Рублев не защитил титул в Мадриде. Чем ему это грозит?

Испанский «мастерс» остался без действующего чемпиона.

Мадрид (Испания). Турнир ATP Mutua Madrid Open. Третий круг

Александр Бублик (Казахстан) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:4, 0:6, 6:4

Тяжелый период Андрея Рублева продолжается. Чемпион мадридского «мастерса» прошлого года в этот раз не смог выиграть ни одного матча в столице Испании. Второй круг он прошел на снятии Гаэля Монфиса, а в третьем не смог справиться с Александром Бубликом. Хотя перед встречей Андрей уверенно вел у своего друга в личных встречах (5:2), а второй сет забрал с «баранкой». Но в третьей партии Рублева как будто подменили. Наш теннисист потеряет 950 очков и выпадет из топ-15. Последний раз так низко в рейтинге 27-летний москвич был в 2020-м году.

Разный Бублик

Перед началом грунтового сезона стало известно, что к команде Рублева присоединится Марат Сафин, кумир детства Андрея и человек, который помогал ему дистанционно справляться со сложными ситуациями в последние годы. Казалось бы, идеальный союз, который может дать быстрый эффект. Однако пока при новом звездном члене команды Рубло выиграл всего два матча на трех турнирах. В Монте-Карло он практически без шансов проиграл Артуру Фису, а в Барселоне — Алехандро Давидович-Фокина.

Но если неудачи на этих турнирах несильно пошатнули его положение в рейтинге, то в Мадриде надо было защищать прошлогодний титул. Хотя сам Андрей не очень верил в позитивный исход этой поездки. «Я еще никогда не защищал титул, так что вероятность очень мала. Обычно на большинстве турниров, где я побеждаю, на следующий год я проигрываю в первом круге», — говорил Андрей перед «мастерсом».

Первый круг Андрей пропускал, как седьмой «сеяный», а на матч второго круга не вышел Гаэль Монфис (французский ветеран получил повреждение в победном матче с Борна Гойо). Дальше надо было играть с Александром Бубликом, который проводит ужасный сезон. До Мадрида представитель Казахстана выиграл всего три матча за неполные четыре месяца. Однако на «мастерсе» Бублик показал, что все еще представляет грозную силу. Александр одержал тяжелые победы над Алексом Микелсеном и Алексеем Попыриным, выиграв три из четырех сетов на тай-брейках.

Бублик выиграл два матча подряд на уровне основного тура впервые с Уимблдона-2024, а также впервые с апреля прошлого года оказался сильнее игрока из топ-30 (Попырина). Так что ровесник Рублева находится явно на подъеме, что и показал первый сет. Александр был великолепен: очень стабильно подавал первым мячом, максимально заряжал на виннерсы и исполнял тяжелейшие удары с присущей, пожалуй, только ему легкостью. Андрей старался соответствовать уровню соперника, но одна отданная подача (где он ни разу не подал первым мячом) на старте сета решила его судьбу.

Зато вторую партию Александр почему-то решил провести в шуточном режиме. Подавал с руки, откровенно не играл некоторые розыгрыши, смеялся над собой. Все это привело к заслуженной «баранке». Причем при счете 5:0 Бублик повел 40:0 на своей подаче, но умудрился упустить три геймбола.

Александр Бублик. Фото AFP

Полный контроль

Великолепный момент для Рублева, чтобы перевернуть игру. Но в первом же гейме решающего сета Андрей упускает свою подачу. Александр тут же упрочил свое преимущество (2:0) и так и не дал оппоненту ни одной возможности, чтобы отыграться. Россиянин не смог заработать ни одного брейк-пойнта, дело ни разу даже не дошло до «ровно». Подавая же на матч, Бублик сделал два эйса и два виннерса, одержав заслуженную победу.

С такой игрой Александр может далеко пройти в Мадриде, а вот за Андрея тревожно. В матче третьего круга практически не работала его база: мощная подача и удар справа. Можно закрыть глаза на два смазанных смеша подряд из выгодных ситуаций (при счете 4:3 на подаче Бублика). Тут стоит сделать скидку на палящее мадридское солнце, которое, безусловно, мешало игрокам на протяжении всего матча. Но когда у тебя не работает база — это повод задуматься, правильно ли идет работа. Плюс складывается впечатление, что нынешнее спокойствие Рублева играет ему только в минус. Кажется, что ему не хватает этих эмоций, он сейчас не горит теннисом.

И как тут не вспомнить слова мамы теннисиста Марины Марьенко, сказанные в конце прошлого года. «Он такой эмоциональный с детства, его заряжают эти психозы, он за счет них очень часто хорошо играет, и у него многое получается за счет этих эмоций, которые он выплескивает. Когда он, наоборот, весь в себе, я даже понимаю, что что-то не так с ним, он все-таки сдерживает себя, и иногда у него не так залетает мяч, как хотелось бы. Он там выскажется, что-то наговорит, и у него хоп — начинает неплохо получаться. Но это такой момент... Я думаю, он умеет уже себя контролировать. Но есть особенности, что его перегрузили этой информацией. Сказали бы ему наоборот: «Андрюх, тебе вот так (показывает большой палец вверх) это идет» — и он бы успокоился. А мне кажется, что он заострил внимание, потому что, может быть, многие ему об этом говорят, спрашивают — и он начал задумываться: «Неужели это так плохо?» А я бы ему, наоборот, сказала: «Андрюх, вообще ни на кого не обращай внимания. Делай, как ты делаешь и всю жизнь делал». Потому что он не делает ничего плохого. Нет у него, по моему мнению, никаких сильных и весомых нарушений», — отмечала Марьенко в разговоре с BB Tennis.

И наконец, бросается в глаза, что Рубло боится подвести свою команду, в которой сейчас присутствует такая глыба, как Сафин. Есть ощущение, что это сковывает Андрея, пропала его индивидуальность, которая позволяла выигрывать многие важные матчи. Впрочем, главные выводы по сотрудничеству Андрея и Марата стоит делать даже не после Рима, а уже после «Ролан Гаррос». Именно французский «мэйджор» станет промежуточным, если не главным итогом этого эксперимента.