятельствах любые публикации на эту тему совершенно неуместны, — парировал адвокат Зверева Кристиан Шерц.

Бренда Патеа на матче Александра Зверева. Фото Global Look Press

Восемь месяцев любви и 200 тысяч евро

Зверев и Патеа познакомились в Париже в 2019-м, а через восемь месяцев расстались: сказались разъезды и разные взгляды на жизнь. В марте 2021-го у бывших любовников родилась дочь Майла. До того как стать моделью, Бренда училась на страхового агента, в 2017-м заняла десятое место в конкурсе красоты Germany's Next Topmodel. Сейчас берлинка ведет блог, работает моделью, участвует в реалити: в 2025-м снялась в The 50 и Love Island VIP.

В своем иске Патеа утверждала, что в мае 2020 года Александр прижал ее к стене и схватил за шею. Теннисист обвинения отрицал. В 2023-м суд вынес штрафное предписание спортсмену на 450 тысяч евро, но Зверев его оспорил и дело вышло на новый уровень. 7 июня 2024-го слушания прекратили без приговора: Зверев выплатил 150 тысяч евро государству и 50 тысяч — благотворительным организациям, а не Патеа. Содержание отдельного соглашения бывших партнеров не раскрывалось. Теперь адвокат модели утверждает, что Александр нарушил обязательство не делать заявлений на скандальную тему.

При этом Зверев регулярно видится со своей дочерью Майлой, берет ее на турниры и приучает к теннису. С девочкой общается и нынешняя спутница спортсмена, телеведущая София Томалла.

— Майла — левша и уже немного играет. Если захочет стать профессиональной теннисисткой, я буду только рад. Она очень талантлива, — рассказывал Зверев газете BILD в июне 2026 года.

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Вторая бывшая и борьба за титул

В прошлом обвинения Звереву предъявляла и российская экс-теннисистка Ольга Шарыпова. В 2020-м она рассказала о предполагаемом насилии в отношениях со Зверевым. Немец все отрицал. Шарыпова не обращалась в полицию, а расследование ATP в 2023-м не нашло оснований для санкций. Сейчас россиянка занимается блогом, в 2024-м снималась в шоу «Невеста. Экстра любовь».

С четырех лет Зверев живет с диабетом первого типа: постоянно следит за сахаром и вводит инсулин даже во время матчей. Но это не мешает его спортивной карьере, как не мешают и разборки на личном фронте. Во время суда с Брендой в 2024 году Александр вышел в финал «Ролан Гаррос», а в нынешнем сезоне выиграл «Ролан Гаррос» и US Open, выступил в финале Уимблдона и впервые возглавил рейтинг ATP.

В Турине Зверев начинает 15 ноября против испанца Рафаэля Ходара. В группе Джона Макинроя также выступят американец Бен Шелтон и француз Артур Фис. Немец — первый номер посева, однако главным фаворитом многие считают испанца Карлоса Алькараса. Первое место в рейтинге по итогам года Зверев себе уже гарантировал.

— Думаю, нельзя проявлять неуважение ни к одному из участников турнира. Сейчас я не думаю о Карлосе. Я думаю о трех молодых парнях: у нас очень сильная группа, и каждый знает, как играть в теннис, иначе не попал бы сюда. Пока я сосредоточен на них, а дальше посмотрим, — заявил Зверев на предтурнирной пресс-конференции ATP.

Прежние скандалы не выбивали Зверева из турнирной борьбы, но в ближайшие дни вопрос о Бренде может звучать на каждой пресс-конференции. Первая строчка рейтинга уже незыблема, но за третий титул Итогового турнира Александру еще предстоит побороться — и с соперниками, и с хейтерами, и даже с матерью своего единственного ребенка.